Борщ, щи или солянка: какой суп полезнее для фигуры

Рассказываем, что выбрать на первое, чтобы не поправиться.

С детства мы слышим, как важно сначала есть первое. Щи, борщ, солянка для многих стали неотъемлемой частью рациона. Суп – источник питательных веществ. Состоит он в основном из жидкости, поэтому энергетическая ценность супов относительно невысока. При этом насыщение происходит быстро. Но какие из наиболее популярных блюд самые полезные?

Жарить, варить или запекать: какой способ приготовления полезнее Так ли на самом деле вредна жареная пища?

Борщ

Примерная калорийность: 49 ккал на 100 грамм.

Фото: istockphoto.com

Борщ нельзя назвать вредным блюдом, однако желудку тяжело переваривать слишком наваристый бульон. Поэтому вместо мясного лучше использовать овощной. Украинское блюдо, как правило, готовят с картошкой, которая богата крахмалом. А это может стать причиной появления лишнего веса. Лучше всего варить борщ с молодым картофелем и класть его за 20 минут до завершения приготовления.

Разогретая паста полезнее свежей. Неожиданное исследование BBC Хорошие новости: отказываться от итальянских ужинов ради фигуры не придётся.

Щи

Примерная калорийность: 34 ккал на 100 грамм.

Фото: istockphoto.com

Щи – достаточно низкокалорийный суп, который готовят на мясном бульоне. Особенно полезно блюдо с квашеной капустой, так как она повышает иммунитет. Кроме того, щи богаты клетчаткой, а она помогает выводить шлаки из организма.

Овощной суп

Примерная калорийность: 43 ккал на 100 грамм.

Фото: istockphoto.com

Овощной суп – самый диетический из представленных, поскольку готовится на овощном бульоне. Он очищает кишечник от шлаков и токсинов. Именно этот суп включён в рацион питания во многих лечебных заведениях.

Однако если у вас проблемы с желудочно-кишечным трактом, стоит быть осторожнее и не злоупотреблять этим блюдом.

Грибной суп

Примерная калорийность: 39 ккал на 100 грамм.

Фото: istockphoto.com

Несмотря на низкую калорийность грибного супа, гастроэнтерологи призывают с осторожностью есть это блюдо. Дело в том, что в грибах содержится много экстрактивных веществ, стимулирующих работу желудка. Если же пищеварительный тракт воспалён, суп может усугубить повреждения, вызвав кишечную инфекцию.

В остальном такое блюдо достаточно полезно, ведь в нём содержатся витамины группы В, кальций и фосфор.

Белковый ужин для красивой фигуры: зачем он нужен и что в него включить Вопреки распространённому мнению вечерний приём пищи не мешает похудению.

Солянка

Примерная калорийность: 69 ккал на 100 грамм.

Фото: istockphoto.com

Солянка – наименее полезный из популярных супов. Он варится с использованием нескольких видов мяса, что увеличивает его калорийность. Кроме того, зачастую ингредиентами солянки становятся соленые огурцы и копчёности. В то время как врачи не рекомендуют есть эти продукты людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и лишним весом.