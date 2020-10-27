Закрепляем результат: как не набрать лишние килограммы после похудения?

Чтобы труды не прошли даром, нужно правильно выйти из диеты.

Многие хотя бы раз задумывались о том, чтобы сбросить вес при помощи строгой и быстрой диеты. Те, кто прибегал к такому способу, знают, что результат может оказаться слишком уж неоднозначным: вес действительно уходит, но также быстро возвращается вновь.

Почему так происходит и как заставить его уйти навсегда? На эти вопросы ответил спортсмен-бодибилдер и участник Международного фестиваля здорового образа жизни и спорта SN PRO EXPO FORUM Денис Сорокин.

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Большинство садятся на диету для снижения веса в максимально короткие сроки. Но нужно понимать, что организм – очень сложная система, и за скорость всегда приходится платить. Сильное сокращение углеводов в рационе на определённый период всегда приводит к неконтролируемому аппетиту в дальнейшем, а значительное урезание жиров – к нарушениям и дисбалансу в гормональной системе.

Именно из-за такой погони за скоростью и отказа от важных нутриентов после диеты наступает процесс компенсации, во время которого организм пытается восполнить лишения за время диеты.

Игра на понижение: 5 привычек, которые помогут снизить калорийность рациона Садиться на жёсткие диеты и ограничивать себя во всём не обязательно. Начнём с нескольких простых шагов.

Как сохранить цифры на весах после похудения?

Самое главное правило – плавное увеличение энергетической ценности рациона после завершения диеты. Как правило, во время похудения человек переживает дефицит калорий, после чего увеличивать их количество нужно постепенно.

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Я советую увеличивать калорийность на 200 ккал каждую неделю: на 30% за счёт белка, 50% углеводов и 20% жиров. При этом необходимо внимательно отслеживать динамику по изменению тела: замерять объёмы и взвешиваться. Как только вы найдёте баланс – пропадёт сильное чувство голода, а вес не будет расти – на этой калорийности нужно зафиксироваться. А вот резкое увеличение калорий и неконтролируемое питание после похудения сводит на нет все труды.

Как похудеть за месяц? Инструкция по применению Статья, которая поможет вам скинуть лишний вес и не возвращать его.

Каким правилам нужно следовать?

Главная ошибка всех неправильно составленных диет – чрезмерное урезание питательных веществ, что крайне негативно сказывается на работе организма. Поэтому если у вас есть желание скинуть лишние килограммы к отпуску или к лету, лучше начинать заботиться о своём питании заранее. Так вы сможете придерживаться максимально комфортного режима и не переживать о резкой компенсации и наборе веса после окончания диеты.

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Если говорить о цифрах более конкретно, то я советую высчитывать дневную норму калорий по следующей формуле:

Вес × 35 = ваша дневная потребность в калориях.

Мифы и правда о питании: стоит ли считать калории, чтобы похудеть? Есть и не поправляться — реально ли это? Рассказывает диетолог.

От этого числа еженедельно отнимайте по 200 ккал, пока не увидите динамику в минус 0,5-1 кг от собственного веса в неделю. Такое похудение считается максимально комфортным и безвредным для здоровья.