Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Статьи

7 простых причин похвалить себя, даже если что-то не получается

7 простых причин, чтобы хвалить себя чаще. Идеи психолога Павла Ракова
Павел Раков
6 причин похвалить себя прямо сейчас
Комментарии
Нет ничего плохого в том, чтобы поощрять себя без серьёзного повода.

В суматохе будней мы часто отвешиваем комплименты другим людям – коллегам, продавцам, родственникам, любимым, но о себе почему-то забываем. Заведите полезную привычку каждый день хвалить себя. Во-первых, это поднимает самооценку и заряжает хорошим настроением. Во-вторых, обеспечивает грамотное воспитание любви к себе. В-третьих, учит не зависеть только от оценки окружающих.

Павел Раков
Павел Раков
учредитель Международного Тренингового центра, психолог, предприниматель, тренер

У вас много поводов собой восхищаться.

Не ждите, пока вас кто-то заметит. Хвалите себя сами. За что именно? За всё что угодно, на самом деле. Вы каждый день можете найти семь причин, чтобы сочинить для себя одобрительный отзыв или маленькую оду в стихах.

1. Ежедневная рутина

Да, да, да и ещё тысячу раз да! Хвалите себя за те дела, которые выполняете постоянно на работе и дома. Ваши проекты, подбадривания коллег, переработки вечерами или по выходным заслуживают самой высокой оценки. И именно вашей.

Фото: istockphoto.com

Уборка, стирка, готовка, глажка, воспитание детей, уход за домашними питомцами и растениями – всё это требует если не медали, то постоянного одобрения и похвалы. Ведь всё это вы делаете вне зависимости от настроения и вдохновения, желания и потребностей.

Очень многие рутинные дела вы вообще исполняете и для других. Так что вы точно заслуживаете звания героя.

2. Помощь другим людям

Если у вас дрогнуло сердце и вы перевели старушку через дорогу, уступили беременной женщине место в переполненном автобусе, решили за коллегу жуткий рабочий ребус, вы определённо заслужили похвалы. Цените свой альтруизм и доброту. Таких людей в мире осталось не так уж и много.

3. Забота о собственном здоровье

Между прочим, это очень веская причина подняться в своих глазах. Ведь сегодня в погоне за капиталом и карьерным ростом многие забывают о своём здоровье. Вот и работает организм на износ, а потом поздно пить «Боржоми»… Если вы регулярно практикуете профилактические походы к докторам, занимаетесь фитнесом, правильно питаетесь, у вас есть повод похвалить себя.

Как укрепить здоровье совершенно бесплатно: 5 несложных способов Как укрепить здоровье совершенно бесплатно: 5 несложных способов
Как быстро расслабиться, ничего при этом не делая. 10 простых упражнений Как быстро расслабиться, ничего при этом не делая. 10 простых упражнений

4. Обоснованный отказ

Вы не обязаны выполнять все-все-все просьбы знакомых и родственников, особенно если не желаете тратить своё время на совершенно бесполезные дела.

Фото: istockphoto.com

Вы не должны работать за бесплатно за коллег. Вы можете не идти на свидание с человеком, который вам категорически не нравится. В общем, умение вовремя говорить «Нет!» и быть неудобным человеком заслуживает самой высокой оценки. Ну или хотя бы вкусного пирожка с полки.

5. Преодоление

Каждому приходилось хотя бы раз в жизни преодолевать себя, используя силу воли. Да, порой так не хочется идти в зал и тягать гантели. НО! Вы берёте себя в руки и идёте, и занимаетесь, заботясь о своей физической форме.

Страшно выступать на конференции перед коллегами и партнёрами? Но вы собираетесь и выдаёте блестящую речь. Очень не хочется, но приходится говорить другу горькую правду? Вы подбираете верные слова и тон, и друг в итоге спасён. За всё это вы можете выдать себе звание «Молодец года».

Парадокс силы воли: как внутренний самоконтроль мешает нам достигать целей Парадокс силы воли: как внутренний самоконтроль мешает нам достигать целей
Как максимально эффективно использовать свои 24 часа в сутках Как максимально эффективно использовать свои 24 часа в сутках

6. Знания и информация

«Ученье – свет», — гласит пословица. А за тягу к свету можно и похвалить себя. Если вы не останавливаетесь на достигнутом и не успокаиваетесь, получив один диплом вуза, вы уже отличник по жизни. Именно знания и новая информация помогают человеку не застыть и не деградировать.

Фото: istockphoto.com

Постоянно развивая свой мозг и получая новые навыки, вы растёте и развиваетесь. И, возможно, даже «бесполезный навык №26» в итоге может обернуться новым проектом, который вы воплотите в жизнь. Не стесняйтесь хвалить себя за маленькие победы в отличных от работы сферах, находить время на хобби и походы в театры, музеи, на концерты.

7. Работа над ошибками

Никто не идеален, все совершают ошибки. Но если ошибка даёт вам возможность сделать определённые выводы, вы уже большой молодец. А если вы ещё проделаете работу над исправлением своих неточностей, вы приобретёте опыт и ещё одну причину спеть себе оду.

Фото: unsplash.com/@anatolyramonov

И уж тем более вы должны ценить себя, если умеете приносить извинения людям, которых обидели. Проработать ошибки в отношениях – это вообще высший пилотаж. Потому хвалите себя за подобное как можно чаще.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Популярные материалы
Можно ли лечиться водкой? 6 случаев, когда алкоголь оправдан
Можно ли лечиться водкой? 6 случаев, когда алкоголь оправдан
Что будет, если подтягиваться на турнике каждый день
Что будет, если подтягиваться на турнике каждый день
TOP 3
10 советов всем, кто покупает одежду в интернет-магазинах
10 советов всем, кто покупает одежду в интернет-магазинах
Тренды
3 типа людей, которые могут стать примером для каждого
3 типа людей, которые могут стать примером для каждого
Мотивация
Что категорически нельзя делать на тренировках по растяжке? Отвечает хореограф
Что категорически нельзя делать на тренировках по растяжке? Отвечает хореограф
Фитнес
© championat.com 2000–2022