Учимся делать мостик. 4 простых упражнения, которые помогут его освоить
Тренировка займёт всего пять минут.
Чтобы быстро и безболезненно научиться вставать на мостик, нужно развивать гибкость спины. Сегодня вас ждёт лёгкая подготовительная тренировка к этому гимнастическому элементу.
хореограф, коуч по развитию тела и сознания
Показывает комплекс упражнений, который поможет быстро встать на мостик.
Лодочка
Техника выполнения
- Ложимся на живот и вытягиваем руки перед собой.
- Одновременно поднимаем прямые руки и ноги, стараясь максимально прогнуться в пояснице. Колени не сгибаем.
- Возвращаемся в исходное положение.
Делаем упражнение 60 секунд.
Фото: istockphoto.com
Ягодичный мостик
Техника выполнения
- Ложимся на спину, ноги сгибаем в коленях, а руки выпрямляем вдоль туловища.
- Поднимаем таз максимально высоко, задерживаемся в верхней точке на пять секунд.
- Плавно опускаемся в исходное положение.
Выполняем 60 секунд.
Фото: istockphoto.com
Коробочка
Техника выполнения
- Встаём на колени, ноги на ширине таза.
- Медленно прогибаясь назад, стараемся достать до пяток руками. Спина должна быть выгнута, а голова откинута назад.
- Плавно возвращаемся в исходное положение.
Делаем 60 секунд.
Фото: istockphoto.com
Корзинка
Техника выполнения
- Ложимся на живот, ноги сгибаем в коленях и руками хватаемся за щиколотки.
- Прогибаемся, поднимая голову, грудь и ноги.
- Задерживаемся на несколько секунд в верхней точке и опускаемся в исходное положение.
Выполняем упражнение 60 секунд.
Фото: istockphoto.com
Мостик
Техника выполнения
- Ложимся на спину, ноги согнуты в коленях. Руки ставим на ладони близко к плечам, направляя локти вверх.
- Пытаемся встать на мостик, постепенно выпрямляя руки и ноги, прогибаясь в пояснице.
- Задерживаемся в этом положении на пару секунд, а затем опускаемся в исходное.
Когда это упражнение будет хорошо получаться, усложните его и приставьте руки и ноги ближе друг к другу, покачайтесь вперёд и назад.
Подробный разбор упражнений смотрите в видео.
Выполняйте этот комплекс через день и пусть ваша мечта сбудется! А если вы всегда хотели делать колесо, ищите подробную инструкцию здесь.