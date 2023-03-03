Что такое кубики для йоги и как ими пользоваться? Отвечает тренер

Юлиана Кузнецова руководитель фитнес-проекта JK Главная мотивация заниматься спортом – физическое здоровье, а это значит, что нагрузка на тело должна быть безопасной и приносить удовольствие, а не дискомфорт. Йога направлена на развитие гибкости, силы, а также на растяжение каждой мышцы нашего тела. Цель практик — максимально вовлечь занимающегося в процесс и помочь ему сконцентрироваться на дыхании. Сегодня можно встретить массу помощников для новичков. Поговорим о блоках для йоги.

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Что такое блоки для йоги и зачем они нужны?

Это миниатюрные кирпичики из дерева, пены или пробки. Их используют для регулирования нагрузки на тело. Снаряд подходит для новичков, беременных и детей, а также для тех, кто столкнулся с проблемами в области позвоночника.

Кирпичики можно найти не только в фитнес-клубах или студиях, они доступны в любом спортивном магазине. С их помощью вы сможете самостоятельно регулировать нагрузку на домашних тренировках, упрощая асаны, которые даются с трудом, и познавая возможности своего тела. Блоки помогут расслабить мышцы, избавят от боли в спине и уменьшат риск получения травмы.

А ещё они очень лёгкие и компактные, поэтому их всегда можно взять с собой в поездку. Ведь путешествия вовсе не повод пропускать занятия.

Сколько блоков лучше приобрести?

Если речь идёт о несложных упражнениях, одного блока будет достаточно. Всегда можно пополнить свою коллекцию оборудования при переходе на более сложные техники.

Какой материал лучше?

Самые прочные – деревянные, но они могут скользить и довольно много весить. Пеноблоки очень лёгкие и недорогие. Они хороши для восстановительных асан, но могут не подойти для упражнений на равновесие.

Фото: istockphoto.com

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Как можно практиковаться с кубиками?

Упражнение 1

Техника выполнения

Встаньте на коврик, расставив ноги. Блок для йоги разместите напротив.

Медленно наклонитесь, потянитесь головой к блоку и возьмитесь руками за лодыжки.

Далее медленно поднимитесь и вернитесь в исходное положение.

Сделайте несколько повторений, чувствуя, как растягиваются ваши мышцы.

Фото: istockphoto.com

Упражнение 2

Техника выполнения

Положите кирпичик на коврик для йоги и сядьте на него. Разведите ноги в стороны и выпрямитесь. Расстояние между ногами зависит от уровня гибкости.

Наклонитесь вперёд с прямой спиной и попытайтесь дотянуться до пальцев ног, не сгибая колени.

Повторите упражнение с кирпичиком перед собой. При наклоне опирайтесь на него животом.

Очень важно контролировать дыхание. Вдыхайте и выдыхайте через нос медленно и ровно.

Вхождение в практики станут гораздо приятнее, если использовать вспомогательный материал в виде блоков. Приятных вам занятий!

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