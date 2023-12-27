Как правильно варить кальмаров, чтобы мясо было нежным: пошаговая инструкция

«Кальмара любят не только за уникальный вкус, но и за полезные свойства. Этот морепродукт является источником необходимых для организма веществ: витамина В, цинка, Омега-3 и йода. Последний элемент способствует улучшению памяти и снижению стресса, если регулярно употреблять в пищу этот продукт. Также он содержит много белка при низкой калорийности, поэтому подходит даже тем, кто следит за питанием».
- Как выбрать кальмара?
- Способы приготовления
- Как правильно варить кальмаров?
- Рецепты
- Подходящие сочетания
Как выбрать кальмара?
Далеко не всех кальмаров можно употреблять в пищу. Из 200 видов только несколько десятков являются съедобными. В магазинах продукт можно встретить в замороженном виде: тушка, филе и кольца. Лучше выбирать неочищенное или очищенное механическим путём мясо.
Некоторые производители могут использовать химическую обработку, которая сказывается на вкусе, качестве и полезных свойствах. Также стоит обратить внимание на цвет мяса. Оно должно иметь кремовый оттенок. Это говорит о том, что кальмар хранился правильно.
Фото: karelnoppe / istockphoto.com
Способы приготовления
Моллюск широко распространён по всему миру, поэтому можно встретить множество вариантов приготовления. Связано это с нежным вкусом и питательностью. Мясо можно варить, жарить, тушить, запекать, мариновать, сушить и даже употреблять в сыром виде.
Как правильно варить кальмаров?
Часто многие не знают, как правильно варить кальмаров, чтобы мясо получилось нежным, а размер не уменьшился. На самом деле это просто, главное знать несколько правил:
- готовить морепродукт нужно только в размороженном виде;
- время варки не должно быть долгим.
Также важно соблюдать последовательность:
- В первую очередь необходимо правильно разморозить продукт. Для этого переложите его из морозильной камеры в холодильник не менее чем на 4-6 часов. После ещё несколько часов оно должно полежать при комнатной температуре. Эти действия позволят сохранить структуру и равномерно провариться.
- Перед покупкой обратите внимание, очищенные кальмары вы приобретаете или нет. Если у вас неочищенные моллюски, то необходимо удалить плёнку. Для этого поможет быстрое погружение в кипяток. Можно вскипятить воду в кастрюле, добавить туда соль. Возьмите кулинарные щипцы и каждый кусок по отдельности опустите на 5-10 секунд и убирайте. Важно после этого переложить их в ёмкость со льдом.
- Дайте мясу остыть. Затем их можно почистить – верхняя плёнка легко удаляется.
- Теперь морепродукт готов к варке. Важно помнить: чем меньше тепловой обработки, тем лучше. Отправьте очищенных кальмаров в кипящую подсоленную воду. Чтобы усилить вкус кальмаров, также добавьте уксус или лимонный сок. Около одной столовой ложки на один литр воды. Нужно дождаться повторного закипания. Выключайте огонь. Кальмары готовы!
Рецепты
Кальмары в томатном соусе
Средиземноморская кулинария, конечно, богата блюдами из морепродуктов. Тушёные кальмары в томатном соусе – олицетворение этой кухни.
Ингредиенты:
- кальмары – 700-800 г;
- помидоры в собственном соку – 300 г;
- луковица среднего размера – 1-2 шт.;
- чеснок – 2-4 зубчика;
- растительное масло – 3 ст.л.
- соль и чёрный перец – по вкусу.
Приготовление:
- Кальмаров ополоснуть кипятком, очистить и промыть.
- Нарезать кольцами.
- Измельчить помидоры, лук и чеснок.
- В сковороде разогреть часть масла на среднем огне.
- Примерно за 3-5 минут обжарить кальмаров, добавить соль и перец, выложить на тарелку.
- Разогреть оставшееся масло на среднем огне, обжарить лук и чеснок.
- Добавить помидоры и сок, тушить около 5 минут.
- Выложить кальмаров и оставить на огне на 3-4 минуты.
Фото: LauriPatterson / istockphoto.com
Жареный кальмар с луком
Нежные и ароматные кальмары, приготовленные на сковороде, могут стать дополнением к основному блюду.
Ингредиенты:
- кальмары – 1 кг;
- луковица – 1 среднего размера;
- чеснок – 3 зуб.;
- растительное масло – 2 ст.л.;
- соевый соус – 1-2 ст.л.;
- соль и чёрный перец – по вкусу
- сахар – 1 ч.л.
Приготовление:
- Мясо кальмаров нужно опустить на 40-50 секунд в кипяток, затем очистить и промыть. Нарезать тушки на кольца, а лук — на полукольца.
- Измельчить чеснок.
- Разогреть масло на сковороде.
- Обжарить лук до золотистого цвета.
- Добавить кальмаров и готовить ещё минуту.
- Потом увеличить огонь, добавить соевый соус и специи.
- Перемешать и обжаривать еще пару минут.
- Посыпать чесноком – блюдо готово.
Подходящие сочетания
Такие закуски лучше подавать на стол на общей тарелке, чтобы каждый смог попробовать деликатес. Кальмары отлично гармонируют с овощами (морковью, кукурузой, капустой), фруктами (яблоками и ананасами), а также с разными соусами, специями, сыром и грибами. Их вкус отлично подчеркнут напитки с фруктовыми тонами, средней кислотностью.