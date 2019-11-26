Секрет молодости. Как выглядеть свежо в любом возрасте?

В период межсезонья особенно важно уделять больше внимания коже лица. Зачастую мы полагаемся исключительно на волшебные кремы, а то и вовсе забываем о косметических средствах и процедурах. Важно отметить, что хорошо выглядеть и получить пару комплиментов на новогоднем корпоративе хочется не только женщинам, но и мужчинам. Поэтому мы вместе с основателем студии Face Fit Марией Фадеевой подобрали универсальные процедуры для лица, которые вы сможете делать даже в домашних условиях, пока никто не видит.

Как правильно выполнять самомассаж?

Перед тем как сделать самомассаж лица следует удалить макияж и очистить лицо тоником / мицеллярной водой.

и очистить лицо тоником / мицеллярной водой. Затем необходимо нанести крем, масло, сыворотку (на выбор, что вам больше подходит). Дополнительный увлажняющий слой добавит эффективности процедуре, воздействие на кожу лица будет гораздо сильнее.

Рекомендуем использовать средства с гиалуроновой кислотой или пептидами. Сейчас большой выбор сывороток, где главные компоненты — гиалуроновая кислота и вода, самый лучший способ борьбы с признаками старения. Особенностью средств с пептидами является способность этих компонентов максимально подстраиваться под тип кожи.

Для упрощения процедуры вы можете воспользоваться массажными роллерами и пластинами Гуаша.

После того, как нанесли крем можно приступать к работе с роллером. В домашних условиях мы настоятельно рекомендуем использовать неинвазивный мезороллер.

Как пользоваться мезороллером?

Мезороллер – это простой, но при этом эффективный косметологический прибор. Он обеспечивает быстрое и безопасное устранение морщин и расширенных пор, стимулирует выработку коллагена и активизирует регенерацию тканей. Достаточно 3-5 минут в день поводить роллером по массажным линиям. Можно несколько раз прокатать валик роллера по проблемным местам (гусиные лапки, носогубные складки).

Для чего нужны гребни Гуаша?

После этапа с роллером приступаем к массажу гребнями Гуаша. Этот бьюти-гаджет так назван в честь одноименного древнейшего китайского массажа, который выполняется скребущими движениями по разным частям тела. Несмотря на то, что технологии уже очень много лет, сейчас это яркий тренд в современной индустрии красоты.

Выполнять массаж лица таким аксессуаром нужно также по массажным линиям, двигаясь снизу вверх. В результате активируется кровоток, усиливается микроциркуляция, снимается мышечное напряжение. Камни Гуаша отвечают за скульптурирование: подчеркивают линию скул, делают чётким овал лица, уменьшают подкожно-жировую ткань в нежелательных местах. Используя гребни в домашних условиях в течение 5-7 минут в день вы сможете поддерживать эффект от студийной процедуры.

Гуаша лучше хранить в холодильнике и доставать прямо перед использованием — так эффективнее.

В результате регулярного ухода роллером и камнями Гуаша разглаживаются морщины, лицевые контуры скульптурируются, а цвет кожи приобретает красивый и естественный оттенок, тон выравнивается. Такой самомассаж позволит вам выглядеть моложе своих лет и хвастаться здоровым и свежим румянцем даже после самого загруженного трудового дня.

А для тех, кто не хочет разбираться в основах массажа самостоятельно, Face Fit запускают второй онлайн-марафон по самомассажу. Со 2 декабря, в течение семи дней на закрытой странице в «Инстаграме» Мария Фадеева раскроет все секреты молодости и правильного ухода за кожей лица. Кстати, каждый участник гарантированно получит бьюти-бокс, в который все самые необходимые приспособления для ваших начинаний.