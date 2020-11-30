Сбросить лишнее: зачем нужны разгрузочные дни?

И насколько безопасен такой подход к питанию.

«У меня разгрузочный день», – фраза, знакомая, наверное, каждому. Кто-то сам придерживается такой системы, а кто-то только мельком слышал о ней. Для чего она нужна, насколько это безопасно и как правильно составлять разгрузочное меню? Разбираемся вместе с нутрициологом Анной Берсеневой.

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Что такое разгрузочные дни?

Понятие «разгрузочный день» крайне обширно. Нутрициолог определяет его так: в такие дни вы питаетесь, чтобы организм затрачивал меньше энергии на переваривание пищи. Например, исключается красное мясо, рафинированный сахар, дрожжи, хлебобулочные изделия, молочные продукты. Также важно исключить алкоголь и никотин.

Фото: istockphoto.com

Возможно употребление зелёных листовых овощей, ягод, фруктов с оптимальным гликемическим индексом. Для людей, у которых имеются проблемы с желудочно-кишечным трактом, подойдёт разгрузка на термообработанных овощах и супах-пюре.

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Безопасно ли это?

Если меню разгрузочного дня подобрано оптимально, то это вполне безопасно, отмечает нутрициолог. Рацион должен соответствовать текущему состоянию здоровья и образу жизни. Следует избегать экстремальных вариантов – голодания и сухого голодания (без питья). В противном случае это может привести к негативным последствиям.

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Сколько должна длиться разгрузка?

Анна: Не существует общей формулы, всё индивидуально. В любом случае я не рекомендую делать разгрузку более недели. Этого периода будет достаточно для восстановления и очищения организма.

Выходить из разгрузочных дней следует, постепенно расширяя рацион и вводя исключённые продукты.

Фото: istockphoto.com

Что можно есть в разгрузочные дни?

Анна: То меню, которое я рекомендую своим клиентам, основывается на свежих и термически обработанных овощах. Акцент делается на брокколи, сельдерее и цветной капусте – продуктах, содержащих клетчатку, которая помогает эффективно очищать организм. Также для разгрузочных дней подойдут спаржа и фасоль. Я оставляю белок, потому что мы живём в достаточно агрессивных экологических условиях при дефиците витамина Д. Белок же, а именно содержащиеся в нём аминокислоты, необходимы и во время разгрузочных дней. Я выбираю наиболее лёгкие варианты протеина: в веганском варианте – фасоль и классический тофу (не более двух раз в неделю); в классическом – рыба, морепродукты, яйца.

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При выборе рациона важно учитывать особенности организма и состояние здоровья. Лучше всего обратиться к специалисту.