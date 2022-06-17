3 упражнения, которые помогут укрепить мышцы пресса при диастазе

По статистике, с этим сталкиваются 2/3 беременных женщин.

Как уменьшить диастаз и укрепить мышцы пресса девушке?



Рассказываем вместе с тренером.

Многие сталкиваются с такой проблемой, как диастаз. Улучшить ситуацию можно, если диастаз небольшой (расхождение мышц до 2 см). Конечно, необходимо обратиться к врачу за качественной консультацией — он поможет определить порядок действий. Однако многое зависит и от ваших усилий. Важно делать упражнения, которые активируют мышцы, приведут их в рабочее состояние.

Елена Скоблова супервайзер и мастер-тренер тренажёрного зала World Сlass Диастаз — это расхождение в стороны прямых мышц живота. Появляется чаще всего после беременности или сильного набора веса.



При диастазе нельзя делать классические упражнения на пресс. Начинать стоит с дыхательных практик. Далее интегрировать контроль за работой мышц живота в положении стоя, ходьбу, силовые упражнения.

Подробнее о том, как восстановить фигуру после родов, рассказали в материале ниже.

Дыхание лёжа

Техника выполнения

Лягте на коврик, расслабьтесь.

Выполните вдох, максимально надув живот.

Затем выдохните, живот втяните.

Чтобы лучше контролировать движение, положите одну руку на пресс.

Фото: istockphoto.com

Дыхание сидя

Техника выполнения

Сядьте, примите удобное положение.

Выполните вдох, максимально надув живот.

Затем выдохните, живот втяните.

Одну руку также можете положить на живот, чтобы было проще контролировать движения.

Фото: istockphoto.com

Тазовые часы

Техника выполнения

Лягте, согните ноги в коленях.

Представьте циферблат, будто стрелки крепятся в районе пупка.

Пройдите круг за счёт минимального наклона таза.

Сначала по часовой стрелке, а затем против.

Фото: istockphoto.com

Суть этих упражнений не в скорости, поэтому выполняйте их медленно, задействуя каждую мышцу.

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