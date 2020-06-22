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Как девушка без ног стала гимнасткой? Мотивирующая история Джен Брикер

Как девушка без ног Джен Брикер стала гимнасткой?
Юлия Фёдорова
Нет преград: Джен Брикер — девушка без ног, которая смогла стать гимнасткой
Врачи говорили, что она не сможет самостоятельно сидеть, но их прогнозы разбились об огромную силу воли.
Lifestyle / Тренды 0

История Джен Брикер невероятна и заставляет поверить в то, что нет ничего невозможного. Дженнифер родилась без ног, но её приёмные родители никогда не делали акцент на этой особенности. Девушка росла, как и все дети, занималась спортом и играла. Сейчас она воздушная гимнастка и публичный оратор.

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Детство Джен Брикер

Девушка родилась без ног. Биологические родители отказались от дочери, но её почти сразу усыновила пара из Иллинойса, которых не пугала особенность Джен. Их не испугали и прогнозы врачей, который утверждали, что девочка не сможет сидеть без посторонней помощи. Шэрон и Джеральд Брикеры не сдавались. Они нашли специалистов, которые сказали, что надежда есть. И ребёнок научился сидеть самостоятельно.

Дженнифер вспоминает, что родители никогда не относились к ней по-особенному. Поэтому она не чувствовала никаких ограничений, делала то же, что и другие дети. Брикеры хотели сделать для дочери протезы, но они оказались неудобными, поэтому девушка отказалась от них навсегда. Она научилась ходить и бегать на руках и бёдрах, играла в волейбол, баскетбол и активно проводила время с друзьями.

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Первая Олимпиада и неожиданное родство

В 1996 году Джен посмотрела Олимпийские игры. Она болела за американку Доминику Мочану и уже тогда увлеклась гимнастикой. Вдохновлённая спортсменкой, Брикер решила тоже начать тренироваться. Родители поддержали её в этом. Джен добилась успеха и стала чемпионкой штата, позже она стала заниматься воздушной гимнастикой. Главным мотиватором атлетки оставалась Доминика, девушка следила за ней по телевизору, чувствовала связь с ней.

Однажды родители признались Дженифер, что её фамилия при рождении — Мочану, а Доминика её сестра. Девушки начали общаться, и сейчас они стали очень близки.

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Чем занимается Джен Брикер сейчас?

В 2019 году Джен вышла замуж за Доминика Бауэра, который поддерживает её во всем. Сейчас Брикер — востребованная спортсменка, акробатка. Её выступления завораживают. На воздушных полотнах она делает то, что другим и не под силу. Джен ведёт активный и насыщенный образ жизни.

Девушка стала выступать публично, её главная фраза на выступлении: «Никогда не говори «не могу»». Эти слова— девиз, который внушили Брикер её родители. История спортсменки вдохновляет людей по всему миру. Она считает, что самое главное — вера в себя.

Когда с детства вам говорят, что вы прекрасны, какими бы ни родились, что можете делать всё, что захотите, то вам всё под силу.
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