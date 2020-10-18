Рельефа не будет: 5 частых ошибок в упражнениях на пресс

Кубики пресса – заветная мечта не только многих парней, но и девушек. Добиться рельефного живота не так просто, как может показаться на первый взгляд. К тому же большинство, сами того не зная, тормозят тренировочный процесс. Фитнес-блогер Татьяна Федорищева рассказывает о наиболее распространённых ошибках, которые совершают не только новички, но и частые посетители спортзалов. Так чего не стоит делать, если хочется быстрее накачать пресс?

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Забывать о питании

Желая быстрее увидеть заветные шесть кубиков пресса, большинство приступают к ежедневным тренировкам с акцентом именно на эту группу мышц.

Фото: istockphoto.com

Но даже если вы будете качать пресс каждый день в несколько подходов, рельеф проявится, только когда жировая прослойка в этой области станет значительно меньше. А это возможно благодаря дефициту калорий. Поэтому путь к очерченному прессу нужно начинать с правильного питания.

Делать упражнения на пресс каждый день

Не стоит забывать, что пресс и без того задействован как стабилизатор в таких упражнениях, как приседания или выпады. Поэтому какую бы программу тренировок вы ни выбрали, мышцы живота будут работать на каждом занятии.

Блогер рекомендует нагружать конкретно пресс всего 1-2 раза в неделю. При этом следовать правильному питанию необходимо постоянно.

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Делить пресс на «верхний» и «нижний»

И сегодня многие продолжают делить пресс на «нижний» и «верхний». Однако такого разделения попросту не существует, утверждает блогер.

Фото: istockphoto.com

Есть одна прямая мышца живота, и она задействуется во множестве случаев. Разумеется, при выполнении некоторых упражнений больше напрягается нижняя часть живота, но при этом всё равно работает вся мышца целиком.

Игнорировать дыхание

Важный момент, который много кто опускает, – это дыхание. На самом деле, это очень важно. Если вы неправильно дышите, можно сбить необходимый ритм, а от этого пострадает результат.

Во время выполнения упражнения на пресс, когда вы чувствуете максимальное сокращение, необходимо выполнять выдох через рот. А когда максимально расслабляете мышцы – вдох через нос. Никогда не задерживайте дыхание и всегда концентрируйтесь на нём.

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Напрягать поясницу

Ещё одна распространённая ошибка – чрезмерное напряжение в пояснице во время упражнений на мышцы живота. Например, выполняя скручивания, лёжа на спине, многие прогибаются в пояснице, тем самым оказывая на неё дополнительное давление.

Фото: istockphoto.com

Поэтому всегда старайтесь прижимать поясницу к полу или коврику, как бы подкручивая ягодицы под себя. Так основная нагрузка будет приходиться на мышцы пресса.