Персональных консультантов по фитнесу, питанию и сну можно скачать на телефон.

7 бесплатных приложений для тех, кто следит за здоровьем и физической формой

Пожалуй, смартфон сегодня — самый популярный спортивный гаджет. При помощи мобильных приложений можно составить план тренировок, питания, прогулок, сна и медитаций. Карманные эксперты всегда под рукой, и большинство из них доступно абсолютно бесплатно. Это ещё одно доказательство того, что не нужно тратить много времени и денег, чтобы вести здоровый образ жизни. И начать можно прямо сейчас с одним из сервисов из нашей подборки.

Спортивные инновации. Сможет ли новое приложение заменить фитнес-тренера Или альтернативу обычным занятиям в зале пока не придумали? Разбираемся вместе с инструктором.

Barre Down Dog — балетные тренировки

Категория: спорт.

Barre — это новый вид тренировок у хореографического станка, нечто среднее между фитнесом и балетом. Отлично подходит для укрепления мышц, развития гибкости и грации. Иметь настоящий станок для занятий совсем не обязательно. В приложении от разработчиков Down Dog показано, как выполнять упражнения в домашних условиях: для опоры можно использовать обычный стул или подоконник.

Есть программы комплексных нагрузок на всё тело и тренировки на отдельные группы мышц. Их можно загрузить в память устройства и использовать в режиме оффлайн.

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Фото: istockphoto.com

Adidas Training

Категория: спорт.

Adidas Training — приложение для тренировок, которое оценят не только фанаты известного бренда. Оно подойдёт всем, кто хочет накачать рельефные мышцы, похудеть или просто вести здоровый образ жизни. Большинство упражнений можно выполнять вне спортивного зала и без тренажёров.

Разработчики дарят более 180 видео с пошаговыми фитнес-инструкциями. Вы можете выбрать персональный план занятий, например «Плоский живот за 6 недель», «Сила для бега» и др. Самый простой комплекс — лёгкая зарядка за четыре минуты. Приятное дополнение: программу можно подключить к телевизору и запустить тренировку на большом экране через Chromecast.

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Трекер голодания Zero-Cal

Категория: питание.

С помощью этого приложения можно отслеживать приёмы пищи по методу интервального голодания. В 2016 году японский учёный Ёсинори Осуми доказал, что иногда устраивать разгрузку для желудка не только полезно для фигуры, но и эффективно в борьбе со старением. И получил за это Нобелевскую премию.

С тех пор появилось немало программ, которые рассчитывают периоды безопасного отказа от пищи. Трекер Zero-Cal подбирает нужную схему питания не только на сутки, как это принято в системе, а на целую неделю с постепенным переходом на новую диету.

Интервальное голодание противопоказано беременным, кормящим матерям, детям и взрослым с сахарным диабетом II типа, проблемами с желчным пузырём и надпочечниками. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом.

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Фото: istockphoto.com

Water Time: водный баланс

Категория: питание.

Water Time помогает поддерживать водный баланс в организме. Программа подсчитывает, сколько стаканов воды ежедневно нужно пить пользователю в зависимости от веса и физических нагрузок, и присылает уведомления.

Лоуренс Армстронг, директор лаборатории UCONN’s Human Performance Lab, пишет в научной статье: пить воду в течение дня просто необходимо, но в меру. Обезвоживание негативно влияет на настроение, состояние кожи и эффективность тренировок. А ещё организм порой путает жажду с голодом, из-за чего увеличивается риск переедания.

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Счётчик калорий FatSecret

Категория: питание.

Приложение FatSecret широко известно среди фанатов здорового питания. Оно подсчитывает количество калорий, содержание сахара, белков, жиров и углеводов в любом блюде за пару минут по фото или штрих-коду на упаковке продукта. Программа также подскажет, какой план питания подходит именно вам с учётом индекса массы тела.

С момента запуска в 2014 году у FatSecret вышло не одно обновление. Теперь это не только счётчик калорий, но и книга рецептов, дневник тренировок и даже интернет-сообщество, где люди делятся советами по похудению.

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Фото: istockphoto.com

Умный будильник Sleep Cycle

Категория: здоровье.

Сон — лучшее средство против усталости, стресса и тёмных кругов под глазами. Разработчики Sleep Cycle обещают, что с помощью приложения пользователь научится легко засыпать и просыпаться. Программа по звукам в комнате анализирует движения человека и определяет, в какой фазе сна он находится. Когда наступает фаза самого быстрого сна, срабатывает будильник. Считается, что именно в этот период пробуждение происходит легче всего. Подъём можно запланировать на определённый промежуток времени, например: с 7:00 до 7:30, а приложение подберёт наиболее подходящий момент, чтобы разбудить вас.

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Text Neck — коррекция осанки

Категория: здоровье.

Text Neck — это так называемая текстовая шея. Появляется обычно у тех, кто много времени проводит за компьютером и пренебрегает зарядкой. Помимо того что выглядит это не слишком грациозно, со временем искривление шейных позвонков может стать причиной головных болей.

Новая программа от сербских разработчиков поможет разобраться с этой проблемой. Text Neck проводит диагностику позвоночника, а затем предлагает несколько полезных упражнений с пошаговыми инструкциями. Пользователь может и сам выбрать тренировку: сделать короткую разминку или провести полноценную подкачку мышц спины.

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