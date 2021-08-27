Что сделать из кабачков? 5 полезных рецептов

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Что приготовить из кабачков? Чем они полезны?



Разбираемся вместе с нутрициологом.

Кабачки ценят за малую калорийность и высокое содержание питательных веществ. В кулинарном мире они известны как универсальный ингредиент, которым можно украсить большое количество блюд. Мы подготовили несколько любопытных рецептов из кабачков, чтобы вы со вкусом и пользой разнообразили летние ужины.

Лидия Квашнина нутрициолог Кабачок богат витаминами В1, В2, РР, С, фолиевой и пантотеновой кислотами, калием. В нём содержится мало грубых пищевых волокон — по сравнению с другими овощами. Это позволяет добавлять их в рацион тех, у кого имеются заболевания желудочно-кишечного тракта, были операции на органах пищеварения.



Кабачок обладает мочегонными свойствами, а наличие в нём пектиновых веществ делает его прекрасным помощником при профилактике атеросклероза и восстановлении организма. Специфические ферменты в составе помогают при заболеваниях печени и способствуют отделению желчи.



У этого овоща минимальное количество противопоказаний, но из-за большого содержания калия в составе я бы не рекомендовала его людям с нарушением вывода калия, чтобы избежать образования камней. А также тем, у кого обострение язв, гастритов, панкреатитов. В сыром виде нежелательно употребление большого количества этого продукта людям с повышенной секрецией желудочного сока и с почечной недостаточностью.

Сырный салат с лимоном и кабачками

Вам понадобятся:

средние кабачки — 4 шт.;

оливковое масло — 2 ст. л.;

чеснок — 2 тёртых зубчика.;

лимон — 0,5 шт.;

сыр рикотта — 3 ст. л.;

моцарелла — 1 шарик.;

мятные листья по вкусу;

соль по вкусу;

перец по вкусу.

Лимон, кабачки и итальянский сыр — сочетание вкусов, которое приятно удивит гостей вашего летнего стола. Для начала обжарьте кабачки 5-7 минут, добавив оливкового масла и чеснока. Затем выжмите сок из лимона, снимите цедру и добавьте в тарелку с жареными кабачками. И наконец выложите кусочки моцареллы и рикотты, украсьте салат листьями мяты, посолите и поперчите по вкусу. Блюдо готово!

Пирог с кабачком и лаймом

Вам понадобятся:

кабачки — 250 г;

лайм — 1 шт.;

яйца — 3 шт.;

растительное масло — 125 мл;

сахар — 150 г;

мука — 225 г;

пищевая сода — 0,5 ч. л.;

сахарная пудра — 0,5 ч. л.

Пирог с кабачком и лаймом — сладкий и приятный способ поесть овощей. Разогрейте печь до 180 градусов. Взбейте яйца, растительное масло и сахар. Добавьте муку, соду и пудру. Натрите кабачки и лайм и дополните ими смесь для кекса. Затем запекайте всё 45-55 минут, пока центр пирога не будет готов.

Параллельно можете приготовить глазурь из сока и цедры лайма, сахарного песка. Когда кекс будет готов, покройте его глазурью и дайте остыть.

Лидия: Кабачок ценится за то, что это диетический продукт, а тут столько сахара! Его можно заменить на сироп топинамбура или финики (там хотя бы волокна есть). А идеальным маслом для высокой температуры будет кокосовое или масло авокадо.

Песто из цукини

Вам понадобятся:

кабачки — 2 шт.;

бланшированный миндаль — 50 г;

пармезан — 70 г;

базилик — 2 листа;

тёртый чеснок — 1 зубчик;

оливковое масло — 5 ст. л.

Если в вашем саду накопилось слишком много кабачков, попробуйте сделать из них соус в итальянских традициях. Разрежьте цукини на кусочки, смешайте с оливковым маслом, солью и перцем. После поставьте в духовку на 10-15 минут при температуре 200 градусов. Затем позвольте слегка остыть. Параллельно обжарьте миндаль на сковороде до тех пор, пока он не станет пахнуть. В конце все ингредиенты, включая чеснок и базилик, смешайте в блендере — и песто готов.

Кабачковая пицца

Вам понадобятся:

баклажан — 1 шт.;

цельнозерновая мука — 2 ст. л.;

яйцо — 1 шт.;

рублёная петрушка — 0,5 стакана;

тосканская приправа — 1 ч. л.;

соль по вкусу;

перец по вкусу;

шпинат по вкусу;

помидоры по вкусу;

сыр по вкусу.

Сохраните этот рецепт, чтобы сделать необычную и полезную пиццу для выходных дома. Чтобы приготовить это блюдо, натрите баклажан и высушите. В чаше смешайте тёртые баклажаны, муку, яйцо, петрушку и приправы. Затем вылейте смесь на слегка смазанную сковороду и размажьте по кругу. После жарьте при низкой температуре в течение семи минут или до тех пор, пока дно не станет хрустящим. Не забудьте опустить крышку. Через семь минут переверните основу для пиццы и добавьте начинку (сыр, помидоры, шпинат) и жарьте ещё пять минут. Подавайте немедленно и наслаждайтесь!

Крем-суп из баклажанов

Вам понадобятся:

бобовое рапсовое масло;

лук-порей — 400 г;

кабачки — 450 г;

шпинат — 400 г;

козий сыр — 150 г;

несколько листьев базилика.

Крем-суп из баклажанов разнообразит обеды вегетарианцев в последний месяц лета. Для начала мелко нарежьте и поджарьте лук-порей, чтобы он смягчился. Затем добавьте кабачки, накройте сковороду и подождите 10 минут. Добавьте ещё масла, если покажется нужным. Далее добавьте шпинат в сковороду и готовьте ещё пять минут. Снимите содержимое сковороды, взбейте вместе с козьим сыром и базиликом. Дайте блюду остыть. Во время обеда подогрейте суп и ешьте его с ржаным хлебом.