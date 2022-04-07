5 простых упражнений, которые помогут избавиться от тревожности и перезагрузиться

Карина Чумакова тренер групповых программ Black Star Fitness Какие упражнения помогут расслабиться и переключиться от тревожных мыслей?

Время сейчас действительно непростое для каждого из нас, и нужно хотя бы по вечерам отключать голову и давать своей нервной системе недолгий отдых. В этом вам помогут лёгкие тренировки. Концентрация на движениях отвлечёт от негативных мыслей, избавит от неприятных ощущений в теле и поможет перезагрузиться. Мы подготовили несколько расслабляющих упражнений, на которые вам понадобится всего 17 минут.

Кошка

Техника выполнения

Поставьте ладони под плечи, а колени – под таз.

Сделайте глубокий вдох и плавно, позвонок за позвонком, начинайте округляться в спине.

Движение должно быть плавным, начиная от поясницы и заканчивая макушкой.

С выдохом в обратном порядке начинаем раскрываться.

Делаем упражнение три минуты.

Карина Чумакова Фото: Black Star Fitness

Боковые наклоны из позиции с согнутыми ногами

Техника выполнения

Сядьте, согните правую ногу в колене. Левую ногу также согните в колене и уведите назад.

Поставьте правую руку на коврик и с выдохом вытянитесь по диагонали за левой рукой. Старайтесь расслабить шейный отдел, опустите голову вниз.

Плавно поднимите корпус вверх.

Поменяйте сторону и положение ног.

Делаем упражнение три минуты.

Карина Чумакова Фото: Black Star Fitness

Скручивания из положения сидя

Техника выполнения

Сядьте на коврик и вытяните ноги вперёд. Колени можно оставить слегка согнутыми.

Согните правую ногу в колене и уведите стопу за левое колено.

С выдохом уведите корпус в скручивание вправо.

Зафиксируйтесь в таком положении от одной до двух минут.

Затем вытяните правую ногу и поменяйте сторону.

Делаем упражнение три минуты.

Карина Чумакова Фото: Black Star Fitness

Разгибания лёжа на животе

Техника выполнения

Лягте на живот. Ладони уведите чуть вперёд, не ставьте их ровно под плечи.

На выдохе, выталкивая себя ладонями от пола, плавно приподнимите грудь над полом.

Задержитесь на две секунды в верхней точке, а затем так же медленно опуститесь вниз.

Не поднимайтесь высоко над полом, чтобы не создавать перенапряжения в поясничном отделе. Шейный отдел удерживайте в нейтральном положении, голову не запрокидывайте назад.

Делаем упражнение три минуты.

Карина Чумакова Фото: Black Star Fitness

Медитация лёжа на спине

Техника выполнения

Лягте на спину. Согните ноги в коленях, соберите стопы вместе и раскройте колени в стороны. Расположите руки вдоль корпуса в комфортном положении. Прикройте глаза.

На четыре счёта сделайте вдох, задержите дыхание также на четыре счёта, а затем более длинный выдох.

С каждым выдохом старайтесь всё больше расслаблять тело. Понаблюдайте за своим дыханием.

Делаем такую медитацию до пяти минут.

Карина Чумакова Фото: Black Star Fitness

Эти несложные упражнения можно выполнять каждый день. Тренировка вечером сможет обеспечить вам спокойный сон и бодрое утро.