Прогноз от мастера боевых искусств: сербская телеведущая впечатляет видео с тренировок

Не каждая журналистка может похвастаться чёрным поясом по тхэквондо.

Прогноз погоды в Сербии смотрят очень многие. И не только потому, что хотят знать, брать ли завтра с собой зонт. Дело в том, что передачу ведёт настоящая красотка Сара Дамьянович.

В прогноз харизматичной телеведущей не сомневаются. Потому что кто в здравом уме рискнёт спорить с обладательницей чёрного пояса по тхэквондо?

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Футбольная фанатка

Сербка – настоящая любительница футбола. Во время чемпионата мира в России она появлялась в кадре исключительно в майке сборной Сербии, а перед тем как рассказать о погоде, показательно чеканила мяч.

Такие навыки взялись не из ниоткуда. Оказывается, Сара с детства любила гонять мяч с мальчишками во дворе. «Я играла в футбол всю свою жизнь. Да и сейчас делаю это, как только у меня появляется немного свободного времени. И, конечно же, я обожаю смотреть футбол по телевизору», – признаётся девушка.

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При этом для демонстрации мастерства ей необязательно быть в бутсах и спортивной форме. Дамьянович может поразить своими спортивными умениями даже на каблуках!

Кроме того, хорошая растяжка позволяет Саре делать удивительные трюки. К примеру, она спокойно сбивает ногой футбольный мяч с головы высокого мужчины. Судя по его спокойной реакции, сербская красотка делает это не в первый раз.

TikTok и чёрный пояс

Уже к 22 годам телеведущая стала обладательницей чёрного пояса по тхэквондо. Она дважды становилась чемпионкой Балкан и была призёром чемпионата Европы. В «Инстаграме» за ней следят практически 600 тысяч человек, а в TikTok на неё подписаны и вовсе почти два миллиона! Она самый популярный блоггер на этой площадке на всей территории Балкан.

Сара могла бы с лёгкостью быть обычной инстаграм-моделью и неплохо на этом зарабатывать. Но её больше интересует спорт и боевые искусства. Что лишний раз подтверждается её постами – Дамьянович регулярно выкладывает крутые видео тренировок.

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Иногда она занимается с помощью специальных манекенов. И её навыки просто поражают. Но ещё большее впечатление девушка производит, когда тренируется с живыми людьми. Похоже, что далеко не каждый мужчина сможет с ней справиться, если дело дойдёт до реального поединка.

Победа в конкурсе красоты

И всё-таки Сара остаётся девушкой – увлечения не лишили её женственности. В прошлом году телеведущая участвовала в конкурсе красоты Miss Asia Global 2019 и одержала уверенную победу. Действительно, талантливый человек талантлив во всём.

На сегодняшний момент Дамьянович считает спорт своим главным приоритетом. Сербская красотка уверена, что ещё успеет получить славу инстаграм-модели и фитнес-блогера, а пока решила сосредоточиться на участии в крупных международных турнирах по тхэквондо и развитии футбольных навыков.