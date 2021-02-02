На одной картошке: американец похудел на 3 кг за неделю

На данный момент, в мире существует бессчетное количество диет, которые помогают как можно быстрее потерять вес или же набрать его. Как правило, диета включает в себя употребление разного рациона продуктов с целью сбалансировать употребление каждого отдельно. Однако в мире существуют разные диеты, одну из которых опробовал на себе американский видеоблогер Роб Ривера.

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Картошка, картошка и ещё раз картошка

На своём YouTube-канале Роб выложил видео с экспериментом. Он рассказал, что картофельная диета может принести свои плоды и помочь сбросить вес. Конечно, речь шла не об употреблении чипсов или картошки фри.

Дело в том, что картошка сама по себе обладает большим количеством полезных веществ, включая протеин, антиоксиданты, витамины С и В6. Приготовление разных блюд из картофеля помогло Робу внести небольшое разнообразие в диету. Главное правило: всё должно быть именно из этого овоща.

Поначалу он завтракал варёным картофелем и запивал обычной водой. По его словам, это было неплохо, и он оставался сытым большую часть дня. Роб отмечает, что нужно было готовить себе самостоятельно, поскольку в большинстве готовых блюд было много сахара или химических добавок.

Исследования показали, что картофель может заменить спортивное питание Эффективность обыкновенного продукта доказали на велогонщиках.

Результаты картофельной диеты

Картофельное пюре, печёный, сладкий картофель — вскоре Ривера понял, что долго придерживаться такой диеты нельзя – у него упал уровень сахара и электролитов в крови. Но результат эксперимента приятно удивил блогера: за одну неделю он сбросил около 3 кг. И это при том, что у Роба не было избыточного веса, а значит, килограммы должны были уходить медленнее.

Конечно, такую диету нельзя назвать самой полезной, отметил Ривера. Ему каждый день приходилось дополнительно употреблять сахар и соль, чтобы поддерживать энергию в организме. «Несмотря ни на что, – заявляет Роб, – даже принимая в расчёт тот факт, что картофельная диета помогла мне сбросить вес, существуют гораздо более полезные и действенные альтернативы».

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Порой удивляет, чего только не придумают люди. Однако прежде чем выбирать подобную диету – подумайте, стоит ли оно того. Ведь питание только одним продуктом – каким бы полезным он ни был – значительно сокращает потребление витаминов и ограничивает набор питательных веществ.