Пюре, драники и фри: разбираемся, вреден ли картофель для худеющих

Для многих процесс похудения предполагает исключение некоторых продуктов из рациона. И чаще всего в «запрещённый» список попадает картофель. Но так ли вреден этот овощ? И можно ли добиться фигуры мечты, не отказываясь от любимого блюда? Разбираемся вместе с фитнес-тренером Иваном Красавиным.

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Чем полезен картофель?

Картофель – это кладезь полезных компонентов. Во-первых, он богат витамином С, который стимулирует иммунную систему, предотвращает разрушение тканей и играет важную роль в усвоении железа.

Фото: istockphoto.com

Во-вторых, в этом овоще много крахмала – своеобразного «натурального энергетика». В-третьих, в клубнях содержится калий, который необходим для нормализации кровяного давления. Также в нём много фосфора, магния и кальция. А если есть молодой картофель вместе с кожурой, можно увеличить потребление клетчатки в два раза, отмечает эксперт.

Иван: Исследователи оценивали связь между потреблением картофеля и риском развития диабета второго типа. Учёные заметили, что замена одной порции картофеля на одну порцию риса увеличивала риск развития диабета второго типа на 30%.

Вреден ли картофель для организма?

Чем же может быть вреден картофель, если в нём так много полезных элементов? Многие уверены, что клубни содержат пестициды, которые при превышении допустимой нормы отравляют организм. Однако это предположение не более чем миф.

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Специалисты «Роскачества» проверили овощи, продаваемые на рынках. В большинстве образцов вредных веществ не обнаружили. А в нескольких исключительных случаях количество пестицидов не превышало допустимую норму. Поэтому опасения на этот счёт безосновательны.

Мешает ли картофель похудению?

Потенциальная опасность овоща – не единственная причина настороженного отношения худеющих. Некоторые полагают, что употребление картофеля способствует набору лишнего веса. Однако и это заблуждение.

Фото: istockphoto.com

В 100 граммах содержится примерно 77 ккал: 2 грамма белка, 0,4 грамма жира и 16,3 грамма углеводов. Энергетическая ценность трёх средних картофелин составит примерно 200 ккал, которые легко вписываются в суточную норму. Притом за один такой приём пищи организм получит 42 миллиграмма витамина С (около 70% дневной нормы). Чтобы извлечь ещё больше пользы из блюда, эксперт рекомендует есть картофель охлаждённым.

Иван: Картошка состоит из крахмала – это два первичных углевода: амилаза и амилопектин в соотношении 1/3 соответственно. Разветвлённая структура амилопектина намного легче усваивается. Именно поэтому у картошки высокий гликемический индекс. Амилаза, устойчивый крахмал, хуже подвержен нашим пищевым ферментам, поэтому это более сложный углевод. Сопротивление усвояемости уменьшается при термической обработке. Однако когда мы остужаем картофель, его структура кристаллизуется, и гликемический индекс понижается.

Фото: istockphoto.com

Картофель мешает похудению только в том случае, если вы неправильно учитываете его калорийность. Кроме того, важную роль играет способ приготовления.

Вот энергетическая ценность наиболее популярных блюд из картофеля (указано среднее значение на 100 г блюда):

отварной картофель – 82 ккал;

запечённый картофель (с каплей масла) – 97 ккал;

пюре (с молоком и маслом) – 110 ккал;

жареный картофель – 192 ккал;

драники – 190-220 ккал;

картофель фри – 240 ккал.

Калорийность некоторых блюд из картофеля почти в три раза превышает калорийность овоща в чистом виде. Кроме того, если злоупотреблять некоторыми блюдами, например, картошкой фри, можно действительно навредить организму. Поэтому помните: картофель картофелю рознь.

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Неважно, находитесь вы в процессе похудения или нет, исключать картофель из рациона нет необходимости. Однако следует обратить внимание на то, в каком виде вы его едите. Во время приготовления стоит по минимуму использовать масло или и вовсе отдать предпочтение отварному и запечённому картофелю.