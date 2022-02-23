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6 лучших упражнений на выносливость — как развить выносливость, тренировка для мужчин к 23 февраля: видео

Прокачиваем выносливость: 6 упражнений для мужчин от профессионального тренера
Денис Гловацкий
6 упражнений на выносливость для мужчин
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Если делать их регулярно, сможете улучшить общее самочувствие и повысить тонус мышц.
<a href="https://www.instagram.com/blackstar.fit/?hl=ru">Денис Гловацкий</a>
Денис Гловацкий
фитнес-тренер Black Star Fitness

Показывает три суперсета для развития выносливости.

Сегодня День защитника Отечества, и мы от всей души поздравляем мужчин с этим замечательным праздником. Хотя сейчас и выходной в середине недели, наверняка некоторые планируют сходить на тренировку. Подготовили для вас отличный план занятия.

Вам предстоит выполнить три суперсета. Если делать их регулярно, в кратчайшие сроки сможете улучшить выносливость, улучшить общее самочувствие, избавиться от парочки лишних килограммов, укрепить иммунитет и повысить тонус мышц. Поехали!

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Переход в упор лёжа + жим гантелей над головой

Так здорово прорабатываются плечевой пояс и общая выносливость организма. Главный фактор — грамотный подбор веса. Слишком лёгкий не даст результата, а слишком тяжёлый нарушит технику. Найдите золотую середину и работайте с комфортным для вас отягощением.

Техника выполнения

  • Исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч, гантели берём 5-10 кг.
  • Опускаем руки с гантелями на пол, опираемся на них, делаем присед и резко переходим в упор лёжа, как бы откидывая ноги назад.
  • После возвращаемся в исходное положение и выжимаем гантели над головой.
  • Повторяем.

Делаем четыре подхода по 10-12 раз.

Прыжок в диагональ + Джампинг Джек

Эти два упражнения также повышают выносливость и прорабатывают нижнюю часть тела. Отталкиваться ногами от пола будет сложнее с каждым разом, но для достижения результата нужно выполнить сет до конца.

Техника выполнения

  • Исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч.
  • Выполняем присед, затем мощным прыжком выпрямляемся, разворачивая таз влево в диагональ. Повторяем движение, выпрыгивая в правую сторону.
  • После этого делаем пять Джампинг Джеков: прыгаем, расставляя ноги в стороны и поднимая руки через стороны над головой. Затем прыжком возвращаемся в исходное положение.

Делаем три круга, в каждом — по три подхода.

Динамические отжимания + лодочка с гантелями

Динамические отжимания — одно из моих любимых упражнений. Если соблюдать технику, удастся проработать грудные и мышцы кора. Не забудьте и о трицепсе — он тоже будет здорово работать.

Лодочка с гантелями поможет забыть о боли в спине. Подъём корпуса классно прорабатывает её нижнюю часть, а сведение лопаток и приведение локтя к корпусу позволит максимально прочувствовать трапецию и широчайшие мышцы спины.

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Техника выполнения

  • Исходное положение: упор лёжа, руки шире плеч.
  • Выполняем отжимание, затем делаем круговое движение правой рукой. Снова отжимаемся, меняя руку. Это одно повторение, вам нужно сделать 10.
  • После ложимся на живот. Затылок — продолжение позвоночника, руки и ноги вытянуты, в руках держим гантели по 1-2 кг каждая.
  • Одновременно поднимаем вытянутые ноги и руки, напрягая прямую мышцу спины и ягодичную. После приводим локоть к груди, сводя лопатки.
  • Возвращаемся в исходное положение до полного расслабления мышц, затем повторяем движение.

Делаем три подхода по 10 раз.

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