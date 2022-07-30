Растяжка, которая поможет убрать боль в спине. 11 лёгких упражнений от тренера

Кристина Бословяк хореограф, коуч по развитию тела и сознания Эта тренировка для тех, кто проводит много времени за компьютером или за рулём. Если вы чувствуете своё тело «деревянным» и часто ощущаете боль в спине, эти упражнения для вас!

Садимся поудобнее, можно – в позу лотоса, бабочки или просто скрестив ноги.

Важно! Все упражнения нужно делать медленно и без рывков, чтобы не навредить спине.

А если у вас болит поясница, мы нашли несколько упражнений, которые помогут облегчить неприятные ощущения. Читайте эту статью.

Круговые движения плечами назад

Техника выполнения

Делаем вдох, немного скругляем спину и уводим плечи на выдохе круговым движением назад, раскрывая грудную клетку.

В конечной точке сгибаем локти и раскрываем ладони вверх.

Делаем упражнение медленно.

Время выполнения – 30 секунд.

Фото: istockphoto.com

Круговые движения локтями назад

Техника выполнения

Поза не меняется, делаем круговые движения локтями.

На вдохе локти поднимаем наверх, раскрывая грудную клетку.

На выдохе локти опускаем вниз, спину чуть скругляем.

Время выполнения – 30 секунд.

Наклоны корпуса в сторону

Техника выполнения

Сидим на коврике, вытягиваем руки наверх.

Тянемся руками над собой, выполняем наклоны корпуса вправо и влево поочерёдно с небольшой амплитудой.

Упражнение делаем медленно, без рывков.

Время выполнения – 30 секунд.

Круговые движения руками

Техника выполнения

Сидим, руки и спина прямая.

На вдохе поднимаем руки вверх, раскрывая грудную клетку.

Рисуя руками большой круг, на выдохе опускаем их вниз, округляя немного спину.

Время выполнения – 30 секунд.

Наклоны вбок

Техника выполнения

Сидим ровно. Делаем наклон сначала в левую сторону, правую руку выпрямляем и тянемся за ней. Чувствуем натяжение мышц на правом боку.

Возвращаемся в исходное положение и теперь тянемся в правую сторону за левой рукой.

Делаем упражнение медленно.

Время выполнения – 30 секунд.

Фото: istockphoto.com

Опускание локтей вниз

Техника выполнения

Сидим ровно, спина прямая. На вдохе поднимаем руки вверх.

На выдохе сгибаем локти и опускаем руки в таком положении вниз, ладони вниз не опускаются.

Тянемся локтями как можно ниже. Резких движений не делаем.

Можно сделать лёгкую пружинку локтями назад.

Время выполнения – 30 секунд.

Вытяжение спины

Техника выполнения

Сидим ровно, спина прямая.

На вдохе вытягиваем руки перед собой, собираем их в замок, тянемся вперёд за руками, спину скругляем.

На выдохе вытягиваем руки вверх, тянемся за руками.

Резких движений не делаем. Можно сделать лёгкую пружинку руками назад.

Время выполнения – 30 секунд.

Фото: istockphoto.com

Рывки руками

Техника выполнения

Сидим ровно, спина прямая. Прямые руки держим перед собой.

На выдохе резко и широко раскрываем руки в стороны.

На вдохе снова сводим их перед собой.

Время выполнения – 30 секунд.

Наклоны головы

Техника выполнения

Сидим ровно, спину держим прямо. Руки лежат на коленях.

Подаём подбородок вперёд и мягко возвращаем назад: подбородок далеко уходит вперёд к груди и возвращается назад. Делаем упражнение очень плавно.

Повторяем упражнение в обратную сторону: сначала уводим подбородок максимально назад, а затем подаём его максимально вперёд.

Время выполнения – 30 секунд.

Фото: istockphoto.com

Круговые движения головой

Техника выполнения

Сидим ровно, спина прямая, руки лежат на коленях.

Делаем аккуратные и плавные круговые движения головой: сначала по часовой стрелке, а затем против.

Время выполнения – 30 секунд.

Волна позвоночником

Техника выполнения

Сидим ровно, спина прямая, ладони ставим на колени.

«Рисуем» волну вперёд: за головой «ныряем» вниз, наклоняясь как можно ниже.

Затем плавным движением тянемся за головой вверх.

Представьте, что вы ныряете и выныриваете из воды.

Время выполнения – 30 секунд.

Тренировка окончена. Подробное выполнение упражнений и комментарии Кристины смотрите в видео.

Темп всех упражнений вы задаёте себе сами, не торопитесь, выполняйте упражнения плавно и без рывков. Прочувствуйте своё тело, а особенно спину и шейный отдел.

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