10 вещей, которые заменят мужчине целый гардероб: идеальная капсула на осень

Капсула – это набор из небольшого количества лаконичных вещей, которые хорошо сочетаются между собой. Благодаря этому мы и получаем широкий вариатив комбинаций. Если сейчас вы находитесь в процессе обновения гардероба, предлагаем подойти к этому максимально рацонально. Что же может входить в униврсальную осеннюю капсулу для мужчин?

Юлия Логвинова дизайнер, стилист «При составлении мужского гардероба главное — исходить из образа жизни: для успешного банкира будет один вариант капсулы, для персонального тренера — совершенно другой. Выбирайте базовые вещи из качественных, плотных тканей, которые держат форму. Их можно носить годами. Одежда, приобретённая в масс-маркете, таким похвастаться не может. Катышки, усадка, потеря цвета — всё это не добавит стиля, даже если будет отвечать всем модным тенденциям».



Мужская капсула одежды на осень-2023

1. Белая рубашка

Начинаем с абсолютно универсальной базы. Белую рубашку можно надеть и под костюм, и под блейзер. Даже с шортами! Это опция на тот случай, если решите улететь в тёплые края. Важное правило: выбираем рубашку только с длинными рукавами. Всё-таки на улице уже не лето. Если осень будет долго радовать теплом, рукава рубашки реально подвернуть. Это всегда смотрится стильно.

Рубашка O'STIN, 1399 руб. Фото: O'STIN

2. Рубашка (деним или шамбре)

Если с джинсой всё более-менее понятно, то вот с материалом шамбре знаком далеко не каждый. Речь про лёгкую двухслойную ткань обычно светлого или тёмно-синего оттенка. Из-за этого её часто путают с джинсовой. Рубашка подобного стиля отлично впишется в ваш осенний гардероб. Главное – чтобы она была не сидела на вас впритык.

3. Однотонная футболка

Варианты с яркими принтами – это, конечно, хорошо, но сочетать их с остальным гардеробом будет не так просто. Другое дело — нейтральная база. Серая, белая, бежевая футболка без принтов и логотипов идеально поддержит любое ваше модное начинание. Её можно надеть нижним слоем под рубашку, свитер или свитшот.

4. Шерстяной блейзер

Ещё одна вещь, которую, вероятно, очень легко спутать с другой похожей на неё. А именно — с пиджаком. Это практичный, а главное — тёплый вариант на осень. Есть ещё один плюс — его будет очень удобно надевать под пальто. И вообще, многослойность – это очень острый тренд сезона. Обязательно его используйте.

5. Свитер или свитшот

Ещё один пункт, без которого этой осенью не обойдётся ни один мужчина. Для офисных выходов лучше брать свитшот для расслабленной повседневности — свитшот (худи). Их, как и футболки, можно надевать практически с чем угодно. Главное – подобрать правильный оттенок. Он должен быть примерно в той же цветовой гамме, что и остальные ваши вещи.

Джинсы Zarina, 3999 руб. Фото: Zarina

6. Классические джинсы

Джинсы прямого кроя будут уместны практически в любой ситуации. В них и с друзьями можно погулять, и на работу пойти. Это незаменимая вещь в гардеробе любого мужчины. Дополнением тут может стать как тёплый свитер, так и рубашка.

7. Пальто свободного кроя

Классная альтернатива, когда куртки уже поднадоели. Бежевое или серое пальто определённо добавит любому вашему образу шарма. Под него можно надеть практически всё что угодно: свитер, футболку или даже блейзер.

Пальто Befree, 8999 руб. Фото: Befree

8. Пуховик удлинённый

А что вы хотели, осень в России довольно сурова, так что есть вероятность, что к ноябрю придётся доставать из шкафа зимнюю куртку. Так что лучше подготовиться заранее. Только выбирайте не короткие пуховики, а их удлинённые версии. Так вам будет гораздо комфортнее.

9. Пуховой жилет

Жилетки всех цветов и фасонов – тренд последних нескольких сезонов, и он по-прежнему остаётся актуальным. Их можно носить как отдельно, так и поддевать под лёгкий плащ или куртку. В последнем случае жилет долен быть тонким.

Мужские кеды MAISON DAVID, 5500 руб. / Rendez-Vous Фото: Rendez-Vous

10. Кожаные кроссовки или кеды

Тема обуви — очень индивидуальная история. Если мы хотим выделить что-то более или менее универсальное на раннюю осень, то это будут кожаные кеды. Модели, снабжённые платформой, — удачный вариант на случай непогоды.

Чем хороши классические кеды? Их можно носить как с флисовым костюмом, так и с брюками. Цвет должен быть базовым: белый (молочный), чёрный, серый, беж.

Как вариант это могут быть лаконичные кожаные кроссовки. Модель не должна быть слишком массивной. Цвет также берём нейтральный. На позднюю очень стоит рассмотреть утеплённые версии тех же решений.

Как создать стильные образы?

Юлия Логвинова: «Помните правило: не смешивать стили! Капсула – это вещи, которые сочетаются между собой, они должны быть из одного времени, одного стиля. Разбавлять стиль базой можно и даже нужно. А вот смешивать не стоит. И не забывайте, что многослойность всегда выглядит интересно».

7 простых правил идеальной капсулы

Любая новая вещь должна сочетаться как минимум с тремя-пятью вещами из вашего гардероба. Не останавливайтесь на классическом чёрном, белом, синем, сером. Разбавьте капсулу благородным бордовым, изумрудным, серым. Определитесь с двумя-четырьмя цветами, которые вам идут. Составьте капсулу в этих оттенках. Монохром всегда в моде и смотрится дорого. Выбираем вещь любимого цвета и «подтягиваем» всё остальное к нему. Не забывайте про аксессуары. Ремни, часы, очки, браслеты, кулоны. Они придают завершённость образу. Не бойтесь экспериментировать! Составьте капсулу в стиле милитари, сафари, спорт-шик, авангард… Всё зависит от ваших желаний и предпочтений.