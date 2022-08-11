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Как быстро научиться делать мостик стоя и из положения лежа в домашних условиях

Учимся делать мостик. 4 простых упражнения, которые помогут его освоить
Камила Абдурахманова Кристина Бословяк
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Как быстро встать на мостик
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Тренировка займёт всего пять минут.

Чтобы быстро и безболезненно научиться вставать на мостик, нужно развивать гибкость спины. Сегодня вас ждёт лёгкая подготовительная тренировка к этому гимнастическому элементу.

<a href="https://www.championat.com/authors/6089/1.html">Кристина Бословяк</a>
Кристина Бословяк
хореограф, коуч по развитию тела и сознания

Показывает комплекс упражнений, который поможет быстро встать на мостик.

Лодочка

Техника выполнения

  • Ложимся на живот и вытягиваем руки перед собой.
  • Одновременно поднимаем прямые руки и ноги, стараясь максимально прогнуться в пояснице. Колени не сгибаем.
  • Возвращаемся в исходное положение.

Делаем упражнение 60 секунд.

Фото: istockphoto.com

Ягодичный мостик

Техника выполнения

  • Ложимся на спину, ноги сгибаем в коленях, а руки выпрямляем вдоль туловища.
  • Поднимаем таз максимально высоко, задерживаемся в верхней точке на пять секунд.
  • Плавно опускаемся в исходное положение.

Выполняем 60 секунд.

Фото: istockphoto.com

Коробочка

Техника выполнения

  • Встаём на колени, ноги на ширине таза.
  • Медленно прогибаясь назад, стараемся достать до пяток руками. Спина должна быть выгнута, а голова откинута назад.
  • Плавно возвращаемся в исходное положение.

Делаем 60 секунд.

Фото: istockphoto.com

Корзинка

Техника выполнения

  • Ложимся на живот, ноги сгибаем в коленях и руками хватаемся за щиколотки.
  • Прогибаемся, поднимая голову, грудь и ноги.
  • Задерживаемся на несколько секунд в верхней точке и опускаемся в исходное положение.

Выполняем упражнение 60 секунд.

Фото: istockphoto.com

Мостик

Техника выполнения

  • Ложимся на спину, ноги согнуты в коленях. Руки ставим на ладони близко к плечам, направляя локти вверх.
  • Пытаемся встать на мостик, постепенно выпрямляя руки и ноги, прогибаясь в пояснице.
  • Задерживаемся в этом положении на пару секунд, а затем опускаемся в исходное.

Когда это упражнение будет хорошо получаться, усложните его и приставьте руки и ноги ближе друг к другу, покачайтесь вперёд и назад.

Подробный разбор упражнений смотрите в видео.

Выполняйте этот комплекс через день и пусть ваша мечта сбудется! А если вы всегда хотели делать колесо, ищите подробную инструкцию здесь.

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