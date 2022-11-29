Как ребёнку похудеть? 5 рекомендаций нутрициолога

Простые шаги, которые помогут приучить его питаться правильно, когда вокруг столько соблазнов.

Когда дети весят больше, чем допустимо по возрасту, их качество жизни полностью меняется. Они подвергаются большему риску непонимания и насмешек со стороны сверстников, а также с меньшей вероятностью участвуют в активных играх и социальной жизни. Мобильность и активность, которые необходимы ребёнку для развития, также снижаются.

Светлана Перес клинический генетик, нутрициолог и эксперт Академии врачей UniProf Последние десятилетия постоянный рост ожирения или даже избытка веса у детей вызывает озабоченность во всём мире.

Что делать, если у ребёнка резко увеличился вес

Вес ребёнка — это ещё более деликатная проблема, чем вес женщины или взрослого человека, особенно когда мы говорим о возрасте, начиная примерно с восьми-девяти лет. На грани полового созревания человек осознаёт гораздо больше, чем малыш в три-четыре года, и может чувствовать себя некомфортно в своём теле.

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Со стороны бывает трудно правильно оценить вес ребёнка. В подростковом возрасте, например, он ещё находится в состоянии быстрого роста и развития. И немного «детского жира» может в какой-то момент очень быстро исчезнуть без каких-либо специальных усилий или физической активности. Потому что дело в половых гормонах.

Любой гормон — это жировой-белковый субстрат, и при изменении метаболизма в подростковом возрасте, росте и формировании новых для организма гормонов, вес может резко измениться из-за нормализации их работы. Поэтому небольшая пухловатость перед пубертатом считается вариантом нормы.

И девочки, и мальчики будут поправляться по мере того, как они набирают сантиметры в высоту. Для первых нормально и здорово набирать вес с развитием груди и бёдер.

Если всё же у вас есть опасения по поводу фигуры вашего ребёнка, важно поговорить с педиатром или специалистом, эндокринологом.

В случае действительно избыточного веса необходимо деликатно помогать ребёнку компенсировать его особенности. Вот что можно сделать.

Прилагайте семейные усилия

Даже если ваш ребёнок единственный в семье с избыточным весом, на это не следует указывать ему напрямую. Пусть коррекция веса станет семейным проектом, чтобы быть в форме всем вместе.

Важно, чтобы ребёнок не чувствовал себя обособленно и изолированно, так как могут возникнуть риски замыкания в себе формирования комплексов во взрослом возрасте.

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Зачастую у девочек такие состояния перерастают в булимию — постоянное патологическое желание быть худой, а у мальчиков приводит к инфантильности и пассивности во взрослой жизни.

Что же делать? Можно предложить всем членам семьи сократить время перед телевизором или компьютером и ходить в парк по вечерам. Или выбрать любую другую физическую активность, которую можно производить вместе: в зимнее время это могут быть лыжи, коньки.

Ещё один вариант — «попросить помощь» у ребёнка в приготовлении здоровых рецептов, ненавязчиво объясняя полезность того или иного продукта.

Прививайте уважение к телу

Ежедневные потребности в калориях подростков могут сильно варьироваться от 1600 до 3000 калорий в день. Вместо того чтобы становиться одержимым калорийностью рациона ребёнка, важнее научить его прислушиваться к сигналам своего тела.

Когда он попросит перекусить, спросите его, действительно ли он голоден или просто скучно или хочет попить? Рецепторы жажды и голода находятся очень близко, и чаще всего мы просто путаем сигналы. Важно даже просто поговорить с ребёнком о разнице между физическим голодом и тягой что-то пожевать.

Замените вредные перекусы на здоровые

Ваш ребёнок не обязан соблюдать комплексную диету и план упражнений, но для того, чтобы похудеть, ему придётся хорошо питаться и регулярно заниматься физической активностью.

Родителю необходимо контролировать то, что покупается как основной рацион и как перекусы для всех членов семьи, чтобы ребёнку было легче понять, что изменилось.

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Например, можно выделить в холодильнике полку под здоровые и вкусные продукты. Это могут быть фрукты, овощи, йогурт и лёгкий сыр, цельнозерновое печенье, семена и орехи. На перекусы можно купить хлебцы или лёгкие снеки.

Не стоит «прятать» запрещённую еду от ребёнка, и уж тем более есть её тайком. Дурной пример заразителен, и врать дети учатся так же быстро, как прятаться от глаз родителей, чтобы скушать что-то вредное.

Гораздо лучше выбрать день и время, когда это «запрещённое» разрешено всем членам семьи, и вместе наслаждаться этим временем и новыми вкусами.

Не заставляйте своего ребёнка есть

Не заставляйте ребёнка доедать всё до конца. Это отголоски прошлого, которые не несут пользы. Детский желудок меньше, чем у взрослого, и легче заполняется.

Пусть ребёнок лучше съест столько, насколько он действительно голоден. Так вы научите его самостоятельно контролировать свой аппетит и пищевые паузы.

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Но тут важно не поддаваться на выпрашивание еды или особенно сладкого через час или два после основного приёма пищи. Это может обозначать, что ребёнок не наелся. Разрешая ему сладости, вы рискуете приучить его к неадекватному режиму питания.

Будьте хорошим примером

Лучший способ помочь вашему ребёнку в любом возрасте похудеть — это наладить в семье здоровое питание и физическую активность. Дети нуждаются в тех же питательных веществах, что и взрослые, поэтому убедитесь, что ваш общий рацион сбалансирован.

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Минимальная физическая активность также необходима всем членам семьи. Пусть это будет обычная прогулка, но хотя бы час в день.

Говорите позитивно и уважительно о своём теле и теле вашего ребёнка. Комментируйте невероятные способности в организме человека и их изменчивость вместо того, чтобы критиковать определённые физические черты.

В предыдущем материале рассказали, что такое «здоровое ожирение».