3 упражнения, которые помогут укрепить мышцы пресса при диастазе
По статистике, с этим сталкиваются 2/3 беременных женщин.
Как уменьшить диастаз и укрепить мышцы пресса девушке?
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Многие сталкиваются с такой проблемой, как диастаз. Улучшить ситуацию можно, если диастаз небольшой (расхождение мышц до 2 см). Конечно, необходимо обратиться к врачу за качественной консультацией — он поможет определить порядок действий. Однако многое зависит и от ваших усилий. Важно делать упражнения, которые активируют мышцы, приведут их в рабочее состояние.
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Диастаз — это расхождение в стороны прямых мышц живота. Появляется чаще всего после беременности или сильного набора веса.
При диастазе нельзя делать классические упражнения на пресс. Начинать стоит с дыхательных практик. Далее интегрировать контроль за работой мышц живота в положении стоя, ходьбу, силовые упражнения.
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Дыхание лёжа
Техника выполнения
- Лягте на коврик, расслабьтесь.
- Выполните вдох, максимально надув живот.
- Затем выдохните, живот втяните.
- Чтобы лучше контролировать движение, положите одну руку на пресс.
Фото: istockphoto.com
Дыхание сидя
Техника выполнения
- Сядьте, примите удобное положение.
- Выполните вдох, максимально надув живот.
- Затем выдохните, живот втяните.
- Одну руку также можете положить на живот, чтобы было проще контролировать движения.
Фото: istockphoto.com
Тазовые часы
Техника выполнения
- Лягте, согните ноги в коленях.
- Представьте циферблат, будто стрелки крепятся в районе пупка.
- Пройдите круг за счёт минимального наклона таза.
- Сначала по часовой стрелке, а затем против.
Фото: istockphoto.com
Суть этих упражнений не в скорости, поэтому выполняйте их медленно, задействуя каждую мышцу.
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