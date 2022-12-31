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Что готовят к новогоднему столу российские и зарубежные звёзды

Что готовят к новогоднему столу российские и зарубежные звёзды?
Анна Мурашова
Что готовят на Новый год знаменитости
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Подсмотрели, какими блюдами угощают гостей селебрити.

На Новый год всем хочется удивить гостей своими фирменными блюдами, чтобы создать праздничную атмосферу. Нам стало интересно заглянуть на звёздные кухни и посмотреть, чем интересным угощают своих близких российские и зарубежные селебрити.

Лариса Гузеева

Новый год телеведущей не обходится без семейных традиций. Лариса отказывается от готовых полуфабрикатов и объединяет своих детей за лепкой пельменей. Такой обычай появился ещё в советские времена на севере страны, где мясо считалось дефицитом.

Фото: Соцсети

Популярному на новогоднем столе гусю Гузеева предпочитает запечённую рыбу. А вместо бутербродов она готовит мидии в томатном соусе с грибами и помидорами.

Фото: Соцсети

Конор Макгрегор

Чем питаются чемпионы? Всем известно, что ирландцы – любители много и вкусно поесть. Новый год спортсмен празднует в кругу семьи в своём любимом ресторане.

Фото: Соцсети

На столе у Конора стоят тарелки со стейками, а на гарнир, видимо, кольца кальмара в кляре. Много фритюра, большая порция жареного мяса, разнообразие соусов – всё, что нужно спортсмену после тяжёлых ежедневных тренировок!

Константин Ивлев

Один из самых популярных шеф-поваров в России придерживается традиций на Новый год. В своих социальных сетях он поделился рецептом салата «Мимоза» на новый лад.

Этот простой в приготовлении салат и будет украшать новогодний стол Ивлева. Варёный картофель, крабовые палочки, горбуша горячего копчения, яйцо, майонез – советская классика!

Джиджи Хадид

На новогоднем столе у модели много разных закусок из морепродуктов. Роллы, суши с лососем, севиче из лосося, морского окуня и тунца – всё в духе средиземноморской кухни.

Фото: Соцсети

Также на столе лежат тако: судя по всему, мексиканская кухня тоже близка семье Хадид.

Саша Новикова

Александра Новикова в своих социальных сетях активно популяризирует правильное питание. Новый год для неё не исключение!

Что вкусного и полезного приготовить из куриного филе? Рецепт ПП-обеда ищите по ссылке.

На её праздничном столе только «здоровые» блюда – селёдка под шубой на соевом майонезе, оливье с тофу, пирог с яблоком и клюквой. Из десертов – фруктовый салат, круассан и йогурт. Рецептами своих блюд девушка часто делится со своими подписчиками.

Фото: Соцсети

Все люди празднуют Новый год исходя из своих традиций и привычек. Даже звёзды в Новый год накрывают стол совершенно по-разному.

Важно основываться на своих предпочтениях и стараться сделать праздничные блюда не только вкусными, но и полезными.

В предыдущем материале рассказали, как проводят зимние каникулы российские спортсмены.
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