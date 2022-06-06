7 простых причин, чтобы хвалить себя чаще. Идеи психолога Павла Ракова

Нет ничего плохого в том, чтобы поощрять себя без серьёзного повода.

В суматохе будней мы часто отвешиваем комплименты другим людям – коллегам, продавцам, родственникам, любимым, но о себе почему-то забываем. Заведите полезную привычку каждый день хвалить себя. Во-первых, это поднимает самооценку и заряжает хорошим настроением. Во-вторых, обеспечивает грамотное воспитание любви к себе. В-третьих, учит не зависеть только от оценки окружающих.

Павел Раков учредитель Международного Тренингового центра, психолог, предприниматель, тренер У вас много поводов собой восхищаться.

Не ждите, пока вас кто-то заметит. Хвалите себя сами. За что именно? За всё что угодно, на самом деле. Вы каждый день можете найти семь причин, чтобы сочинить для себя одобрительный отзыв или маленькую оду в стихах.

1. Ежедневная рутина

Да, да, да и ещё тысячу раз да! Хвалите себя за те дела, которые выполняете постоянно на работе и дома. Ваши проекты, подбадривания коллег, переработки вечерами или по выходным заслуживают самой высокой оценки. И именно вашей.

Фото: istockphoto.com

Уборка, стирка, готовка, глажка, воспитание детей, уход за домашними питомцами и растениями – всё это требует если не медали, то постоянного одобрения и похвалы. Ведь всё это вы делаете вне зависимости от настроения и вдохновения, желания и потребностей.

Очень многие рутинные дела вы вообще исполняете и для других. Так что вы точно заслуживаете звания героя.

2. Помощь другим людям

Если у вас дрогнуло сердце и вы перевели старушку через дорогу, уступили беременной женщине место в переполненном автобусе, решили за коллегу жуткий рабочий ребус, вы определённо заслужили похвалы. Цените свой альтруизм и доброту. Таких людей в мире осталось не так уж и много.

3. Забота о собственном здоровье

Между прочим, это очень веская причина подняться в своих глазах. Ведь сегодня в погоне за капиталом и карьерным ростом многие забывают о своём здоровье. Вот и работает организм на износ, а потом поздно пить «Боржоми»… Если вы регулярно практикуете профилактические походы к докторам, занимаетесь фитнесом, правильно питаетесь, у вас есть повод похвалить себя.

4. Обоснованный отказ

Вы не обязаны выполнять все-все-все просьбы знакомых и родственников, особенно если не желаете тратить своё время на совершенно бесполезные дела.

Фото: istockphoto.com

Вы не должны работать за бесплатно за коллег. Вы можете не идти на свидание с человеком, который вам категорически не нравится. В общем, умение вовремя говорить «Нет!» и быть неудобным человеком заслуживает самой высокой оценки. Ну или хотя бы вкусного пирожка с полки.

5. Преодоление

Каждому приходилось хотя бы раз в жизни преодолевать себя, используя силу воли. Да, порой так не хочется идти в зал и тягать гантели. НО! Вы берёте себя в руки и идёте, и занимаетесь, заботясь о своей физической форме.

Страшно выступать на конференции перед коллегами и партнёрами? Но вы собираетесь и выдаёте блестящую речь. Очень не хочется, но приходится говорить другу горькую правду? Вы подбираете верные слова и тон, и друг в итоге спасён. За всё это вы можете выдать себе звание «Молодец года».

6. Знания и информация

«Ученье – свет», — гласит пословица. А за тягу к свету можно и похвалить себя. Если вы не останавливаетесь на достигнутом и не успокаиваетесь, получив один диплом вуза, вы уже отличник по жизни. Именно знания и новая информация помогают человеку не застыть и не деградировать.

Фото: istockphoto.com

Постоянно развивая свой мозг и получая новые навыки, вы растёте и развиваетесь. И, возможно, даже «бесполезный навык №26» в итоге может обернуться новым проектом, который вы воплотите в жизнь. Не стесняйтесь хвалить себя за маленькие победы в отличных от работы сферах, находить время на хобби и походы в театры, музеи, на концерты.

7. Работа над ошибками

Никто не идеален, все совершают ошибки. Но если ошибка даёт вам возможность сделать определённые выводы, вы уже большой молодец. А если вы ещё проделаете работу над исправлением своих неточностей, вы приобретёте опыт и ещё одну причину спеть себе оду.

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И уж тем более вы должны ценить себя, если умеете приносить извинения людям, которых обидели. Проработать ошибки в отношениях – это вообще высший пилотаж. Потому хвалите себя за подобное как можно чаще.