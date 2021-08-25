Если ещё со школьной скамьи вы приучили себя при беге дышать, не открывая рта, придётся пересмотреть технику.

Почему во время пробежки нельзя дышать только носом?

Как правильно дышать во время бега? Что произойдёт, если дышать только носом?



Отвечает мастер спорта по лёгкой атлетике.

Одна из главных составляющих качественной пробежки — это дыхание. Если спортсмен не умеет правильно дышать, он не сможет пробежать длинную дистанцию из-за дискомфорта, который появится в теле. Многих в школе учили по время бега дышать только носом, но это неправильно.

Мария Николаева мастер спорта по лёгкой атлетике Наше дыхание — ответ на ту интенсивность, с которой вы бежите. Подбирайте темп пробежки под уровень своей подготовки.

Правильное дыхание — залог продуктивного бега

Умение правильно дышать важно для любого вида спорта. Ведь без кислорода мышцы переключаются в режим анаэробного гликолиза, что значительно уменьшает их выносливость и снижает эффективность выполнения упражнений. Дыхание регулирует специальный отдел мозга, который «настраивает» его под нужды организма без нашего участия. Когда нагрузка повышается, кислорода нужно больше — дыхание учащается, а объём вдыхаемого воздуха увеличивается. Поэтому чем больше мы вдохнём, тем будет лучше.

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Эксперт отмечает, что наша задача состоит в том, чтобы во время пробежки дышать всем, чем можно: ртом, носом и даже кожей. При этом важно сохранять спокойствие и не дышать поверхностно.

Главное — не мешать

Организм сам решает, сколько нам нужно вдыхать во время бега и как часто это делать. Всё, о чём надо позаботиться — не мешать процессу дыхания.

Эксперт даёт следующие советы по правильной технике дыхания во время бега:

Дышите равномерно и свободно.

Расслабьте плечи, не стоит их поджимать вверх. Кисти рук «соберите» в свободный кулак.

Немного сведите лопатки сзади.

Дышите носом и ртом одновременно.

Во время бега рот должен быть слегка приоткрытым. Это обеспечит доступ кислорода в большем объёме, чем при дыхании только носом. Если удерживать прямой и расслабленной верхнюю половину тела, это создаст условия для полноценной работы дыхательных мышц и обеспечит свободу дыхания. Помните, что при беге организм сильнее расходует кислород, и, если ему будет нечем дышать, вы можете просто упасть в обморок.

Важно! Дышать нужно не грудью, а животом (диафрагмой). Поскольку дыхание за счёт диафрагмы максимально эффективно и экономично.

Фото: istockphoto.com

Вдох — носом, выдох — ртом

Такая техника дыхания при беге считается полезнее для работы сердца. Объём воздуха, вдыхаемого нами через нос, меньше объёма, который вдыхаем ртом. Это позволяет нормализовать частоту сердечных сокращений.

Техника дыхания зависит от интенсивности бега. К примеру, при быстром беге предпочтительнее дышать ртом в полвдоха для того, чтобы уменьшить давление на внутренние органы. При интервальном беге лучше дышать носом, но вполовину. При беге в кардиозоне нужно следить за шагом и держать один темп дыхания: оба этих фактора снижают ударную нагрузку на печень и селезёнку, что позволит дольше поддерживать интенсивность и избежать болевых ощущений.

Дышать только ртом или только носом не рекомендуется. Если воздух будет поступать только через рот, то кислород высушит слизистую систему, что при общей потере жидкости вызовет дискомфорт. Также при глубоком вдохе через рот давление от опускающейся диафрагмы намного выше, что может привести к сильным болям в боку.

Если во время бега почувствовали, что дыхание сбилось, сосредоточьтесь и помогите организму вновь начать дышать правильно, а далее он сам «разовьёт» ваше стремление.