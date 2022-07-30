Растяжка, которая поможет убрать боль в спине. 11 лёгких упражнений от тренера

Эта тренировка для тех, кто проводит много времени за компьютером или за рулём. Если вы чувствуете своё тело «деревянным» и часто ощущаете боль в спине, эти упражнения для вас!
Садимся поудобнее, можно – в позу лотоса, бабочки или просто скрестив ноги.
А если у вас болит поясница, мы нашли несколько упражнений, которые помогут облегчить неприятные ощущения. Читайте эту статью.
Круговые движения плечами назад
Техника выполнения
- Делаем вдох, немного скругляем спину и уводим плечи на выдохе круговым движением назад, раскрывая грудную клетку.
- В конечной точке сгибаем локти и раскрываем ладони вверх.
- Делаем упражнение медленно.
Время выполнения – 30 секунд.
Фото: istockphoto.com
Круговые движения локтями назад
Техника выполнения
- Поза не меняется, делаем круговые движения локтями.
- На вдохе локти поднимаем наверх, раскрывая грудную клетку.
- На выдохе локти опускаем вниз, спину чуть скругляем.
Время выполнения – 30 секунд.
Наклоны корпуса в сторону
Техника выполнения
- Сидим на коврике, вытягиваем руки наверх.
- Тянемся руками над собой, выполняем наклоны корпуса вправо и влево поочерёдно с небольшой амплитудой.
- Упражнение делаем медленно, без рывков.
Время выполнения – 30 секунд.
Круговые движения руками
Техника выполнения
- Сидим, руки и спина прямая.
- На вдохе поднимаем руки вверх, раскрывая грудную клетку.
- Рисуя руками большой круг, на выдохе опускаем их вниз, округляя немного спину.
Время выполнения – 30 секунд.
Наклоны вбок
Техника выполнения
- Сидим ровно. Делаем наклон сначала в левую сторону, правую руку выпрямляем и тянемся за ней. Чувствуем натяжение мышц на правом боку.
- Возвращаемся в исходное положение и теперь тянемся в правую сторону за левой рукой.
- Делаем упражнение медленно.
Время выполнения – 30 секунд.
Фото: istockphoto.com
Опускание локтей вниз
Техника выполнения
- Сидим ровно, спина прямая. На вдохе поднимаем руки вверх.
- На выдохе сгибаем локти и опускаем руки в таком положении вниз, ладони вниз не опускаются.
- Тянемся локтями как можно ниже. Резких движений не делаем.
- Можно сделать лёгкую пружинку локтями назад.
Время выполнения – 30 секунд.
Вытяжение спины
Техника выполнения
- Сидим ровно, спина прямая.
- На вдохе вытягиваем руки перед собой, собираем их в замок, тянемся вперёд за руками, спину скругляем.
- На выдохе вытягиваем руки вверх, тянемся за руками.
- Резких движений не делаем. Можно сделать лёгкую пружинку руками назад.
Время выполнения – 30 секунд.
Фото: istockphoto.com
Рывки руками
Техника выполнения
- Сидим ровно, спина прямая. Прямые руки держим перед собой.
- На выдохе резко и широко раскрываем руки в стороны.
- На вдохе снова сводим их перед собой.
Время выполнения – 30 секунд.
Наклоны головы
Техника выполнения
- Сидим ровно, спину держим прямо. Руки лежат на коленях.
- Подаём подбородок вперёд и мягко возвращаем назад: подбородок далеко уходит вперёд к груди и возвращается назад. Делаем упражнение очень плавно.
- Повторяем упражнение в обратную сторону: сначала уводим подбородок максимально назад, а затем подаём его максимально вперёд.
Время выполнения – 30 секунд.
Фото: istockphoto.com
Круговые движения головой
Техника выполнения
- Сидим ровно, спина прямая, руки лежат на коленях.
- Делаем аккуратные и плавные круговые движения головой: сначала по часовой стрелке, а затем против.
Время выполнения – 30 секунд.
Волна позвоночником
Техника выполнения
- Сидим ровно, спина прямая, ладони ставим на колени.
- «Рисуем» волну вперёд: за головой «ныряем» вниз, наклоняясь как можно ниже.
- Затем плавным движением тянемся за головой вверх.
- Представьте, что вы ныряете и выныриваете из воды.
Время выполнения – 30 секунд.
Тренировка окончена. Подробное выполнение упражнений и комментарии Кристины смотрите в видео.
Темп всех упражнений вы задаёте себе сами, не торопитесь, выполняйте упражнения плавно и без рывков. Прочувствуйте своё тело, а особенно спину и шейный отдел.
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