Себо Уолкер: скейтбординг всегда связывали с изгоями, наркотиками и вечеринками

Ещё десять лет назад к скейтбордингу относились исключительно как к уличному стилю и ждали от него негативных последствий: травм, связей с плохими компаниями, несерьёзного отношения к жизни. Со временем взгляд на этот вид спорта изменился. Он стал более популярным, свободным и даже перешёл на олимпийский уровень.

Скейтбордист из США Себастиан Уолкер уже 18 лет уверенно стоит на доске. За это время он смог увидеть удивительное перевоплощение любимого спорта. Ведь когда Себо в 13 лет впервые взял в руки скейт, родители были против нового увлечения сына. А сейчас Уолкер выступает на профессиональном уровне, показывает необычно дикий стиль катания и нестандартный подход к выбору препятствий. Кроме того, Себастиан преподаёт скейтбординг детям и разрисовывает для них доски.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Нам удалось встретиться со спортсменом в предверии масштабного события Moscow Skateboarding Open 2019, которое состоялось в прошедшие выходные. Мы поговорили с Себастианом о его спортивной карьере, творчестве и о том, как важно упорно двигаться к мечте.

— Себо, в 13 лет вы впервые начали кататься на скейтборде. Расскажите, занимались ли вы каким-нибудь спортом до этого?

— Да, я попробовал чуть ли не все виды спорта. У меня есть два старших брата и с ними мы играли в футбол, баскетбол, теннис… В школе я тоже очень много занимался. Но когда я попробовал себя в скейтбординге, он понравился мне чуть больше, чем всё остальное. Так меня и зацепило. На самом деле, в других видах спорта мне не очень нравилось присутствие конкуренции, а скейтбординг оказался более свободным и креативным.

Мы берём это на улицах. Профи и новичок на скейт-площадке 7 вещей, которые нужно знать перед тем, как встать на скейт.

— Когда вы поняли, что именно скейтбординг — это то, к чему лежит душа? В какой момент решили заниматься профессионально?

— Мне было около 16-17 лет, когда я понял, что скейтбординг — это то, чем я по-настоящему увлечён. Но я никогда не решал заниматься профессионально — я просто попробовал стать профи. Раньше эта цель казалась мне большой выдуманной мечтой, но сейчас я понимаю, что она стоила всех усилий. Просто не сдавайтесь!

— Насколько нам известно, ваши родители были против увлечения скейтбордингом. Как вам всё-таки удалось найти с ними компромисс?

— 15 лет назад скейтбординг был не так популярен и менее принят обществом. Этот спорт больше связывали с изгоями, наркотиками, вечеринками… Увлечение им было больше похоже на мятежный поступок. Но родители увидели, что мне действительно нравится кататься. Поэтому, если я хорошо учился в школе и получал высокие оценки, они разрешали мне тренироваться. Я не хотел терять хобби, поэтому отлично выполнял работу.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Со временем родители поняли, что я не сталкиваюсь с неприятностями. Для меня скейтбординг был творчеством, исключительно положительным моментом в жизни. Я просто выходил на улицу с друзьями, катался и снимал видео для местных зарисовок — в этом не было ничего мятежного. Тогда родители поверили в меня и позволили осуществить мечту. Знаете, если у вас и вправду есть мечта, вам разрешат её осуществить!

— Сейчас вы — райдер Krooked, Mob, Indy и Bones Swiss — это однозначно высокий уровень! А какая была первая команда, к которой вы присоединились?

— Она называлась «XL Real World» и располагалась только в моём родном городе. Это был мой первый спонсор и команда, с которой я делал видео-контент.

Тони Хоук. Что стало с главной звездой скейтбординга 90-х? Он был настолько крут, что в честь него назвали игру. Сейчас ему 51, и он всё ещё в форме.

— Вы много раз выходили на соревнования и в итоге прославились именно нестандартным стилем и выбором препятствий. Это была запланированная «фишка» или само так сложилось?

— Так просто сложилось. Я настолько люблю кататься, что вижу в этом процессе творческие аспекты и уникальность каждого райдера. В скейтбординге вообще не слишком много правил или структурности. Поэтому я получаю удовольствие и пользуюсь возможностью быть более креативным. Возможно, я вижу препятствия немного иначе, чем все остальные. Но, как мне кажется, я никогда не был слишком большим райдером. Поэтому каждый раз я бросаю вызов самому себе и стараюсь преуспеть в этом.

— Назовите три слова, которые могут ёмко охарактеризовать ваш стиль в скейтбординге.



— Я бы назвал его свободным, креативным и диким.

Знаете, я жил в фургоне и спал на диване, порой мне приходилось ночевать на кушетках или даже на полу.

— Наверное, у каждого спортсмена есть цель, на которую он работает. Какая она у вас?

— Изначально моей целью было стать профессиональным скейтбордистом. На неё ушло много времени. Знаете, я жил в фургоне и спал на диване, порой мне приходилось ночевать на кушетках или даже на полу. Наладить связи, найти спонсоров и начать действовать — эта задача требует колоссальной работы и своего рода жертв.

Теперь я как профессионал хочу попытаться оказать хорошее влияние на детей и научить их кататься. Для этого я продолжаю показывать скейтбординг в позитивном свете — какой он и есть сейчас. Многим детям нужна творческая отдушина, и этот спорт идеально для этого подходит.

