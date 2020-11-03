Футбол со звёздами и брейкданс: чем заняться в ноябре?

Вторая волна коронавируса не помешает любителям спорта насладиться яркими событиями сезона. Тем более что для многих из них не обязательно выходить из самоизоляции. Добавьте красок в хмурый ноябрь с подборкой интересных спортивных мероприятий.

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Финал Red Bull Rubik’s Cube World Cup

Когда: 6-7 ноября.

Где: г. Москва.

Победители национальных отборочных туров встретятся в финале Red Bull Rubik’s Cube World Cup. Посмотреть соревнования и поддержать участников можно будет онлайн. Финалисты встретятся с победителем прошлых лет Марком Парком, которому удалось собрать кубик Рубика за 5,2 секунды.

«Город для бега» от Nike

Когда: 1 ноября.

Где: города России.

Мероприятие «Город для бега» включает в себя 5-километровую дистанцию, которую можно разделить с единомышленниками. Пробежать можно, используя приложение Nike Run Club, для участия необходимо зарегистрироваться на официальном сайте Nike.

Забеги пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ижевске, Екатеринбурге, Сочи и Белгороде.

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Плавательный лагерь в Сочи Total Immersion

Когда: до 7 ноября.

Где: г. Сочи.

В Сочи будет организован плавательный лагерь для взрослых по специальной методике Total Immersion (англ. «полное погружение»), благодаря которой можно быстрее научиться плавать. Семь дней структурированных тренировок, после чего все участники получат план занятий на следующие шесть месяцев.

Чтобы принять участие, нужна платная регистрация. Подробности уточняйте на сайте.

Фестиваль «Арт-футбол»

Когда: 3-4 ноября.

Где: г. Москва.

Футбольно-музыкальный фестиваль в этот раз приурочен к юбилею Олимпиады-80. Проходит он в футбольном манеже «Спартак» и парке Сокольники. В рамках мероприятия на поле встречаются команды, состоящие не только из спортсменов, но и из музыкантов, актёров и даже блогеров.

За матчами можно будет следить на телеканалах «Старт» и «Матч!».

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Red Bull BC One World Final 2020

Когда: 28 ноября.

Где: г. Зальцубрг.

В финале крупнейшего соревнования по брейкингу в формате один на один примут участие и парни, и девушки. По итогам баттлов будут определены два победителя.

Поддержать участников и посмотреть трансляцию можно на официальном YouTube-канале соревнования и на Red Bull TV.