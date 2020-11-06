Учёные выяснили, что спать лучше в носках

Все знают, что сон — одна из важнейших частей нашей жизни. Особенно ясно это становится рано утром, когда лишнего часочка так не хватает. На самом деле, некоторые учёные считают, что хороший сон обеспечен тем, кто пользуется небольшим лайфхаком — утепляет ноги! Рассказываем вместе с сомнологом, действительно ли спать в носках полезно.

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Что говорят исследователи?

Некоторые исследования показывают, что взрослые, которые предпочитают сон в носках, засыпают быстрее. Утепление ступней вызывает расширение кровеносных сосудов. Благодаря этому выделяется тепло, а внутренняя температура тела снижается. Это провоцирует сигнал «спать».



На внутреннюю температуру тела человека влияют его биологические часы, также называемые циркадным ритмом. Циркадный ритм контролирует время сна, заставляя человека чувствовать сонливость ночью и бодрствовать утром.



Температура тела постепенно повышается в течение дня, достигая пика ближе к вечеру, когда люди чувствуют себя наиболее бодрыми. Затем температура тела снижается в течение ночи, вызывая сонливость.

Фото: istockphoto.com

Почему мёрзнут ноги?

Ольга Бегашева, врач-сомнолог, объясняет, что сон в носках помогает бороться с холодными ступнями и руками, ведь утепление помогает обеспечить хороший кровоток. Если у человека наблюдаются подобные проблемы, то это свидетельствует о застоях желчи, синдроме вялой селезёнки, сниженной кислотности желудка, что особенно характерно в осеннее время.

Многие сталкиваются также и с синдромом беспокойных ног — это процесс, когда во сне человек совершает активные движения, их число может доходить до 50 в час! Конечно, это наносит большой вред нервной системе, и справиться с этим помогут, опять же, простые носочки. В этом смысле обратить внимание стоит на полноценную картину: как вы спите? На какой кровати? Комфортно ли вам? Основная причина синдрома беспокойных ног — это недостаточные запасы железа, особенно часто это встречается у женщин. В анализе крови, утверждает Ольга, может быть всё в норме, однако феритина и сывороточного железа может быть недостаточно.

Фото: istockphoto.com

Альтернативные методы

Если же спать в носках вам некомфортно, но проблемы присутствуют, вы можете задействовать и другие способы нормализации сна — тёплые ванночки перед сном отлично настроят организм на отдых. Посещение бани, сауны, прохождение курса массажа отлично влияют на состояние организма. Занятия в спортзале, тренировки на свежем воздухе или даже обыкновенная активная ходьба помогают справляться со всеми затруднениями в микро-кровообращении.

Что ещё может быть причиной нарушений сна?

Обратите внимание, если у вас постоянно присутствует зябкость, необходимо проверить щитовидную железу. Всё дело в том, что мы живём в эндемичном по дефициту йода регионе, и в связи с этим гипофункция щитовидной железы — очень частая патология. Если вы наблюдаете у себя чрезмерно холодные конечности, то стоит непременно обратиться к эндокринологу.

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Также, если помимо зябкости у вас присутствуют спазмы в ногах, то это, скорее всего, сигнализирует о недостатке витаминов группы B, а также о дефиците микроэлементов: кальция, магния. Витамина D, в таком случае, вам тоже может не хватать, что обусловлено временем года. Лучший способ проверить это — обратиться ко врачу и сдать анализ на макро- и микро- элементы.

Осень — вовсе не время для экспериментов со здоровьем! Утепляйтесь и следите за своим самочувствием.