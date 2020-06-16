Готовы к спорту: российские и мировые атлеты возвращаются в игру

Adidas подготовил масштабный проект, посвящённый возобновлению сезона. Будет даже сериал с Месси и Салахом!

Порой казалось, что время спорта не наступит ещё долго, а состязания так и будут стоять на паузе. Но мы и сами не заметили, как спустя почти три месяца изоляции вплотную приблизились к возобновлению сезона. В футболе уже не реализованы первые пенальти (ничего, Криш!), поклонники баскетбола внимательно следят за событиями вокруг НБА, а любители фитнеса с замиранием сердца ждут открытия залов.

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На волне приятного ожидания компания adidas запустила масштабный проект «Готовы к спорту», лозунг которого чётко произнёс музыкант Noize MC:

Вместе мы придумали новые правила, чтобы быть готовыми вернуться на площадки, поля и стадионы — в большую игру. Чтобы блистать, удивлять, ставить новые рекорды, вдохновлять, менять игру и никогда не останавливаться.

Что ждать от проекта «Готовы к спорту»?

Новая кампания adidas — это своего рода мотивационный заряд, цель которого — объединить фанатов спорта и самих атлетов перед грядущим сезоном. В России проект начался с того самого видео-манифеста, который мы прикрепили выше. На фоне ярких побед наших чемпионов прозвучали воодушевляющие и, кажется, бескомпромиссные слова хип-хоп исполнителя. Но и это не всё.



«Готовы к спорту» обещает стать большим видео-проектом, над которым бренд трудился совместно с Telegram-каналом Психо Daily. Вместе они хотят рассказать о том, как Москва постепенно возвращается к бегу. А чтобы мы знали новости из первых уст, на экране выступят лидеры бегового коммьюнити и журналисты.

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Бренд запускает сериал об известных атлетах и командах

Для тех, кто далёк от марафонов и любых других дистанций, тоже есть приятная новость. Практически два месяца — в период с 11 июня по 1 августа — на глобальной онлайн-платформе будут выходить эпизоды сериала Ready For Sport и сопровождающие их текстовые статьи. Каждая отдельная серия посвящена атлету с мировым именем, команде или объединению.

Первым о своём спортивном пути зрителям уже рассказал Лионель Месси. Аргентинец признался: во время самоизоляции он понял, что футбол — это дар, который нужно уметь принимать и передавать другим. Без него, по словам форварда, в жизни возникает чувство пустоты.

Возможность радовать других — лучший для меня подарок.

Среди команд в сериале дебютировала сборная Новой Зеландии по регби All Blacks. Но самое интересное впереди: оригинальные истории расскажут клубы «Ювентус», «Реал Мадрид», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Бавария Мюнхен». А среди спортсменов мы услышим футболиста Мохаммеда Салаха, гольфиста Ксандера Шауфеля, скейтбордиста Тишона Джонса, теннисистку Гарбинье Мугурусу, баскетболиста Донована Митчелла и других.

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После длительного затишья всё это наталкивает на мысль, что жизнь возвращается в прежний ритм. Но в ней будут новые задачи, победы, трудности, открытия и, конечно же, спорт. А уж к нему мы точно готовы.