Стать героем Lifestyle может каждый — делимся вашими историями

Расскажи о своём опыте, и мы передадим его читателям.

Не скрываем, что истории людей вдохновляют нас больше всего, именно им мы верим и хотим соответствовать. Каждая из них — ценность. Историю нужно не только отыскать, но и умело рассказать.

Если второе нам дано по долгу службы, то в первом мы с радостью примем помощь от вас.

Мы приглашаем вас стать героем раздела Lifestyle. Если вы прошли долгий (или не очень) путь похудения или принятия себя или помогли своему организму противостоять недугу, а может, просто можете вдохновить на изменения — напишите нам об этом. Возможно, вы были в удивительно интересных местах или каждый день создаёте что-то очень полезное и важное. Нам интересно всё!

Мы рады найти в вас человека, способного вдохновлять и мотивировать тысячи таких же обычных людей.

Поделиться своей историей вы можете по этой ссылке.