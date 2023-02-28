Лётчики королевских воздушных сил этой страны тренируются по такой системе уже 60 лет.

Как поддерживать форму мужчине за 11 минут в день? Программа пилотов канадских ВВС

Сегодняшний комплекс упражнений не потребует от вас ничего, кроме времени. Его можно делать где угодно и когда угодно, а спортивный инвентарь не нужен. Чем этот комплекс отличается от множества других, похожих? Он был разработан специально для канадских ВВС в далёких 50-х годах прошлого века. Его основное преимущество в том, что выполнение под силу каждому, а по времени он занимает всего 11 минут.

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Этот тренинг впервые был описан в книге «План упражнений для Королевских военно-воздушных сил Канады», а известен стал благодаря своей простоте.

Постепенно набирая форму, вы сможете увеличивать количество подходов, но старайтесь укладываться в 10-11 минут. Тренировка включает касание руками пола с прогибом, бег на месте с высоким подниманием бедра и со скрещиванием ног, подъём головы и плеч, поднимание ног и головы, отжимания. Последние три выполняются из положения лёжа. Не делайте перерывов между упражнениями, отдыхайте после окончания комплекса.

Сегодня вместе с тренером Дмитрием Разваровым мы покажем, как правильно выполнять эту тренировку. Включайте наше новое видео — и вперёд!

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