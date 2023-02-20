Как готовили блины по ГОСТу? Пошаговый рецепт 1982 года

Евгений Мясников шеф-повар , автор канала о еде «Кострище» В советское время общепит работал по ГОСТам, только некоторые рестораны позволяли себе отклонение от нормы. По схожим рецептам готовят и сегодня, правда, в наши дни вариантов приготовления блинов гораздо больше – в зависимости от вкусовых предпочтений: на воде, без дрожжей, с большим количеством яиц, на кукурузной муке. Пожалуй, ключевым отличием является то, что маргарин заменили сливочным маслом, а кто-то и вовсе его не использует.

Ингредиенты

мука пшеничная – 66 г;

яйцо куриное – 1/4 шт. или 10 г;

сахар – 4 г;

маргарин столовый – 5 г;

молоко – 110 мл;

дрожжи живые – 4 г;

соль – 1,5 г.

Шаг 1.

В 1/2 части молока растворяем сахар, соль, добавляем предварительно разведённые дрожжи. Полученную смесь процеживаем через сито. Оставшуюся часть молока подогреваем до 35–40°С и вливаем в остальную массу.

Фото: istockphoto.com

Шаг 2.

Добавляем в молоко муку, яйцо и смешиваем до однородной массы. Во время смешивания вливаем растопленный маргарин. Оставляем тесто на два-три часа при комнатной температуре, периодически перемешивая (обминая).

Фото: istockphoto.com

Шаг 3.

Чугунную сковороду хорошо прогреваем, смазываем жиром и выпекаем блины с двух сторон.

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