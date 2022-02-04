Зачем смотреть Олимпиаду: 5 причин включить трансляцию уже сегодня

В Пекине стартовали главные зимние игры. Рассказываем, почему они всё ещё стоят внимания.

Олимпийские игры — мощнейший спортивный ритуал, который определяет жизнь спортсменов в многолетней перспективе. К соревнованиям строят целые города и открывают тысячи дополнительных рабочих мест, выпускаются новые товары, а на основе выступлений спортсменов делают научные открытия в области медицины. Олимпиада — событие мирового масштаба, но зачем нам её смотреть?

Быть в курсе новостной повестки

Олимпийские игры — крупнейшее событие, которое объединяет вокруг себя тысячи людей по всему миру. Обычно от Олимпиады до Олимпиады мы живём два года, но эпидемия внесла свои корректировки, и мы ждали всего шесть месяцев.

Только-только утихли новости с летних соревнований, а мы уже в волне новых информационных поводов. Такой масштаб обязывает к соответствующему охвату аудитории — в ближайшие пару недель ваши новостные ленты заполнятся заметками и мемасиками, а может, даже критическими высказываниями ваших друзей (или восторженными, если наша хоккейная сборная сможет).

Фото: Getty Images

Чтобы не остаться в стороне во время перерыва на планёрке или за разговором с друзьями, стоит следить за успехами нашей сборной или хотя бы за общим медальным зачётом.

Поддержать наших спортсменов

Если вы думаете, что спортсмены завоёвывают медали только из корыстных целей, возьму на себя смелость с вами поспорить. Поддержка трибун и общественности для атлета критически важна.

Они — обычные люди, которые тоже читают комментарии и иногда даже вступают в полемику или отвечают в директе.

Фото: Getty Images

В условиях, которые уже несколько лет сопровождают выступления нашей сборной, поддержка «из дома» чертовски много значит.

Увидеть, что будет модно следующие несколько лет

Для всех любителей спортивного стиля и просто современных модников Олимпийские игры являются крупнейшим подиумом, который диктует тренды на ближайшее время. Дизайнеры шьют масштабные коллекции специально для спортсменов и болельщиков, бренды выпускают капсульные изделия с символикой и айдентикой спорта.

Все образы, которые мы увидим в олимпийских репортажах или на страничках спортсменов, можно смело брать на вооружение — маркетологи уже поработали и скоро это появится в свободном (или не очень) доступе.

Получить заряд мотивации

Каждая история олимпийского атлета — огромная порция вдохновения. Успешные спортсмены — это люди, имеющие внутреннюю мотивацию и любящие свои тренировки, а не только соревнования. Каждый свой день они посвящают работе над собой, попутно жертвуя не менее важными вещами.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Каждая победа несёт за собой огромный бэкграунд, о котором некоторые спортсмены с удовольствием рассказывают, вдохновляя обычных людей. Чемпионка по фигурному катанию Дороти Хэмилл говорила:

Были моменты, когда я так уставала, меня так тошнило от тренировок, что мой разум в это время был где-то ещё. Но в конце концов я начинала думать о будущем: о, а ведь через несколько месяцев соревнование. Ага, всё же есть свет в конце тоннеля. И тогда всё становилось лучше.

Смотрите Олимпиаду, читайте интервью спортсменов и их тренеров, вдохновляйтесь великими личностями и развивайте силу духа — это отличная возможность поставить перед собой новую цель.

Фото: Getty Images

А чтобы поближе познакомиться с атлетами команды России, загляните в этот проект «Чемпионата».

Выплеснуть эмоции

Обыденная жизнь предсказуема, а Олимпиада может внести в неё знатную порцию впечатлений. Нам не хватает острых эмоций, в том числе, как ни странно, и отрицательных. Это объясняет то, что, даже если команда, за которую мы болеем, проигрывает, зачастую мы не выключаем трансляцию, а продолжаем следить за развитием событий.

Фото: Getty Images

Спорт – один из лучших способов замещения агрессии, придуманных человечеством. Как известно, греки стали устраивать Олимпийские игры, чтобы сделать перерыв в бесконечных междоусобных конфликтах: во время состязаний все войны приостанавливались. Причём эта теория действует и на зрителей таких соревнований ровно так же, как и на участников.

Конечно, не менее важна и позитивная идентичность. Победы любимых спортсменов дарят огромное количество положительных эмоций и могут сделать солнечным не один последующий день.

Россия снова отправилась на Игры без флага и гимна, но в Пекине выступят сильнейшие атлеты, на борьбу которых точно стоит посмотреть.