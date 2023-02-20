Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Главная Lifestyle Статьи

Блины, как в детстве: как готовили блины в СССР — пошаговый рецепт с фото

Как готовили блины по ГОСТу? Пошаговый рецепт 1982 года
Евгений Мясников
Как готовили блины в СССР?
Аудио-версия:
Комментарии
Этим способом пользовались наши бабушки.
<a href="https://www.championat.com/authors/6477/1.html">Евгений Мясников</a>
Евгений Мясников
шеф-повар, автор канала о еде «Кострище»

В советское время общепит работал по ГОСТам, только некоторые рестораны позволяли себе отклонение от нормы. По схожим рецептам готовят и сегодня, правда, в наши дни вариантов приготовления блинов гораздо больше – в зависимости от вкусовых предпочтений: на воде, без дрожжей, с большим количеством яиц, на кукурузной муке. Пожалуй, ключевым отличием является то, что маргарин заменили сливочным маслом, а кто-то и вовсе его не использует.

Ингредиенты

  • мука пшеничная – 66 г;
  • яйцо куриное – 1/4 шт. или 10 г;
  • сахар – 4 г;
  • маргарин столовый – 5 г;
  • молоко – 110 мл;
  • дрожжи живые – 4 г;
  • соль – 1,5 г.

Шаг 1.

В 1/2 части молока растворяем сахар, соль, добавляем предварительно разведённые дрожжи. Полученную смесь процеживаем через сито. Оставшуюся часть молока подогреваем до 35–40°С и вливаем в остальную массу.

Фото: istockphoto.com

Шаг 2.

Добавляем в молоко муку, яйцо и смешиваем до однородной массы. Во время смешивания вливаем растопленный маргарин. Оставляем тесто на два-три часа при комнатной температуре, периодически перемешивая (обминая).

Фото: istockphoto.com

Шаг 3.

Чугунную сковороду хорошо прогреваем, смазываем жиром и выпекаем блины с двух сторон.

В предыдущем материале рассказали, что приготовить на Масленицу, кроме блинов. Рецепты рыбного плова и ленивой шарлотки найдёте здесь.
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Популярные материалы
Врач-геронтолог назвал 10 правил, чтобы держать мозг и тело в тонусе в любом возрасте
Врач-геронтолог назвал 10 правил, чтобы держать мозг и тело в тонусе в любом возрасте
Как понять, что вами пользуются: явные признаки и лайфхаки для самозащиты
Как понять, что вами пользуются: явные признаки и лайфхаки для самозащиты
TOP 3
5 признаков, что ваш фитнес-инструктор не профессионал и нужна замена
5 признаков, что ваш фитнес-инструктор не профессионал и нужна замена
Мотивация
«230 тысяч рублей в месяц на двоих». Сколько стоит воспитывать детей-фигуристов?
«230 тысяч рублей в месяц на двоих». Сколько стоит воспитывать детей-фигуристов?
Впечатления
Более 100 эскизов, 2000 рублей и случайная слезинка: как создавали олимпийского мишку
Более 100 эскизов, 2000 рублей и случайная слезинка: как создавали олимпийского мишку
Тренды
© championat.com 2000–2023