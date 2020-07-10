Как подготовиться к первому полумарафону? Советы тренера

Рекомендации для тех, кто уже готов покорить большую дистанцию.

Приближающиеся московский и питерский полумарафоны станут первыми большими стартами для многих из участников. Конечно, в подготовке к дистанции большинство бегунов уже вышли на финишную прямую. Но есть и те, кто по-прежнему не знает, как правильно действовать и с чего начать. А может быть, кто-то и вовсе только вдохновился на старт в следующем году. Для вас отличные новости – у вас достаточно времени для качественной подготовки. А мы собрали 10 советов от тренера Бегового сообщества Павла Кондрашева, которые вам в этом помогут.

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К своему первому полумарафону необходимо готовиться заранее, как минимум за полгода, при условии, что до этого вы уже бегали, и год, если не бегали вообще. Поэтому если вы раньше не бегали такую дистанцию – рекомендуем обратить внимание на расстояние поменьше, например, на 10 км.

Необходимо найти грамотного тренера, который напишет план исходя из вашей физической подготовки. Очень важен профессиональный взгляд, так как полумарафон – это уже серьёзная дистанция.

Фото: Беговое сообщество

Нельзя обойти вопрос питания. Обязательно исключить фастфуд, газированные напитки, алкоголь. Больше правильной и полезной пищи, не забываем соблюдать водно-солевой баланс.

Подготовка к первому полумарафону подразумевает большие физические нагрузки, поэтому не забываем про восстановление. Массаж/самомассаж, баня, крепкий здоровой сон не менее 7-8 часов – вот ваши главные помощники.

Ещё одно важное правило – постоянность. Тренируясь по плану, важно не пропускать тренировки. Одно пропущенное занятие – это два шага назад. Если вы всё же понимаете, что сегодня никак не получается выполнить тренировку, обязательно сообщите тренеру, чтобы он смог скорректировать план.

Фото: Беговое сообщество

Если возможности взять тренера нет, соблюдайте еще одно правило: недельный беговой объём должен быть не менее 45-47 км, огромное внимание уделяйте растяжке и общей физической подготовке (не забываем укреплять свой организм).

Очень много дискуссий вокруг темы принятия дополнительных витаминов. На мой взгляд пить витамины нужно, к сожалению, невозможно необходимые элементы «добрать» фруктами и овощами. При активной подготовке тратится много энергии и организм теряет большое количество полезных минералов. Но обязательно нужно проконсультироваться с врачом. Только специалист может сказать, какие точно необходимо пить витамины и в каком количестве.

Не обходим стороной и правильную экипировку. Не экономьте на кроссовках, как минимум у вас должно быть две пары для тренировок. Подбирайте обувь в зависимости от пронации.

Фото: Беговое сообщество

Подготовка к полумарафону – это своего рода рутинная работа. Найдите себе правильную мотивацию: почему вы хотите пробежать полумарафон? Возможно, вы хотите обновить личный рекорд? В минуты, когда лень идти на тренировку, вспоминайте о цели – это поможет вам дойти до конца. Ну или обратитесь к тренеру, он даст вам грамотный «пинок». Кстати, в группе всегда тренироваться легче – меньше соблазна пропустить тренировку. Поэтому, если трудно самоорганизоваться, найдите себе компаньона на пробежку.

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И наконец, найдите себе красивый старт, где вы пробежите свой первый полумарафон и зарегистрируйтесь. Это будет отличным стимулом для ваших тренировок.



Успехов!