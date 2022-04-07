5 простых упражнений, которые помогут избавиться от тревожности и перезагрузиться
За 17 минут ваша нервная система сможет немного отдохнуть.
Карина Чумакова
тренер групповых программ Black Star Fitness
Какие упражнения помогут расслабиться и переключиться от тревожных мыслей?
Время сейчас действительно непростое для каждого из нас, и нужно хотя бы по вечерам отключать голову и давать своей нервной системе недолгий отдых. В этом вам помогут лёгкие тренировки. Концентрация на движениях отвлечёт от негативных мыслей, избавит от неприятных ощущений в теле и поможет перезагрузиться. Мы подготовили несколько расслабляющих упражнений, на которые вам понадобится всего 17 минут.
Кошка
Техника выполнения
- Поставьте ладони под плечи, а колени – под таз.
- Сделайте глубокий вдох и плавно, позвонок за позвонком, начинайте округляться в спине.
- Движение должно быть плавным, начиная от поясницы и заканчивая макушкой.
- С выдохом в обратном порядке начинаем раскрываться.
Делаем упражнение три минуты.
Карина Чумакова
Фото: Black Star Fitness
Боковые наклоны из позиции с согнутыми ногами
Техника выполнения
- Сядьте, согните правую ногу в колене. Левую ногу также согните в колене и уведите назад.
- Поставьте правую руку на коврик и с выдохом вытянитесь по диагонали за левой рукой. Старайтесь расслабить шейный отдел, опустите голову вниз.
- Плавно поднимите корпус вверх.
- Поменяйте сторону и положение ног.
Делаем упражнение три минуты.
Карина Чумакова
Фото: Black Star Fitness
Скручивания из положения сидя
Техника выполнения
- Сядьте на коврик и вытяните ноги вперёд. Колени можно оставить слегка согнутыми.
- Согните правую ногу в колене и уведите стопу за левое колено.
- С выдохом уведите корпус в скручивание вправо.
- Зафиксируйтесь в таком положении от одной до двух минут.
- Затем вытяните правую ногу и поменяйте сторону.
Делаем упражнение три минуты.
Карина Чумакова
Фото: Black Star Fitness
Разгибания лёжа на животе
Техника выполнения
- Лягте на живот. Ладони уведите чуть вперёд, не ставьте их ровно под плечи.
- На выдохе, выталкивая себя ладонями от пола, плавно приподнимите грудь над полом.
- Задержитесь на две секунды в верхней точке, а затем так же медленно опуститесь вниз.
- Не поднимайтесь высоко над полом, чтобы не создавать перенапряжения в поясничном отделе. Шейный отдел удерживайте в нейтральном положении, голову не запрокидывайте назад.
Делаем упражнение три минуты.
Карина Чумакова
Фото: Black Star Fitness
Медитация лёжа на спине
Техника выполнения
- Лягте на спину. Согните ноги в коленях, соберите стопы вместе и раскройте колени в стороны. Расположите руки вдоль корпуса в комфортном положении. Прикройте глаза.
- На четыре счёта сделайте вдох, задержите дыхание также на четыре счёта, а затем более длинный выдох.
- С каждым выдохом старайтесь всё больше расслаблять тело. Понаблюдайте за своим дыханием.
Делаем такую медитацию до пяти минут.
Карина Чумакова
Фото: Black Star Fitness
Эти несложные упражнения можно выполнять каждый день. Тренировка вечером сможет обеспечить вам спокойный сон и бодрое утро.