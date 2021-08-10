Как вечерняя пробежка влияет на самочувствие и качество сна?

Разбираемся, почему не всем можно бегать перед тем, как лечь спать.

Работающему человеку довольно сложно найти время для утренней пробежки, а вставать на несколько часов раньше, чтобы успеть размяться, пробежаться и собраться на работу, ещё труднее. Лишь немногие способны совершать подобные подвиги регулярно.

А вечером после работы или учёбы можно спокойно пойти побегать и заодно избавиться от накопившихся за день негативных эмоций. Но многие задаются вопросом, смогут ли они после такой длительной физической нагрузки заснуть.

Ольга Бегашева сомнолог Рассказывает о плюсах и минусах пробежки перед сном.

Кому подойдёт вечерний бег?

Человеческое тело лучше всего готово к физической нагрузке примерно с 17:00 и работает таким образом до 20:00-21:00. Это связано с тем, что в первой половине дня наш мозг и внутренние органы заняты восстановлением энергии после ночного сна.

К вечеру сердечно-сосудистой и дыхательной системам уже комфортно работать. Мышцы достигают пика собственного тонуса, а сухожилия и связки максимально разогреты, потому что в течение дня мы двигаемся и нагружаем ноги. Вечерние пробежки больше всего подходят людям, тренирующим выносливость, скорость и силу мышц ног.

Фото: istockphoto.com

Если вы наблюдали после утренних тренировок или пробежек усталость, медлительность и желание полежать – у вас низкий уровень дофамина и инверсия суточных ритмов. Это значит, что утром вам лучше не нагружать организм. Вялость после утренней тренировки появляется потому, что у вас нет чёткого режима, и к утру не происходит выброса кортизола, благодаря которому мы активны в раннее время.

В чём преимущества вечернего бега?

Бегать на рассвете — замечательно, но в вечерних пробежках тоже достаточно много плюсов.

Вам будет легче перенести нагрузку. Сила и выносливость возрастают под конец дня. Вечером ваше тело лучше использует кислород, который попадает в мышцы, а значит, вы можете преодолевать бóльшие расстояния.

Вы будете более расслаблены. Если на протяжении дня вы находитесь в состоянии стресса, то все системы организма работают в двойном объёме. А вечерние пробежки помогут вам восстановить силы, как бы парадоксально это ни звучало, расслабиться и в дальнейшем быть более устойчивыми к стрессу. А помогают в этом эндорфины, которые вырабатываются при физических нагрузках и обеспечивают хорошее настроение.

Вечер — время, чтобы побыть наедине со своими мыслями. Люди чаще отдыхают ночью и не думают о повседневных обязанностях. Это не только улучшает их настроение, но и помогает избавиться от внешних отвлекающих факторов, чтобы подумать о собственных целях и желаниях.

Вы станете более осознанными по отношению к своему здоровью. После пробежки трудно есть богатые углеводами продукты. Наоборот, организм ищет что-то более лёгкое для восстановления, в основном, белковую пищу. Бег в конце дня поможет вам сделать правильный выбор и не наедаться на ночь.

Ольга Бегашева сомнолог Вечерняя пробежка хороша для тех, у кого наступил период сезонной депрессии: падает трудоспособность, давит плохая погода, и ночи стали длиннее. Вечером после пробежки у них будут вырабатываться норадреналин, адреналин, дофамин и все виды катехоламинов. Эти вещества помогут организму тонизироваться. Если бег будет недлительным, то это поможет человеку бороться с мигренью и дисфорией. В общем, вечерний бег — своеобразный антидепрессант.

Может ли вечерняя пробежка навредить?

В плане физиологии никаких опасностей нет. Но важно не забывать о своём психологическом состоянии и не заставлять себя идти на пробежку. Многие бегуны считают, что самое сложное — заставить себя собраться и выйти из дома, а после бега можно найти мотивацию для долгого рабочего дня в офисе.

Несмотря на то что вечер является лучшим временем для физических упражнений, он абсолютно не подходит для умственного напряжения. Поэтому вместо бумажной работы, психологи рекомендуют выбирать лёгкие тренировки и пробежки на маленькие расстояния.

Фото: istockphoto.com

Как вечерняя пробежка влияет на сон?

Часто в социальных сетях можно встретить мнение, что вечерние пробежки улучшают качество сна. Но подойдут ли они тем, у кого выдался напряжённый день, кто страдает от хронического стресса или ходит на крайне тяжёлую работу? Конечно, нет. Этим людям нужно обязательно отдохнуть вечером, иначе после пробежки они будут плохо себя чувствовать и не смогут уснуть.

Ольга Бегашева сомнолог Я не рекомендую бегать перед сном, потому что человек сильно перевозбуждается, так как у него вырабатывается кортизол. Лучше всего заменить вечерние пробежки на 30-минутную монотонную ходьбу, нагибаться при этом не нужно.Такой вид физических нагрузок помогает перевести мозг из состояния активности в режим отдыха и спокойствия.

Ходьба улучшает засыпание и качество сна. Также не стоит откладывать силовые тренировки в зале на вечер, так как кортизол к концу дня израсходовался и его нужно беречь.