Можно без маски: 5 видов спорта, в которых не опасен коронавирус

Во время пандемии многие стараются избегать контактных видов спорта, а кто-то отказывается и от похода в зал. Но поддерживать форму домашними тренировками получается не всегда. Чем же заняться, если не хочется рисковать здоровьем, но и дома сидеть надоело?

Тест: какой ты спортсмен? Узнаем всё после нескольких вопросов.

Теннис

Теннис – один из первых «безопасных» видов спорта, который приходит на ум. Игроки находятся на расстоянии около 25 метров друг от друга и практически никогда не подходят вплотную, при этом соблюдая атмосферу и правила игры. Также для тренировок есть довольно обширная площадь: ширина корта составляет восемь метров. Даже группа из десяти человек сможет с лёгкостью соблюдать социальную дистанцию.

Фото: istockphoto.com

Фехтование

Хотя расстояние между фехтующими не такое, как между теннисистами, этот вид спорта также можно обозначить как «антиковидный» из-за защиты, которая используется и на тренировках, и на соревнованиях. Защитная маска, полная амуниция, которая защитит не только от возможных травм, но и от вирусов.

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Пейнтбол

Один из самых необычных видов спорта в этом списке. Пейнтбол можно сравнить с фехтованием в плане защитной маски: изначально она защищала игроков от попаданий в голову, а теперь и сокращает риск заражения.

Фото: istockphoto.com

Картинг

Обязательная часть экипировки для картинга – защитный шлем, который работает и в качестве медицинской маски. Кроме того, каждый участник заезда находится в своём автомобиле и не взаимодействует с другими людьми. Эпидемиологические меры предосторожности соблюдаются.

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Спортивное ориентирование

Этот спорт не предусматривает обязательное ношение масок или шлемов, но они и не требуются. Расстояние между участниками во много раз превышает минимальную социальную дистанцию: спортсмены рассредоточены на большой территории и могут вовсе не пересекаться с соперниками.

Фото: istockphoto.com

При этом спортивное ориентирование – довольно активное времяпрепровождение. Чтобы прийти к финальной цели, необходимо пройти внушительную дистанцию и преодолеть многочисленные препятствия.