Сейчас моя главная цель — оставаться на связи с молодёжью и оказывать положительное влияние. Потому что когда я сам был ребёнком, то смотрел на профессионалов и надеялся когда-нибудь научиться делать то же, что и они.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

— А были ли моменты, когда хотелось бросить скейтбординг?

— Нет. После такой долгой борьбы это было бы самым низким чувством, которое я мог испытать. Я знаю, что никогда не брошу свой спорт. Просто потому что он даёт мне столько эмоций, сколько не даёт ничто иное.

— То есть вы не сомневались даже после больших поражений?

— Для меня дело не в победе или поражении, а в том, чтобы оставаться здоровым и стоять на своей доске. Когда я спускаюсь вниз по улице на скейте, то испытываю чувства эйфории, свободы и некого электричества, понимаете? Я уже так долго катаюсь, что ощущаю себя комфортнее, когда еду на скейтборде, чем когда просто иду пешком.

Очень дикий принт. Коллаборация Element и National Geographic Свитшоты, футболки и доски с уникальными кадрами живой природы. Процент от продаж отправится на защиту окружающей среды.

— Что, на ваш взгляд, самое важное в скейтбординге? Качественная доска, правильно поставленная техника, мотивация или, возможно, некая «безбашенность»?

— Я думаю, что самое важное — поощрять детей заниматься скейтбордингом по правильной причине. То есть фокусировать их внимание не на том, чтобы всегда быть лучшими или побеждать, а на том, чтобы любить общаться с друзьями. Так они смогут поддерживать друг друга, оттачивать трюки, баттлиться или снимать видео, которые вдохновят других людей.

Я уже так долго катаюсь, что ощущаю себя комфортнее, когда еду на скейтборде, чем когда просто иду пешком.

— В России есть много профессиональных райдеров, но существует и стереотип, что скейтбординг — это несерьёзное развлечение для подростков. Как к скейтбордингу относятся в США?

— Я уверен, что отношение сильно изменилось за последние 5-10 лет, и оно продолжает меняться. Я живу в Калифорнии и знаю, что в некоторых других местах до сих пор существует негативная коннотация скейтбординга. Но по большей части он сейчас крайне популярен. Я даю уроки детям и понимаю, что, вероятно, им нравится кататься по той же причине, что и мне. Не из-за конкуренции, а из-за творчества и возможности проявить себя индивидуально. Здесь нет правильных или неправильных подходов.

— Впервые в рамках летних Олимпийских игр-2020 в Токио пройдут соревнования по скейтбордингу. Как вы относитесь к выходу вашего спорта на олимпийский уровень?

— Это действительно хороший вопрос. Я катаюсь на протяжении 18 лет и могу видеть, как скейтбординг перевоплотился из чего-то непопулярного и некрутого в массовый вид спорта. Думаю, что в выходе на олимпийский уровень есть как плюсы, так и минусы, но я привык смотреть на всё с позитивной стороны. Я надеюсь, что это побудит детей из разных стран впервые взять в руки скейтборд, поможет людям сохранить местные скейт-парки, подтолкнёт построить новые и покажет, что скейтбординг — это в целом положительная вещь. Но всё же я вижу его несколько иначе. Я люблю сниматься в видео и работать на улицах, а для этого необязательно быть «на подиуме».

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

— То есть вы не планируете участвовать в Олимпиаде?

— Нет, я не в деле. Я вообще не участвовал в большом количестве соревнований, так как предпочитаю делать контент. К тому же я думаю, что немного старше среднего возраста спортсменов-олимпийцев. Наверное, организаторы соревнований ищут атлетов примерно от 18 до 28 лет, а мне уже 31.

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— Отойдя от темы скейтбординга, поговорим о творчестве. Вы отлично рисуете граффити. Вы когда-нибудь серьёзно занимались рисованием или это увлечение, которое не выходит за рамки улиц?

— Я больше рисую на холсте или на шкурках для деки, чем реально занимаюсь уличным искусством. Но я много рисую на скейтбордах, у меня даже есть арт-страница в «Инстаграме» с фотографиями моего творчества. На протяжении семи лет я разрисовываю доски для детей, и общаюсь с ними таким образом. Но я не люблю рисовать на улицах. Моё увлечение больше похоже на искусство, которым я занимаюсь дома.

Когда мы встретились с Себастианом, он нарисовал на первой странице скетчбука небольшой рисунок-мотивацию. И решил подарить его нашим читателям. Участвуйте в розыгрыше в нашей группе во «Вконтакте» и получите подарок от «Чемпионата»!

— Как вам приходят идеи для новых рисунков?

— Многие идеи приходят из скейтбординга, но в основном я фристайлю. Чаще всего я просто начинаю рисовать без определённых мыслей и, можно сказать, позволяю идеям со мной случиться.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

— Какие три совета вы даёте новичкам, которые в первый раз берут в руки доски и хотят делать такие же крутые трюки, как и настоящие профи?



— Никогда не становитесь слишком серьёзными и катайтесь в удовольствие, веселитесь! Пытайтесь выучить новый трюк каждый раз, когда встаёте на доску. И, конечно же, старайтесь заботиться о своём теле: например, подтягивайтесь и разогревайтесь, чтобы потом не было больно. Потому что все мы знаем, что ранения — отстой!