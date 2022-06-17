Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Статьи

Что такое диастаз живота у женщин и как укрепить мышщы живота при диастазе

3 упражнения, которые помогут укрепить мышцы пресса при диастазе
Светлана Ибрагимова Елена Скоблова
,
3 упражнения, которые укрепят мышцы пресса
Комментарии
По статистике, с этим сталкиваются 2/3 беременных женщин.
Как уменьшить диастаз и укрепить мышцы пресса девушке?

Рассказываем вместе с тренером.

Многие сталкиваются с такой проблемой, как диастаз. Улучшить ситуацию можно, если диастаз небольшой (расхождение мышц до 2 см). Конечно, необходимо обратиться к врачу за качественной консультацией — он поможет определить порядок действий. Однако многое зависит и от ваших усилий. Важно делать упражнения, которые активируют мышцы, приведут их в рабочее состояние.

<a href="https://www.championat.com/authors/4745/1.html">Елена Скоблова</a>
Елена Скоблова
супервайзер и мастер-тренер тренажёрного зала World Сlass

Диастаз — это расхождение в стороны прямых мышц живота. Появляется чаще всего после беременности или сильного набора веса.

При диастазе нельзя делать классические упражнения на пресс. Начинать стоит с дыхательных практик. Далее интегрировать контроль за работой мышц живота в положении стоя, ходьбу, силовые упражнения.

Подробнее о том, как восстановить фигуру после родов, рассказали в материале ниже.

«Когда впервые увидела своё тело, расплакалась»: фитоняшка о восстановлении после родов «Когда впервые увидела своё тело, расплакалась»: фитоняшка о восстановлении после родов

Дыхание лёжа

Техника выполнения

  • Лягте на коврик, расслабьтесь.
  • Выполните вдох, максимально надув живот.
  • Затем выдохните, живот втяните.
  • Чтобы лучше контролировать движение, положите одну руку на пресс.

Фото: istockphoto.com

Дыхание сидя

Техника выполнения

  • Сядьте, примите удобное положение.
  • Выполните вдох, максимально надув живот.
  • Затем выдохните, живот втяните.
  • Одну руку также можете положить на живот, чтобы было проще контролировать движения.

Фото: istockphoto.com

Тазовые часы

Техника выполнения

  • Лягте, согните ноги в коленях.
  • Представьте циферблат, будто стрелки крепятся в районе пупка.
  • Пройдите круг за счёт минимального наклона таза.
  • Сначала по часовой стрелке, а затем против.

Фото: istockphoto.com

Суть этих упражнений не в скорости, поэтому выполняйте их медленно, задействуя каждую мышцу.

Ещё об одном эффективном упражнении, которое поможет подтянуть живот, рассказали в статье.

Упражнение «крокодил», которое поможет подтянуть живот и добиться тонкой талии Упражнение «крокодил», которое поможет подтянуть живот и добиться тонкой талии
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Популярные материалы
Как понять, что болит сердце: 4 симптома, на которые нужно обратить внимание
Как понять, что болит сердце: 4 симптома, на которые нужно обратить внимание
Не стоит брать эти вещи с собой в ручную кладь. Иначе рискуете оставить их в аэропорту
Не стоит брать эти вещи с собой в ручную кладь. Иначе рискуете оставить их в аэропорту
TOP 3
10 советов всем, кто покупает одежду в интернет-магазинах
10 советов всем, кто покупает одежду в интернет-магазинах
Тренды
3 типа людей, которые могут стать примером для каждого
3 типа людей, которые могут стать примером для каждого
Мотивация
Что категорически нельзя делать на тренировках по растяжке? Отвечает хореограф
Что категорически нельзя делать на тренировках по растяжке? Отвечает хореограф
Фитнес
© championat.com 2000–2022