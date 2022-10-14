Косметолог назвала 7 продуктов, которые замедляют старение

Вкупе со здоровым образом жизни и умеренной активностью они дадут видимый результат.

Евгения Склярова врач-косметолог, дерматовенеролог, эксперт по инъекционным препаратам Premierpharm Какие продукты помогут дольше оставаться молодыми?

У каждого из нас два возраста — паспортный и биологический. Первый указывает, сколько лет прошло с момента нашего рождения, а второй отражает индивидуальную скорость старения. Например, если вам по паспорту 40 лет, но все эти годы вы неправильно питались, вели малоподвижный образ жизни, много курили, ваш биологический возраст может быть на 10-12 лет больше.

И, наоборот, если вы правильно питались, вели активный образ жизни и избегали вредных привычек, ваш биологический возраст может быть существенно меньше паспортного.

Рассказываем о семи продуктах, которые помогут замедлить старение.

Голубика

Это настоящий кладезь антиоксидантов. Ягода находится почти на вершине списка ORAC (международная классификация, измеряющая антиоксидантную ценность продуктов).

В состав голубики входят такие вещества как:

фитоэстрогены (растительные гормоны) — защищают сердце и сосуды (снижают «плохой» холестерин, задерживают развитие атеросклероза);

кофейная и хлорогеновая кислоты — оказывают сосудоукрепляющее, моче- и желчегонное действие;

фолиевая кислота — препятствует появлению злокачественных новообразований;

биофлавоноиды — способствуют нормализации деятельности щитовидной железы и некоторых других;

пектиновые вещества — предупреждают поражение организма тяжёлыми металлами и радиоактивными элементами;

растительные волокна — улучшают работу желудочно-кишечного тракта.

Помимо антиоксидантов, голубика богата витаминами С и К, которые способствуют регенерации кожных покровов.

Чем ещё полезна ягода и как выбрать хорошую в магазине, читайте в статье по ссылке.

Черника

Пожалуй, самый древний известный человеку источник здоровья и долголетия, обеспечивающий мощнейшую антиоксидантную защиту организма.

Эта ягода:

укрепляет сосуды;

способствует улучшению памяти;

предупреждает инфекционные заболевания;

препятствует формированию новых жировых клеток, влияя на жировой обмен;

улучшает зрение, ускоряет обновление сетчатой оболочки глаза, увеличивает поле зрения, уменьшает усталость глаз;

повышает прочность костей, снижает риск остеопороза;

сокращает риск онкологических заболеваний.

Гранат

В состав граната входят такие витамины, как группа В (В1, В2, В3, В6, В9), С, РР. Макроэлементы: железо, магний, натрий, цинк, калий, кальций.

Благодаря такому богатому составу гранат:

укрепляет здоровье сердца;

препятствует развитию артроза;

ухаживает за зубами и полостью рта;

защищает от онкологических заболеваний;

повышает иммунитет;

улучшает пищеварение;

повышает гемоглобин;

предотвращает выпадение волос;

сохраняет молодость.

Лосось

Эта рыба обладает уникальным составом:

легкоусвояемый белок;

насыщенные и ненасыщенные жиры:

жирные кислоты Омега-3 и Омега-6;

витамин D;

витамины группы В;

селен;

фосфор;

железо;

кальций;

магний и др.

Высокое содержание белка обеспечивает регенерацию и рост мышечной ткани. Употребление лосося улучшает состояние кожи и волос, способствует выработке половых гормонов как у женщин, так и у мужчин.

Кроме того, лосось способствует улучшению работы мозга, памяти, образованию новых нервных связей. Также улучшает эластичность сосудов, препятствует их закупорке.

Кстати, если вам постоянно хочется рыбы, возможно, дело в дефиците витаминов. Каких веществ не хватает организму в таком случае, читайте в материале по ссылке.

Семена чиа

В семенах содержатся такие полезные вещества, как железо, кальций, калий, магний, белок, антиоксиданты, селен, витамины группы B, цинк, марганец и др.

Семена чиа:

способствуют устойчивости клеток к инсулину и снижению уровня сахара в крови;

нормализуют пищеварение (улучшают перистальтику и стимулируют развитие дружественной микрофлоры кишечника), выводят токсины;

укрепляют кости и зубы;

улучшают настроение и способствуют здоровому крепкому сну.

Брокколи

Капуста снижает риск возникновения доброкачественных и злокачественных опухолей, уменьшает вероятность проявления болезни Альцгеймера.

Хлорофилл в составе выводит свободные радикалы, препятствует развитию онкологических заболеваний. Фолиевая кислота улучшает работу репродуктивной системы.

Токоферол — природный антиоксидант, сохраняющий молодость и здоровье кожи. А фосфор улучшает память и концентрацию внимания.

Бета-каротин продлевает здоровье глаз и кожи. Медь, кобальт, железо участвуют в процессе кроветворения, усиливают выработку эритроцитов (красных кровяных телец). А кальций укрепляет костную ткань, ногти, волосы и зубы.

Авокадо

В авокадо содержится:

минимальное количество сахара (менее 1 г на 100 г);

витамины группы В;

витамин С;

витамины Е, D и К;

фолиевая кислота;

антиоксиданты;

жирные кислоты;

полезные мононенасыщенные жиры;

магний, калий, медь и селен.

Антиоксиданты в составе авокадо защищают клетки от повреждений и разрушений, вызванных естественным факторами старения и внешними воздействиями. Витамин Е поддерживает здоровье кожи, волос и ногтей, повышает качество коллагена и эластина.

За счёт мононенасыщенных жирных кислот авокадо положительно влияет на работу сердца и стабилизирует уровень холестерина в крови. Кроме того, в этом фрукте много витамина Е, который защищает от болезни Альцгеймера, снижает скорость потери памяти и мыслительных навыков. А фолиевая кислота поддерживает психическое здоровье и препятствует появлению депрессии.

Однако в некоторых случаях от фрукта лучше отказаться. Подробнее рассказали в статье по ссылке.