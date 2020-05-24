Почему стюардессы такие стройные? Лайфхаки, которые стоит взять на заметку

Стройная фигура, очаровательная улыбка, идеальный макияж и уложенная волосок к волоску причёска. Стюардессы облетели весь мир, они буквально живут в небе и создают вам комфорт в полёте. Эти девушки готовы к любым внештатным ситуациям и при этом всегда выглядят идеально. Как им это удаётся?

Стандарты стюардесс

Любую девушку в стюардессы не возьмут, в этой профессии есть свои стандарты. Они отличаются в зависимости от авиакомпании: где-то могут быть предельно строгими, а где-то с послаблениями. Мы расскажем об общих принципах.

Фото: istockphoto.com

На работу берут девушек не старше 35 лет, не миниатюрных и не слишком высоких (160-175 см), чтобы они могли помочь пассажирам разложить ручную кладь на полках и при этом не испытывали дискомфорт в салоне самолёта. Вес тоже важен, ведь в полёте надо лавировать в узком проходе. Поэтому обычно стюардессы носят размер не больше 46-го. В данном случае авиакомпании смотрят не объёмы, а на индекс массы тела. Если девушка потолстеет, её могут не допустить к полётам или даже уволить. Естественно, на работу не возьмут дам с татуировками, пирсингом, шрамами и другими повреждениями на видных местах. Вызывающий макияж, накладные ногти или, скажем, розовые волосы и массивные украшения тоже под запретом.

Помимо этого, требуются стрессоустойчивость, правильная речь, приветливость, отсутствие проблем с законом. Проверяют и здоровье: как физическое, так и психическое, причём не только при устройстве на работу. Медкомиссию надо проходить каждые полгода.

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10 секретов стройной фигуры

У стюардесс бешеный и совершенно непредсказуемый график, они буквально летают из зимы в лето и обратно и постоянно меняют часовые пояса. Поддерживать физическую форму девушкам необходимо, чтобы радовать пассажиров и сохранять собственное здоровье. Большинство советов бортпроводниц подойдут не только их коллегам, но и всем людям, которые заботятся о фигуре и самочувствии.

Поддержание водного баланса

Даже один полёт – это стресс для кожи, а если ты проводишь в небе весь рабочий день – тем более. Стюардессы много внимания уделяют её увлажнению, а в самолёте пьют много воды, но только бутилированной. Во-первых, это полезно и восстанавливает водный баланс в организме. Во-вторых, есть ещё один секрет, почему девушки не берут на борту горячие напитки. Дело в том, что резервуары зачастую не проходят тщательную очистку, и вода из них может быть грязной и содержать вредные бактерии.

Фото: istockphoto.com

Полноценный сон

Для поддержания хорошей физической формы жизненно необходим хороший сон. Без него у вас будет недостаточно энергии для активной и стрессовой работы, а восполнить её организм захочет вредными сладостями. Если вы хотите похудеть, без 7-8 часов сна не обойтись.

Регулярные занятия спортом

Стюардессы – далеко не дюймовочки. Им по специальности положено быть сильными и выносливыми. Поэтому регулярные занятия спортом – практически обязательное условие, иначе на такой работе не выдержишь. Это может быть тренажёрный зал, бассейн, пилатес или йога. Многие делают акцент на укрепление мышц кора, потому что они помогают держать осанку.

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Зарядка

Стюардессы много времени проводят вне дома, но стараются заниматься и в командировках. Банальная утренняя зарядка или упражнения на растяжку помогут вам сохранить стройность и размять гудящие мышцы после напряжённого рабочего дня.

Завтрак – всему голова

Завтрак – основной и самый калорийный приём пищи для стюардесс. Этот совет стоит взять на заметку всем, кто заботится о фигуре. Если ужин должен быть лёгким, то утром вполне можно позволить себе немного лишнего – круассан или шоколадку. Бортпроводницы в командировках предпочитают плотный и в то же время здоровый завтрак.

Фото: istockphoto.com

На работу – не на голодный желудок

Если во время короткого перелёта можно ограничиться горстью орехов, то перед рейсом приём пищи обязателен, потому что бортпроводницы тратят на работе уйму энергии. Лучше всего подойдут блюда, богатые антиоксидантами, витаминами и кальцием, а также с большим содержанием белка. Всё это понадобится организму, чтобы нормально перенести рейс и сохранить бодрость.

Здоровый перекус под рукой

Чтобы пополнить запасы энергии, под рукой всегда нужно держать здоровый перекус: яблоко, йогурт, пакетик с орешками или сухофруктами. Полноценный приём пищи это не заменит, но поможет разнообразить рацион и дотянуть до обеда или ужина. Этот лайфхак особенно подойдёт людям с сидячей работой, на которой есть постоянный соблазн устроить чаепитие со сладостями и бутербродами.

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Никакой тяжёлой пищи

Во время полёта стюардессы стараются вообще не есть, но при длительных перелётах это невозможно. В небе из-за разницы в давлении организму намного тяжелее переваривать пищу. Поэтому в рацион бортпроводников входят фрукты, лёгкие салаты и куриное мясо, которое легко усваивается организмом, не создаёт тяжести в животе и к тому же полезно для кожи.

Меньше соли и сахара

В самолёте особенно хочется сладкого или солёного, поэтому мы так радуемся, когда нам предлагают арахис или томатный сок. Но стюардессы стараются избегать подобных продуктов. Сахар замедляет усвоение кальция, соль – задерживает воду. Конечно, полностью отказываться от сладкого и солёного не надо, но злоупотреблять тоже не стоит. Если очень захотелось солёного, съешьте немного сыра или оливок.

Фото: istockphoto.com

Без экзотики

Если вы не фанат экспериментов и не стремитесь попробовать всё новое и необычное, в экзотических странах старайтесь выбирать привычную еду. Резкий переход к новым блюдам накладывает дополнительный стресс на организм. К тому же незнакомые продукты и специи зачастую приводят к расстройству пищеварения. Для стюардессы это правило является обязательным, да и остальным лучше лишний раз подумать, стоит ли подвергать себя опасности отравления. Также в экзотических странах лучше пить только бутилированную воду.