Секрет молодости. Как выглядеть свежо в любом возрасте?

В период межсезонья особенно важно уделять больше внимания коже лица. Зачастую мы полагаемся исключительно на волшебные кремы, а то и вовсе забываем о косметических средствах и процедурах. Важно отметить, что хорошо выглядеть и получить пару комплиментов на новогоднем корпоративе хочется не только женщинам, но и мужчинам. Поэтому мы вместе с основателем студии Face Fit Марией Фадеевой подобрали универсальные процедуры для лица, которые вы сможете делать даже в домашних условиях, пока никто не видит.
Как правильно выполнять самомассаж?
- Перед тем как сделать самомассаж лица следует удалить макияж и очистить лицо тоником / мицеллярной водой.
- Затем необходимо нанести крем, масло, сыворотку (на выбор, что вам больше подходит). Дополнительный увлажняющий слой добавит эффективности процедуре, воздействие на кожу лица будет гораздо сильнее.
Для упрощения процедуры вы можете воспользоваться массажными роллерами и пластинами Гуаша.
- После того, как нанесли крем можно приступать к работе с роллером. В домашних условиях мы настоятельно рекомендуем использовать неинвазивный мезороллер.
Как пользоваться мезороллером?
Мезороллер – это простой, но при этом эффективный косметологический прибор. Он обеспечивает быстрое и безопасное устранение морщин и расширенных пор, стимулирует выработку коллагена и активизирует регенерацию тканей. Достаточно 3-5 минут в день поводить роллером по массажным линиям. Можно несколько раз прокатать валик роллера по проблемным местам (гусиные лапки, носогубные складки).
Для чего нужны гребни Гуаша?
После этапа с роллером приступаем к массажу гребнями Гуаша. Этот бьюти-гаджет так назван в честь одноименного древнейшего китайского массажа, который выполняется скребущими движениями по разным частям тела. Несмотря на то, что технологии уже очень много лет, сейчас это яркий тренд в современной индустрии красоты.
Выполнять массаж лица таким аксессуаром нужно также по массажным линиям, двигаясь снизу вверх. В результате активируется кровоток, усиливается микроциркуляция, снимается мышечное напряжение. Камни Гуаша отвечают за скульптурирование: подчеркивают линию скул, делают чётким овал лица, уменьшают подкожно-жировую ткань в нежелательных местах. Используя гребни в домашних условиях в течение 5-7 минут в день вы сможете поддерживать эффект от студийной процедуры.
В результате регулярного ухода роллером и камнями Гуаша разглаживаются морщины, лицевые контуры скульптурируются, а цвет кожи приобретает красивый и естественный оттенок, тон выравнивается. Такой самомассаж позволит вам выглядеть моложе своих лет и хвастаться здоровым и свежим румянцем даже после самого загруженного трудового дня.
А для тех, кто не хочет разбираться в основах массажа самостоятельно, Face Fit запускают второй онлайн-марафон по самомассажу. Со 2 декабря, в течение семи дней на закрытой странице в «Инстаграме» Мария Фадеева раскроет все секреты молодости и правильного ухода за кожей лица. Кстати, каждый участник гарантированно получит бьюти-бокс, в который все самые необходимые приспособления для ваших начинаний.