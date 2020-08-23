Основатель «Твиттера» питается один раз в день и уверен, что это продуктивно

Джека Дорси сложно назвать типичным богачом и бизнесменом. Основатель и владелец «Твиттера» и Square не любит офисные костюмы и галстуки. Он никогда не мечтал стать предпринимателем. Хотя свой первый программный код Дорси написал в 15 лет, на компьютерах он не зацикливался.

Джек подрабатывал моделью на показах Джорджио Армани, получил лицензию профессионального массажиста и с юных лет старался жить, как хотел. Сейчас он известен не только как миллиардер и предприниматель, но и как влиятельный человек в велнес-индустрии. Джек отлично выглядит и часто рассказывает про медитацию, свой образ жизни и питание. Он уверен, что особый подход и помогает быть максимально продуктивным в работе.

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До офиса – только пешком

Уже много лет Дорси добирается до офиса исключительно пешим ходом. Можно подумать, что он построил дом рядом с работой и ходит туда в халате с зубной щёткой во рту. Но это совсем не так. Миллиардер живёт в 8 километрах от офиса и на дорогу тратит примерно час-полтора.

Фото: istockphoto.com

Это время он старается использовать с пользой – слушает аудиокниги, подкасты и приводит мысли в порядок. Каждое его утро начинается с так называемого солёного сока — воды, смешанной с гималайской солью и лимоном. Затем холодная ванная и медитация.

Медитация вообще одно из любимых занятий Дорси. Он занимается ею минимум дважды в день и даже путешествовал в Мьянму, где познавал основы этой практики.

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Ночью без гаджетов

Дорси высоко ценит важность сна. Ещё в Мьянме он на протяжении 10 дней жил в полной тишине и, конечно, без всяких гаджетов. Как он потом признался, он не сразу понял, почему это так важно, и сильно страдал без привычных устройств. Однако спустя несколько ночей он научился ценить то, что происходит вокруг, и уже не испытывал такой потребности в гаджетах.

Фото: istockphoto.com

С тех пор он отключает все девайсы на ночь и оставляет только браслет на руке, который контролирует качество и продолжительность сна.

Экстремальная диета

Если другие привычки Дорси кажутся необычными, то его режим питания можно считать экстремальным. В будни он питается всего один раз – на ужин. Его рацион состоит из белка, овощей, кусочка тёмного шоколада и ягод на десерт. Это обеспечивает Джека минимальным количеством калорий, чтобы добираться до работы и назад.

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Но это не самое удивительное в его диете. В выходные миллиардер вообще не ест! С вечера пятницы до вечера воскресенья Дорси пьёт только воду. А вот как он сам прокомментировал свой эксперимент с питанием.

«В первый раз, когда я попробовал этот режим питания, примерно на третий день у меня появились галлюцинации. Это было странное состояние. Но когда я продолжил ещё в течение нескольких дней, мне стало очевидно, что вся наша жизнь сосредоточена вокруг еды. Я понял, что нужно поститься дальше. Кажется, теперь мой день в разы длиннее», – объяснил свой режим бизнесмен.

Фото: istockphoto.com

Джек не просто так пришёл к такой идее. Он изучил множество материалов по теме и пришёл к выводу, что вариант с одноразовым питанием подходит ему лучше всего. Всё ради того, чтобы еда не отвлекала от работы и мыслительного процесса. Миллиардер признался, что раньше тратил слишком много времени на потребление пищи и не успевал сделать всё, что запланировал.

Почему такой подход работает не для всех

Хотя некоторые привычки Дорси кажутся интересными и, возможно, даже эффективны, то, что подходит основателю «Твиттера», не обязательно подойдёт и всем остальным. Большинство экспертов всё же придерживается мнения, что питание Дорси слишком экстремальное.

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Подобные голодовки могут негативно сказаться на организме. К тому же не всем нужно экономить время, чтобы успевать руководить международными компаниями. К организации своего питания не стоит относиться халатно, ведь это – залог вашего здоровья.