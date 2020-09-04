Аромакология подтверждает: запахи влияют на здоровье человека

Наша жизнь наполнена различными ароматами. Многие замечают, как их состояние меняется в зависимости от окружающих запахов. Ведь даже люди с не особо чувствительным обонянием заметят, как может закружиться голова от тяжёлых духов или запаха краски. Почему так происходит и как именно ароматы влияют на самочувствие человека, изучает наука аромакология.

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Наука об ароматах

Аромакология – достаточно молодая наука: учёные начали изучать влияние запахов на эмоциональное и физическое состояние человека только с 1980-х. Научное обоснование этот процесс получил в 2004 году, когда американские биологи Линда Бак и Ричард Аксель выявили механизм распознавания человеком ароматов. Кроме того, нейробиологи доказали, что восприятие запахов напрямую связано с испытываемыми эмоциями.

Фото: istockphoto.com

С тех пор аромакологией заинтересовалась бьюти-индустрия, ведь функциональный подход в выборе отдушек может усилить эффект средств.

Почему определённые запахи влияют на здоровье человека?

Эфирные масла использовали ещё до нашей эры: их сжигали для окуривания помещения, добавляли в растворы для бальзамирования. Однако ароматерапия не даёт конкретных описаний действия аромамасел, к тому же, они не основаны на научных исследованиях. Например, считается, что масло лаванды обладает расслабляющим эффектом. В то время как эффект от масла можжевельника может варьироваться от успокоительного до стимулирующего мозговую активность.

Фото: istockphoto.com

Согласно одной из научных теорий о том, как различные ароматы влияют на состояние человека, молекулы вещества проникают в кровь через слизистую в носу, а затем распространяются по всему организму. Это доказывают опыты на животных: в рамках эксперимента молекулы вдыхаемых масел были обнаружены у грызунов в крови.

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Учёные из Южной Кореи проводили опыт с лавандовым маслом. После его нанесения на кожу у испытуемых немного упало верхнее давление крови. Кроме того, масло способствовало нормализации уровня холестерина.

Российские учёные в рамках проекта «Влияние запаховой среды на физиологический статус и когнитивные процессы человека» доказали, что запахи лаванды и мяты улучшают память среди школьников в возрасте 10-11 лет. Кроме того, сотрудники университета Гонконга также выяснили, что ароматерапия помогает справиться с депрессией.

Также считается, что многие запахи способны утолять голод. То есть они просто приглушают это чувство. Среди них ароматы розы, ванили, грейпфрута и мяты.

Как используют результаты исследований?

Исследования в области аромакологии наиболее восстребованы в косметической индустрии. Например, некоторые компании самостоятельно проводят опыты в этой сфере. Концепция заключается в том, чтобы усиливать эффект косметики с помощью правильных отдушек.

Фото: istockphoto.com

В 2010 году парфюмерная компания Firmenich совместно с Женевским университетом проводила исследования о влиянии ароматов на организм. На основе полученных данных были созданы отдушки для кремов и лосьонов компании. Так появились средства с травянистыми, древесными ароматами с успокаивающим эффектом.

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Хотя уже сейчас опубликовано немало исследований на эту тему, открытия в области аромакологии только начинаются. Например, учёные до сих пор не выяснили наверняка, как именно запахи аромамасел должны проникать в организм человека для достижения наибольшего эффекта.