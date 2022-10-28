Почему хочется кислого? Врач назвал три возможные причины

В некоторых случаях не стоит идти на поводу у своего желания.

Рустем Садыков врач-диетолог, гастроэнтеролог, к.м.н., клинический фармаколог, руководитель компании AlfaBiom Что значит, если организм требует кислого?

В человеческом организме микробных клеток — 100 триллионов. Клеток организма — 10 триллионов. Получается, на 10% мы — человек, а на 90% — микроб. Мы не можем не считаться с желаниями микроорганизмов, которые живут в нашем теле.

Есть устоявшаяся истина — мы то, что мы едим. Это факт, ведь мы растим в кишечнике бактерии самостоятельно. Если мы питаемся только мясом, в кишечнике будет больше симбионтов, которые «питаются» мясом и выделяют ферменты для расщепления белка. Если только простыми углеводами – с большей долей вероятности вы вырастите в себе колонию простых грибов.

Поэтому внезапные сильные пристрастия к определённому типу еды, скорее всего, принадлежат не столько нам, сколько нашим микробам. В некоторых случаях на предпочтения в еде могут влиять заболевания. Например, онкологические клетки требуют повышенного поступления глюкозы, человека может тянуть на мучные продукты, хлеб, сладости.

Почему ещё может хотеться сладкого, читайте в статье по ссылке

Ещё одна из возможных причин тяги к определённому продукту — дефицит питательных веществ. Но в таком случае человеку действительно трудно понять, чего он хочет на самом деле: например, дефицит витаминов В может проявиться в тяге к углеводам.

Рассказываем, чем может объясняться внезапное желание съесть что-нибудь кислое.

Проблемы с пищеварением

Кислой пищи может хотеть человек, у которого недостаточное выделение соляной кислоты в желудке. Так он пытается компенсировать кислотность желудочной среды и облегчить себе задачу по перевариванию пищи.

Проблемы с пищеводом

Если у человека есть ГЭРБ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь), его желание съесть что-то вроде лимона связано с физиологической потребностью снизить кислотность путём ощелачивания желудочного сока. Но это, конечно, не пойдёт на пользу пищеводу.

Дефицит витамина С и магния

Ещё одна причина — в потребности в витамине С или магнии. Но, конечно, перед тем как восполнять дефициты этих нутриентов, необходимо проверить их баланс в организме. Лучше всего — обратиться к врачу и сдать необходимые анализы.

Как ещё можно понять, каких витаминов не хватает организму, читайте в статье по ссылке