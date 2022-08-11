Учимся делать мостик. 4 простых упражнения, которые помогут его освоить

Чтобы быстро и безболезненно научиться вставать на мостик, нужно развивать гибкость спины. Сегодня вас ждёт лёгкая подготовительная тренировка к этому гимнастическому элементу.

Кристина Бословяк хореограф, коуч по развитию тела и сознания Показывает комплекс упражнений, который поможет быстро встать на мостик.

Лодочка

Техника выполнения

Ложимся на живот и вытягиваем руки перед собой.

Одновременно поднимаем прямые руки и ноги, стараясь максимально прогнуться в пояснице. Колени не сгибаем.

Возвращаемся в исходное положение.

Делаем упражнение 60 секунд.

Фото: istockphoto.com

Ягодичный мостик

Техника выполнения

Ложимся на спину, ноги сгибаем в коленях, а руки выпрямляем вдоль туловища.

Поднимаем таз максимально высоко, задерживаемся в верхней точке на пять секунд.

Плавно опускаемся в исходное положение.

Выполняем 60 секунд.

Фото: istockphoto.com

Коробочка

Техника выполнения

Встаём на колени, ноги на ширине таза.

Медленно прогибаясь назад, стараемся достать до пяток руками. Спина должна быть выгнута, а голова откинута назад.

Плавно возвращаемся в исходное положение.

Делаем 60 секунд.

Фото: istockphoto.com

Корзинка

Техника выполнения

Ложимся на живот, ноги сгибаем в коленях и руками хватаемся за щиколотки.

Прогибаемся, поднимая голову, грудь и ноги.

Задерживаемся на несколько секунд в верхней точке и опускаемся в исходное положение.

Выполняем упражнение 60 секунд.

Фото: istockphoto.com

Мостик

Техника выполнения

Ложимся на спину, ноги согнуты в коленях. Руки ставим на ладони близко к плечам, направляя локти вверх.

Пытаемся встать на мостик, постепенно выпрямляя руки и ноги, прогибаясь в пояснице.

Задерживаемся в этом положении на пару секунд, а затем опускаемся в исходное.

Когда это упражнение будет хорошо получаться, усложните его и приставьте руки и ноги ближе друг к другу, покачайтесь вперёд и назад.

Подробный разбор упражнений смотрите в видео.

Выполняйте этот комплекс через день и пусть ваша мечта сбудется! А если вы всегда хотели делать колесо, ищите подробную инструкцию здесь.