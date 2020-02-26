Мария Шарапова завершила карьеру. Чем теперь будет заниматься экс-теннисистка

О развитии собственного бренда, съёмках в кино и других начинаниях бывшей первой ракетки мира.

«Как можно оставить позади единственную жизнь, которую знаешь? Как можно уйти с кортов, на которых тренировалась с детства, из игры, которую любишь. Игру, которая подарила тебе слезы и радость. Спорт, в котором ты нашла семью и болельщиков, которые были за тебя более 28 лет. Для меня это в новинку, так что, пожалуйста, простите меня. Теннис, я говорю до свидания» — такими словами прославленная российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении профессиональной карьеры.

За плечами спортсменки осталось множество побед и наград, которые, безусловно, ввели её в пантеон лучших теннисисток мира. Мария Шарапова — одна из десяти женщин в истории, кто обладает так называемым «карьерным шлемом». Это значит, что она выиграла все турниры Большого шлема, но в разные годы. Однако блистательная карьера звезды тенниса подошла к концу. Предполагаем, чем же теперь будет заниматься именитая спортсменка.

Развитие собственного бренда

В августе 2012 года в Нью-Йорке состоялась международная презентация конфет Sugarpova. С того момента бренд Марии Шараповой стал известен во всём мире. Любовь к сладостям российская теннисистка никогда не скрывала. Ей удалось превратить это чувство в выгодный бизнес.

Продажа жевательных конфет началась в США в августе, и только в первые три дня, согласно данным агента Шараповой Макса Айзенбада, было продано 250 тыс. упаковок сладостей. Мария является не только основателем и владельцем, но и творческим директором бренда. Она участвует в формировании ассортимента и создании дизайна продукции, придумывает и рисует эскизы конфет.

Возможно, в скором времени Мария порадует любителей сладостей ещё одним интересным продуктом. Ведь кроме производства конфет, Шарапова увлекается выпечкой безлактозных и безглютеновых пп-пирогов.

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Съёмки в кино и телевизионных шоу

Говорят, талантливый человек талантлив во всём. Это высказывание отлично описывает Шарапову и её стремление попробовать себя в новых амплуа. Например, в конце 2019 года теннисистка приняла участие в съёмках американского сериала The Morning Show с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун. В эпизоде Марии предстояло исполнить роль самой себя.

Стоит отметить, что это не первое появление российской спортсменки на экранах. В 2018 году Мария снялась в фильме «8 подруг Оушена». О съёмках Шараповой в картине было известно давно. Россиянка вновь исполнила камео, однако не была уверена, что сцена попадёт в итоговый монтаж. Когда премьера фильма состоялась, спортсменка иронично прокомментировала кадр со своим появлением в личном аккаунте в «Твиттере»:

Сцена попала в фильм?! Бегу в кинотеатр как можно скорее.

Возможно, после уже отснятых картин Мария продолжит путь к покорению Голливуда.

Увлечение модой

Вне корта Мария не забывает и о собственном внешнем виде. Она всегда старается выглядеть эффектно. Не зря одним из главных хобби Шараповой является мода. Компания Nike несколько раз создавала коллаборации с российской спортсменкой, которые пользовались большим успехом.

Более того, Мария сама выступала дизайнером в этих коллаборациях. Возможно, плодотворное сотрудничество продолжится и после завершения карьеры девушки в профессиональном спорте. Кстати, именно бренд Nike не отвернулся от Шараповой и продолжал её поддерживать во время дисквалификации из-за допингового скандала.

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Благотворительная деятельность

Среди топ-спортсменов благотворительность давно считается хорошим тоном. Именной фонд Шараповой — Maria Sharapova Foundation — был основан в 2007 году. Направление деятельности организация выбрала неслучайно. За несколько месяцев до рождения Марии родители теннисистки покинули родной город Гомель, пострадавший из-за взрыва на Чернобыльской АЭС. Годы спустя Шарапова начала помогать молодёжи из регионов, оказавшихся в центре катастрофы.

В 2005 году теннисистка выиграла чемпионат мира WTA. За победу в турнире Мария получила новый автомобиль Porsche, который она продала на аукционе. Вырученные $ 54 тыс. Шарапова пожертвовала в фонд помощи детям Беслана.

Через два года спортсменка стала Послом доброй воли Программы развития ООН. Из восьми Целей развития тысячелетия Шараповой была поручена работа по ликвидации бедности. На церемонии в штаб-квартире ООН спортсменка сообщила о пожертвовании размеров в $ 100 тыс. долларов, которое сделала через свой фонд. Средства были направлены на помощь восьми молодежным проектам в пострадавших от Чернобыльской аварии районах Беларуси, России и Украины. Надеемся, Мария и сейчас не прекратит заниматься благотворительностью.

Личная жизнь

Раньше вокруг личной жизни Шараповой было множество слухов и догадок. Наконец, 19 октября 2018 года теннисистка развеяла тени сомнений. Она опубликовала в аккаунте в «Инстаграме» фото британского миллионера Александра Гилкса, близкого друга самого принца Гарри. Мария подтвердила, что находится с мужчиной в романтических отношениях.

Алекс, кажется, вполне может составить настоящее счастье Марии. Они начали встречаться в начале 2018 года. Британец хорош собой, богат, любит Россию и даже говорит на нашем языке. Будем надеяться, что этот роман для Шараповой окажется счастливым.

С сегодняшнего дня для Марии Шараповой, можно сказать, начинается новая жизнь. Большие победы и горькие поражения остались позади. Впереди — неизведанное будущее, в котором спортсменка постарается достичь таких же небывалых высот.