Какой квас можно пить при похудении. Рассказала нутрициолог

Ната Гончар основатель Международного института интегративной нутрициологии Квас — отличная замена лимонадам и сокам, но можно ли его включать в диетический рацион?

Квас — традиционный напиток, прекрасно освежает и бодрит в жару. В летние дни квасом утоляют жажду и готовят на нём вкусную окрошку. У кваса богатый ассортимент сортов и видов: от классического хлебного до яркого свекольного. Рассказываем, чем полезен квас и какой вид кваса выбрать людям на диете.

Чем полезен квас

Летние дни сложно представить без кружки холодного хлебного кваса. Поэтому не стоит говорить категорическое «нет» напитку, даже если вы придерживаетесь диеты.

Во-первых, это отличный вариант ферментированного продукта, который нормализует микробиом кишечника, улучшает рост полезных бактерий и пополняет запасы витамина С. Хорошая работа микробиома увеличит эффективность вашей диеты и помогает наладить пищеварение.

Во-вторых, квас богат полезными свойствами:

содержит витамины группы В, С и Е, калий, кальций, йод, марганец, натрий, серу и др.;

служит мощным природным энергетиком;

укрепляет иммунитет благодаря аминокислотам аланину и лейцину, витамину В6, фосфору, магнию и железу;

положительно влияет на пищеварительную, мочеполовую и эндокринную системы благодаря наличию в нём дрожжевых грибов;

активирует синтез витаминов и борется с болезнетворными бактериями;

содержит аминокислоту аспарагин, которая нормализует работу нервной системы и препятствует чрезмерному возбуждению;

улучшает сон;

повышает интенсивность распада жиров и улучшает работу печени.

Сколько калорий в квасе

Калорийность напитка зависит от выбранного сорта и вида. В бутылке покупного кваса калорийность варьируется от 17 до 49 ккал на 100 мл. Это среднекалорийный напиток с большим содержанием углеводов, потому что традиционная рецептура подразумевает использование хлеба, дрожжей и сахара.

Несмотря на значительное содержание сахара и дрожжей, умеренное употребление кваса не принесёт вреда фигуре и здоровью. Оптимальная порция напитка в день — 200 мл.

Сколько калорий содержится в окрошке, во многом зависит и от кваса. Подробнее рассказали в предыдущей статье.

Можно ли пить квас на диете

При соблюдении диеты я настоятельно рекомендую отказаться от покупного кваса и приготовить его самостоятельно. Так вы сможете регулировать добавленное количество сахара в напитке или вовсе приготовить его на основе сухофруктов или мёда.

Если же времени на приготовление домашнего кваса не хватает, рекомендую выбирать те варианты, где сахар указан на последнем месте в списке ингредиентов или отсутствует полностью. Ещё одно обязательное условие полезного кваса — натуральное брожение.

Какой квас выбрать, если хотите похудеть

Овсяный (классический, с базиликом, с мятой) — обладает мощным очищающим эффектом, богат антиоксидантами, улучшает состояние микрофлоры кишечника.

Свекольный — активизирует обменные процессы благодаря очищению организма от токсичных веществ.

Бездрожжевой — напиток, приготовленный на натуральной закваске, снабжает организм витаминами и минеральными веществами, предотвращает авитаминоз, повышает эластичность сосудистых стенок, укрепляет сердечную мышцу и снижает вредный холестерин.

Нефильтрованный и неосветлëнный — особенно полезен благодаря небольшому сроку годности и высокой концентрации ферментов.

Ржаной (хлебный) квас — источник витаминов, улучшает углеводный обмен и стимулирует метаболизм.

В хлебных сортах кваса содержится редкий витамин PP, который стимулирует усвоение питательных веществ из пищи, а молочнокислые дрожжевые культуры помогают справиться с дисбактериозом, уменьшить метеоризм, улучшить работу кишечника.

Многие предпочитают заправлять окрошку именно квасом. Но это не единственный вариант. Как приготовить полезный холодный суп, рассказали в другой статье.

Кому нельзя пить квас

Несмотря на большой список полезных свойств, есть ситуации, когда от кваса лучше отказаться или употреблять его с осторожностью:

целиакия — непереносимость глютена (белок злаковых культур) или аллергия на него;

беременность или лактация — в квасе может присутствовать алкоголь (около 1,2%);

гастрит — есть риск получить раздражение слизистой и обострить заболевание;

мочекаменная болезнь — из-за риска появления новых образований, так как в квасе много калия;

сахарный диабет — в покупном квасе зачастую большое количество сахара, который провоцирует скачки инсулина в крови.

Настоящий квас — подходящий напиток для летней жары, но только если в нём минимум сахара, химических добавок и консервантов. Желательно выбирать непастеризованный или «живой» квас, который больше всего полезен для здоровья. Такой хранится не дольше трёх дней.

Чрезмерное употребление кваса может привести к инсулинорезистентности и лишнему весу из-за избытка сахара в рационе. Не забывайте, что квас — это не вода, а углеводный продукт, который содержит калории. Соблюдайте меру.