Отказаться от оливье и холодца оказалось не так уж легко.

Праздничный читмил: почему зожники не планируют правильно питаться в Новый год

У многих Новый год ассоциируется в первую очередь с праздничным столом, ломящимся от разных вкусностей. Селёдка под шубой, холодец, ведро оливье, запечённая утка – обязательные блюда на новогоднем столе большинства россиян. Однако правильным такое разнообразие вряд ли можно назвать. Что же сторонники ЗОЖ? Некоторые даже за праздничным ужином остаются верны диете и выбирают более здоровые продукты. А кто-то наоборот устраивает самый грандиозный читмил года.

Специалисты Level Kitchen – сервиса по производству и доставке рационов здорового питания – в декабре 2020 года провели исследование среди своих клиентов в Москве и Московской области и выяснили, почему многие отказываются от ПП в новогоднюю ночь.

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Почему большинство зожников «срываются» на Новый год?

По данным опроса, больше половины приверженцев здорового питания в праздники отходят от диеты. Большинство (14,58%) в это время уезжают за город, куда нельзя заказать доставку готовых рационов. Поэтому и приходится нарушать план питания. Почти столько же (14,35%) в новогодние каникулы осознанно устраивают перерыв.

Фото: istockphoto.com

Каждый десятый из опрошенных не может представить главный зимний праздник без любимого оливье и селёдки под шубой. А для многих (9,26%) широкое застолье – неотъемлемая часть Нового года, традиция, которую нельзя нарушить. При этом некоторые (8,56%) уверены, что после праздников сразу же вернутся к режиму.

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Как удаётся не нарушить диету в новогоднюю ночь?

Некоторые участники опроса всё же не изменяют правильным привычкам. Среди них большинство (5,32%) готовят здоровые и полезные блюда даже на Новый год. А для некоторых (3,58%) этот праздник не повод, чтобы нарушать диету – но в другие памятные даты они могут позволить себе лишнего.

Фото: istockphoto.com

Однако не все добровольно придерживаются ПП во время новогодних каникул. Кто-то (4,01%) считает, что уже не сможет вернуться к здоровому питанию после такого гастрономического «загула». А другие (2,1%) отказываются от жирных традиционных блюд из-за здоровья.

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Оказывается, даже самым рьяным сторонникам здорового образа жизни нелегко удержаться от праздничных кулинарных соблазнов. Однако в читмилах нет ничего плохого – жить в постоянных ограничениях нельзя, иногда можно и побаловать себя вкусными вредностями.

А как вы встречаете Новый год? Объедаетесь оливье или ищете здоровые альтернативы традиционным блюдам?