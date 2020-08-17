Прогноз от мастера боевых искусств: сербская телеведущая впечатляет видео с тренировок

Прогноз погоды в Сербии смотрят очень многие. И не только потому, что хотят знать, брать ли завтра с собой зонт. Дело в том, что передачу ведёт настоящая красотка Сара Дамьянович.
В прогноз харизматичной телеведущей не сомневаются. Потому что кто в здравом уме рискнёт спорить с обладательницей чёрного пояса по тхэквондо?
Футбольная фанатка
Сербка – настоящая любительница футбола. Во время чемпионата мира в России она появлялась в кадре исключительно в майке сборной Сербии, а перед тем как рассказать о погоде, показательно чеканила мяч.
Такие навыки взялись не из ниоткуда. Оказывается, Сара с детства любила гонять мяч с мальчишками во дворе. «Я играла в футбол всю свою жизнь. Да и сейчас делаю это, как только у меня появляется немного свободного времени. И, конечно же, я обожаю смотреть футбол по телевизору», – признаётся девушка.
При этом для демонстрации мастерства ей необязательно быть в бутсах и спортивной форме. Дамьянович может поразить своими спортивными умениями даже на каблуках!
Кроме того, хорошая растяжка позволяет Саре делать удивительные трюки. К примеру, она спокойно сбивает ногой футбольный мяч с головы высокого мужчины. Судя по его спокойной реакции, сербская красотка делает это не в первый раз.
TikTok и чёрный пояс
Уже к 22 годам телеведущая стала обладательницей чёрного пояса по тхэквондо. Она дважды становилась чемпионкой Балкан и была призёром чемпионата Европы. В «Инстаграме» за ней следят практически 600 тысяч человек, а в TikTok на неё подписаны и вовсе почти два миллиона! Она самый популярный блоггер на этой площадке на всей территории Балкан.
Сара могла бы с лёгкостью быть обычной инстаграм-моделью и неплохо на этом зарабатывать. Но её больше интересует спорт и боевые искусства. Что лишний раз подтверждается её постами – Дамьянович регулярно выкладывает крутые видео тренировок.
Иногда она занимается с помощью специальных манекенов. И её навыки просто поражают. Но ещё большее впечатление девушка производит, когда тренируется с живыми людьми. Похоже, что далеко не каждый мужчина сможет с ней справиться, если дело дойдёт до реального поединка.
Победа в конкурсе красоты
И всё-таки Сара остаётся девушкой – увлечения не лишили её женственности. В прошлом году телеведущая участвовала в конкурсе красоты Miss Asia Global 2019 и одержала уверенную победу. Действительно, талантливый человек талантлив во всём.
На сегодняшний момент Дамьянович считает спорт своим главным приоритетом. Сербская красотка уверена, что ещё успеет получить славу инстаграм-модели и фитнес-блогера, а пока решила сосредоточиться на участии в крупных международных турнирах по тхэквондо и развитии футбольных навыков.