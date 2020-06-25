Фитнес, йога или пилатес: как выбрать коврик для домашних тренировок

За последние пару месяцев домашние тренировки стали привычным для нас явлением. Многие любители спорта прониклись форматом хоум-фитнеса и даже решили приобрести оборудование и снаряды, чтобы сделать тренинги в квартире более комфортными. Но первое, о чём стоит задуматься, — покупка коврика для занятий. Выбирать его стоит, отталкиваясь от поставленных вами целей. Как сделать это правильно, рассказывает тренер сети World Class Денис Ермолаев.

Как обустроить спортивный зал дома? Подбираем нужный инвентарь с тренером Благодаря простому снаряжению тренировки станут ещё результативнее.

Почему важно иметь коврик, если вы занимаетесь дома?

Фитнес-коврик необходим для домашних занятий по нескольким причинам.

Уровень шума. Ставить оборудование на ковёр гораздо бесшумней, чем на пол.

Ставить оборудование на ковёр гораздо бесшумней, чем на пол. Гигиена. Фитнес-коврик легко содержать в чистоте и дезинфицировать. Гораздо приятнее, когда он только твой.

Фитнес-коврик легко содержать в чистоте и дезинфицировать. Гораздо приятнее, когда он только твой. Безопасность. Тренируясь на паркете или линолеуме, вы рискуете поскользнуться. Это может привести к травме или повреждению мебели, бытовой техники.

Тренируясь на паркете или линолеуме, вы рискуете поскользнуться. Это может привести к травме или повреждению мебели, бытовой техники. Комфорт. Такая вещь попросту смягчает и делает комфортнее выполнение многих упражнений: например, планки, скручиваний или гиперэкстензии.

Фото: istockphoto.com

Коврики для фитнеса, йоги и пилатеса: как различить?

Спортивные коврики различаются по длине, толщине, твёрдости и подходят для разных видов тренировок. Инвентарь стоит выбирать, опираясь на личные цели и предпочтения.

Фитнес

Коврики для фитнеса универсальные, более толстые и мягкие, что хорошо при выполнении лежачих упражнений. Как правило, такие коврики имеют свойство растягиваться, то есть увеличиваться в размере во время упражнения — например, планки. Толщина от 10 до 15 мм вполне оптимальна для фитнеса.

Экспресс-тренировка в домашних условиях. Пять результативных упражнений от фитнес-тренера Звезда фитнеса Кайла Итсинес заверяет, что их можно выполнять где угодно.

Йога

Коврики для йоги должны быть значительно тоньше для того, чтобы занимающийся чувствовал опору, и иметь слабую степень растяжения или вообще её не иметь. Практически все коврики для йоги армированные, то есть внутри них есть каркас-сетка или текстильная сердцевина. Она не даёт вещи растягиваться и к тому же повышает прочность и долговечность.

Толщина варьируется от 3 до 6 мм. Чем тоньше, тем устойчивее, но твёрже. Поэтому подбирать инвентарь необходимо, исходя из своего опыта и уровня комфорта, к которому привыкли.

Фото: istockphoto.com

Пилатес

Коврики для пилатеса толще, чем для йоги — от 15 до 19 мм. Их тыльная сторона должна плотно прилегать к полу и не скользить. Верхняя же, напротив, должна позволять скользить вам — это важно для правильного выполнения упражнений.

Йога в движении: всё, что нужно знать новичку об энергетических практиках Знакомимся с динамичным направлением вместе с «Чемпионатом».

Индивидуальные особенности

При выборе индивидуального коврика необходимого учитывать его размер. С толщиной мы определились, а ширина, как правило, стандартная. Поэтому нас интересует длина. Занимающийся должен поместиться на коврике, находясь в положении упора лёжа. Это касается инвентаря для йоги, поскольку человек находится на нём босиком.

Фитнес-коврики могут быть короче, потому что мы занимаемся в спортивной обуви и постановка ног на коврик не подразумевается с точки зрения гигиены.

Фото: istockphoto.com

Если вы занимаетесь разными видами тренировок, но возможности приобрести несколько вариантов инвентаря нет, я предлагаю взять что-то среднее между ними. Длина должна быть такая, чтобы вы помещались на коврике полностью, а толщина от 8 до 10 мм. И постарайтесь взять вещь с низкой степенью деформации.

Спортзал на балконе: 7 идей организации пространства для тренировок Иметь просторную лоджию не обязательно.

Желание сэкономить — не всегда хорошо

Как правило, дешевле всего в интернет-магазинах стоят коврики для туризма. Но они не подходят для активных занятий. Качество материала у них низкое, часто покрытие меняет текстуру, словно рассыпается. Плохо сказывается на них и нахождение под солнцем.

Лучше взять один хороший коврик, за которым будет легко ухаживать и который прослужит очень долго, чем покупать каждый год новый коврик для туризма.