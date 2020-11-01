Чудеса ЗОЖ или хорошая наследственность? 51-летняя кореянка выглядит моложе своей дочери

Ли Су Джин – стоматолог из Южной Кореи, и в 2020 году она разменяла шестой десяток. Однако по внешнему виду женщины догадаться, что ей больше 50 или хотя бы больше 40, практически невозможно. А во время совместных прогулок с дочерью их нередко принимают за сестёр. Как же кореянке удалось сохранить молодость и в чём секрет её красоты?

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Кто такая Ли Су Джин?

По профессии Ли Су Джин – стоматолог. До 46 лет её жизнь мало чем отличалась от жизни среднестатистической женщины в Корее. Она окончила университет, начала работать, вышла замуж и родила ребёнка. Однако брак оказался не очень удачным и вскоре распался. Чтобы обеспечить себя и свою дочь, Су Джин отдавала все силы работе, чтобы как можно быстрее подняться по карьерной лестнице и увеличить доход.

К 2015 году женщине удалось стать вполне успешным стоматологом и вырастить красавицу-дочь. Примерно в это же время Су Джин начала вести страницу в «Инстаграме» – так о кореянке с удивительной внешностью узнали в интернете. Вскоре ей начали поступать предложения об интервью и съёмках в телепередачах. Су Джин стала настоящей звездой, а у её «инстаграма» появились десятки тысяч подписчиков – всем хотелось разгадать секрет её молодости.

В какой-то момент всё внимание Ли Су Джин переключилось на социальные сети и внезапно обрушившуюся на неё славу. Популярность матери не могла не отразиться на дочери, которая тогда училась в школе. Девушка остро переживала повышенное внимание в адрес Су Джин, а также её постоянную занятость. На некоторое время мать и дочь практически перестали общаться, но в итоге им удалось найти общий язык.

Судя по всему, сейчас в семье Ли Су Джин всё наладилось. Она нередко выкладывает совместные фотографии с дочерью, а подписчики не перестают удивляться их схожести. Некоторые даже ошибочно считают дочь Су Джин её сестрой, причём старшей.

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Как Ли Су Джин удаётся сохранять молодость?

Фанаты женщины с удивительной внешностью прозвали её «богиней вечной молодости». Действительно, Су Джин совсем не выглядит на свой возраст. И представители прессы, и поклонники не раз пытались узнать, в чём же секрет её молодости. Однако в многочисленных интервью кореянка не рассказала ничего нового.

По словам Су Джин, она никогда не обращалась к помощи пластических хирургов, а главным залогом своей красоты считает оптимизм и позитивное мышление. Несколько журналистских расследований подтверждают, что ни в одной из европейских и азиатских клиник пластической хирургии нет информации о пациентке Ли Су Джин.

Конечно, женщина ведёт активный и здоровый образ жизни. Спит по восемь часов, тщательно ухаживает за кожей, хотя признаётся, что использует достаточно бюджетную косметику. Кроме того, Су Джин следит за питанием – составляет сбалансированный рацион и старается избегать сладостей и фастфуда. Не обходится и без тренировок. Она регулярно публикует фото из тренажёрного зала, нередко вместе с дочерью.

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Возможно, неугасающая молодость Ли Су Джин объясняется хорошей наследственностью. А может, она действительно скрывает уникальный способ, чтобы сохранить красоту. Как бы то ни было, её пример вдохновляет: ведь если кому-то удаётся выглядеть так спортивно и подтянуто после 50, что мешает всем остальным наконец встать с дивана и привести себя в форму?