5 фильмов, которые изменят ваши взгляды на питание

Мы то, что мы едим. Но что вы на самом деле знаете о продуктах на своём столе? Как к вам попадает бутылка молока и откуда берётся мясо для стейка? Сколько сахара содержится в стакане пакетированного сока и что скрывается за составом на этикетке? Мы собрали пять документальных фильмов и сериалов не только о питании и привычной еде, но ещё и о способах приготовления блюд. Возможно, они не заставят вас полностью пересмотреть рацион, но точно дадут пищу для размышлений.

7 документалок, которые заставят заботиться о своём здоровье Две картины были номинированы на «Оскар».

Гнилые / Rotten (2018)

Фото: Кадр из сериала

Всё ли, что мы едим каждый день, полезно для организма? В каждой новой серии рассказывается о пищевой промышленности и особенностях производства. Создатели сериала хотят показать зрителю, как мало он знает о самых привычных продуктах и о том, какое влияние на организм они оказывают.

Скотозаговор / Cowspiracy: The Sustainability Secret (2014)

Фото: Кадр из фильма

Фильм рассказывает о разрушительном влиянии промышленного животноводства на экологию планеты. Благодаря исследованию, о котором говорится в киноленте, можно узнать, как производство влияет на Землю с экологической точки зрения: вырубка лесов, растрата ресурсов, потребление воды и другие проблемы затронуты в фильме.

Мясо или птица: что полезнее для здорового тела? Откуда стоит брать животный белок для сбалансированного рациона.

Сыт по горло / Fed up (2014)

Фото: Кадр из фильма

Этот фильм-расследование посвящён проблеме фастфуда и ожирения. Зрителю раскроют глаза на современные продукты питания и расскажут о том, почему страдать от избыточного веса стали даже дети, откуда появляются проблемы со здоровьем и почему сокращается продолжительность жизни.

Сахарная лихорадка / Jamie's Sugar Rush (2015)

Фото: Кадр из фильма

Шеф-повар Джейми Оливер рассказывает о том, как сахар становится причиной заболеваний: кариеса, сахарного диабета и др. Вместе с экспертами он разбирает состав привычных блюд и выясняет, чем грозит чрезмерное потребление сахара. Учёные утверждают, что вред для организма сравним с последствиями курения и злоупотребления алкоголя.

Откуда берутся первые морщины? 8 продуктов, которые ускоряют старение Они могут стать причиной преждевременных изменений.

Двойная порция / Super Size Me (2004)

Фото: Кадр из фильма

Это одно из самых известных исследований о популярной сети фастфуда. События фильма разворачиваются вокруг одного героя, у которого возникают всё новые и новые проблемы со здоровьем из-за злоупотребления фастфудом. В месяц он обязательно съедает хотя бы одно блюдо из Макдональдса, при это не занимаясь спортом.