На одной картошке: американец похудел на 3 кг за неделю

На данный момент, в мире существует бессчетное количество диет, которые помогают как можно быстрее потерять вес или же набрать его. Как правило, диета включает в себя употребление разного рациона продуктов с целью сбалансировать употребление каждого отдельно. Однако в мире существуют разные диеты, одну из которых опробовал на себе американский видеоблогер Роб Ривера.
На своём YouTube-канале Роб выложил видео с экспериментом. Он рассказал, что картофельная диета может принести свои плоды и помочь сбросить вес. Конечно, речь шла не об употреблении чипсов или картошки фри.
Дело в том, что картошка сама по себе обладает большим количеством полезных веществ, включая протеин, антиоксиданты, витамины С и В6. Приготовление разных блюд из картофеля помогло Робу внести небольшое разнообразие в диету. Главное правило: всё должно быть именно из этого овоща.
Поначалу он завтракал варёным картофелем и запивал обычной водой. По его словам, это было неплохо, и он оставался сытым большую часть дня. Роб отмечает, что нужно было готовить себе самостоятельно, поскольку в большинстве готовых блюд было много сахара или химических добавок.
Картофельное пюре, печёный, сладкий картофель — вскоре Ривера понял, что долго придерживаться такой диеты нельзя – у него упал уровень сахара и электролитов в крови. Но результат эксперимента приятно удивил блогера: за одну неделю он сбросил около 3 кг. И это при том, что у Роба не было избыточного веса, а значит, килограммы должны были уходить медленнее.
Конечно, такую диету нельзя назвать самой полезной, отметил Ривера. Ему каждый день приходилось дополнительно употреблять сахар и соль, чтобы поддерживать энергию в организме. «Несмотря ни на что, – заявляет Роб, – даже принимая в расчёт тот факт, что картофельная диета помогла мне сбросить вес, существуют гораздо более полезные и действенные альтернативы».
Порой удивляет, чего только не придумают люди. Однако прежде чем выбирать подобную диету – подумайте, стоит ли оно того. Ведь питание только одним продуктом – каким бы полезным он ни был – значительно сокращает потребление витаминов и ограничивает набор питательных веществ.