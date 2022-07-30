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11 эффективных упражнений на растяжку против боли в спине

Растяжка, которая поможет убрать боль в спине. 11 лёгких упражнений от тренера
Камила Абдурахманова Кристина Бословяк
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Растяжка от боли в спине
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Эту тренировку смогут делать даже совершенно негибкие.
Кристина Бословяк
Кристина Бословяк
хореограф, коуч по развитию тела и сознания

Эта тренировка для тех, кто проводит много времени за компьютером или за рулём. Если вы чувствуете своё тело «деревянным» и часто ощущаете боль в спине, эти упражнения для вас!

Садимся поудобнее, можно – в позу лотоса, бабочки или просто скрестив ноги.

Важно! Все упражнения нужно делать медленно и без рывков, чтобы не навредить спине.

А если у вас болит поясница, мы нашли несколько упражнений, которые помогут облегчить неприятные ощущения. Читайте эту статью.

Как убрать боль в пояснице за 10 минут. 3 эффективных упражнения от тренера Как убрать боль в пояснице за 10 минут. 3 эффективных упражнения от тренера

Круговые движения плечами назад

Техника выполнения

  • Делаем вдох, немного скругляем спину и уводим плечи на выдохе круговым движением назад, раскрывая грудную клетку.
  • В конечной точке сгибаем локти и раскрываем ладони вверх.
  • Делаем упражнение медленно.

Время выполнения – 30 секунд.

Фото: istockphoto.com

Круговые движения локтями назад

Техника выполнения

  • Поза не меняется, делаем круговые движения локтями.
  • На вдохе локти поднимаем наверх, раскрывая грудную клетку.
  • На выдохе локти опускаем вниз, спину чуть скругляем.

Время выполнения – 30 секунд.

Наклоны корпуса в сторону

Техника выполнения

  • Сидим на коврике, вытягиваем руки наверх.
  • Тянемся руками над собой, выполняем наклоны корпуса вправо и влево поочерёдно с небольшой амплитудой.
  • Упражнение делаем медленно, без рывков.

Время выполнения – 30 секунд.

Круговые движения руками

Техника выполнения

  • Сидим, руки и спина прямая.
  • На вдохе поднимаем руки вверх, раскрывая грудную клетку.
  • Рисуя руками большой круг, на выдохе опускаем их вниз, округляя немного спину.

Время выполнения – 30 секунд.

Наклоны вбок

Техника выполнения

  • Сидим ровно. Делаем наклон сначала в левую сторону, правую руку выпрямляем и тянемся за ней. Чувствуем натяжение мышц на правом боку.
  • Возвращаемся в исходное положение и теперь тянемся в правую сторону за левой рукой.
  • Делаем упражнение медленно.

Время выполнения – 30 секунд.

Фото: istockphoto.com

Опускание локтей вниз

Техника выполнения

  • Сидим ровно, спина прямая. На вдохе поднимаем руки вверх.
  • На выдохе сгибаем локти и опускаем руки в таком положении вниз, ладони вниз не опускаются.
  • Тянемся локтями как можно ниже. Резких движений не делаем.
  • Можно сделать лёгкую пружинку локтями назад.

Время выполнения – 30 секунд.

Вытяжение спины

Техника выполнения

  • Сидим ровно, спина прямая.
  • На вдохе вытягиваем руки перед собой, собираем их в замок, тянемся вперёд за руками, спину скругляем.
  • На выдохе вытягиваем руки вверх, тянемся за руками.
  • Резких движений не делаем. Можно сделать лёгкую пружинку руками назад.

Время выполнения – 30 секунд.

Фото: istockphoto.com

Рывки руками

Техника выполнения

  • Сидим ровно, спина прямая. Прямые руки держим перед собой.
  • На выдохе резко и широко раскрываем руки в стороны.
  • На вдохе снова сводим их перед собой.

Время выполнения – 30 секунд.

Наклоны головы

Техника выполнения

  • Сидим ровно, спину держим прямо. Руки лежат на коленях.
  • Подаём подбородок вперёд и мягко возвращаем назад: подбородок далеко уходит вперёд к груди и возвращается назад. Делаем упражнение очень плавно.
  • Повторяем упражнение в обратную сторону: сначала уводим подбородок максимально назад, а затем подаём его максимально вперёд.

Время выполнения – 30 секунд.

Фото: istockphoto.com

Круговые движения головой

Техника выполнения

  • Сидим ровно, спина прямая, руки лежат на коленях.
  • Делаем аккуратные и плавные круговые движения головой: сначала по часовой стрелке, а затем против.

Время выполнения – 30 секунд.

Волна позвоночником

Техника выполнения

  • Сидим ровно, спина прямая, ладони ставим на колени.
  • «Рисуем» волну вперёд: за головой «ныряем» вниз, наклоняясь как можно ниже.
  • Затем плавным движением тянемся за головой вверх.
  • Представьте, что вы ныряете и выныриваете из воды.

Время выполнения – 30 секунд.

Тренировка окончена. Подробное выполнение упражнений и комментарии Кристины смотрите в видео.

Темп всех упражнений вы задаёте себе сами, не торопитесь, выполняйте упражнения плавно и без рывков. Прочувствуйте своё тело, а особенно спину и шейный отдел.

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