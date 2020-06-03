7 неожиданных причин, из-за которых мы не можем похудеть

Порой путь к идеальной фигуре оказывается несправедливо долгим и тернистым. Причём со стороны может казаться, что вы всё делаете правильно. Едите здоровую пищу, не балуетесь вредными привычками, стараетесь вести активный образ жизни, но при этом не худеете, и это в лучшем случае. А в худшем — набираете ещё больше лишних килограммов. Возможно, причиной такого застоя являются не совсем очевидные вещи. Они далеко не сразу приходят на ум, зато быстро отражаются на показателе весов.

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Проблемы с гормонами

Гормональный дисбаланс в организме является самым частым препятствием к стройности. Если у вас нарушена работа щитовидной железы или репродуктивной системы, а также есть отклонения в уровне инсулина — это повод незамедлительно обратиться к врачу и начать лечение. При столь серьёзных проблемах диеты окажутся бесполезными или, что ещё хуже, приведут к обратной реакции в виде набора веса.

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Продукты из сои

Их любят сторонники здорового питания и вегетарианства, ведь такими продуктами можно заменить мясо и молоко животного происхождения. Однако в сое содержатся фитоэстрогены, известные как изофлавоны. Это природные соединения, по строению схожие с женским половым гормоном эстрадиолом. Эксперты в области питания обеспокоены, что они могут сильно нарушить гормональный фон, привести к проблемам с фертильностью и даже к раку.

Исследователи из французской группы потребителей UFC-Que Choisir протестировали 55 продуктов на основе сои. В их число вошли готовые блюда, десерты, соусы и напитки. Как оказалось, порция такой еды может содержать количество изофлавонов, в пять раз превышающее норму. Поэтому специалисты рекомендуют избегать продуктов из сои беременным женщинам и детям, а остальным советуют не есть больше одной порции в день.

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Пассивное курение

Существует мнение, что курение подавляет аппетит и соответственно ведёт к потере веса. Однако учёные из Университета Бригама Янга в США доказали противоположное влияние сигарет на организм, даже если вы сами не курите, а просто вдыхаете дым.

Фото: istockphoto.com

Во время эксперимента исследователи подвергли мышей воздействию пассивного курения, наблюдали за реакцией их тел и следили за изменениями метаболических функций. Как и ожидалось, подопытные прибавили в весе. Всё дело в том, что дым ведёт к нарушению деятельности клеток из-за воздействия липидной молекулы под названием церамид. К тому же пассивное курение вызывает устойчивость к инсулину, из-за чего организму становится трудно контролировать уровень сахара в крови. Это чревато диабетом второго типа и ожирением.

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Приём антибиотиков

В одной из статей научно-популярного журнала New Scientist утверждается, что антибактериальные препараты сокращают количество полезной микрофлоры в кишечнике и, следовательно, могут послужить причиной ожирения.

Одно из масштабных исследований, посвящённых влиянию антибиотиков на вес, было проведено в Дании. Учёные на протяжении длительного времени отслеживали состояние 28 тыс. младенцев. Датчане выяснили, что дети, которые принимали антибактериальные препараты в течение первых шести месяцев жизни, в последующие семь лет были более склонны к полноте, чем их сверстники, которых родители не лечили такими медикаментами.

Фото: istockphoto.com

Второе исследование проводилось в Университете Нью-Йорка. В ходе эксперимента учёные хотели выявить взаимосвязь между приёмом антибиотиков и уровнем Т-лимфоцитов в крови. Как известно, ожирение также связано с их низкими показателями в организме. Эксперты выявили, что антибактериальные препараты, принимаемые даже короткими курсами, всё же уменьшают количество этих клеток.

Недостаток сна

Если вам всё ещё кажется, что куча выполненных дел важнее здорового сна, то мы советуем вам иначе расставить приоритеты. Недосып напрямую ведёт к дефициту энергии, изменению гормонального фона, скоплению жидкости в организме и неправильному усвоению жиров. Всё это оборачивается для человека замедленным обменом веществ, вдвойне разгулявшимся аппетитом и, конечно же, лишними килограммами.

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Салаты с заправками

Какими бы полезными ни были составляющие салата, будь то овощи, зелень или фрукты, вся польза блюда разбивается об соусы. В них кроются главные опасности в виде сахара, усилителей вкуса, искусственных ароматизаторов и красителей. Всё это явно не способствует похудению, поэтому выход из ситуации — скромно добавлять к ингредиентам оливковое масло или готовить заправки дома. Их разнообразие впечатляет: на смену вредному майонезу подойдут чесночные, кунжутные, цитрусовые, горчичные, йогуртовые и многие другие соусы. А главное — натуральные и куда менее калорийные!

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Депрессия

Люди, которые страдают депрессией, более активно набирают вес, и этому есть несколько объяснений. Во-первых, некоторые антидепрессанты стимулируют аппетит, и человек невольно хочет есть больше. Во-вторых, если вы загнаны в рамки стресса и негатива, вкусная еда кажется чуть ли не единственным источником положительных эмоций.

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В такой ситуации нужно обязательно проходить терапию, а на случай приступов голода иметь под рукой полезные перекусы: фрукты, орехи, ягоды, греческий йогурт, тёмный шоколад и другие альтернативы вредным печеньям и шоколадным батончикам.