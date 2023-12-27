Как правильно варить кальмаров, чтобы мясо было нежным: пошаговая инструкция

Руслан Мехманов управляющий корнера «Сокровища морей» в гастроквартале «Три вокзала. Депо», шеф-повар «Кальмара любят не только за уникальный вкус, но и за полезные свойства. Этот морепродукт является источником необходимых для организма веществ: витамина В, цинка, Омега-3 и йода. Последний элемент способствует улучшению памяти и снижению стресса, если регулярно употреблять в пищу этот продукт. Также он содержит много белка при низкой калорийности, поэтому подходит даже тем, кто следит за питанием».



Как выбрать кальмара?

Далеко не всех кальмаров можно употреблять в пищу. Из 200 видов только несколько десятков являются съедобными. В магазинах продукт можно встретить в замороженном виде: тушка, филе и кольца. Лучше выбирать неочищенное или очищенное механическим путём мясо.

Некоторые производители могут использовать химическую обработку, которая сказывается на вкусе, качестве и полезных свойствах. Также стоит обратить внимание на цвет мяса. Оно должно иметь кремовый оттенок. Это говорит о том, что кальмар хранился правильно.

Фото: karelnoppe / istockphoto.com

Способы приготовления

Моллюск широко распространён по всему миру, поэтому можно встретить множество вариантов приготовления. Связано это с нежным вкусом и питательностью. Мясо можно варить, жарить, тушить, запекать, мариновать, сушить и даже употреблять в сыром виде.

Как правильно варить кальмаров?

Часто многие не знают, как правильно варить кальмаров, чтобы мясо получилось нежным, а размер не уменьшился. На самом деле это просто, главное знать несколько правил:

готовить морепродукт нужно только в размороженном виде;

время варки не должно быть долгим.

Также важно соблюдать последовательность:

В первую очередь необходимо правильно разморозить продукт. Для этого переложите его из морозильной камеры в холодильник не менее чем на 4-6 часов. После ещё несколько часов оно должно полежать при комнатной температуре. Эти действия позволят сохранить структуру и равномерно провариться. Перед покупкой обратите внимание, очищенные кальмары вы приобретаете или нет. Если у вас неочищенные моллюски, то необходимо удалить плёнку. Для этого поможет быстрое погружение в кипяток. Можно вскипятить воду в кастрюле, добавить туда соль. Возьмите кулинарные щипцы и каждый кусок по отдельности опустите на 5-10 секунд и убирайте. Важно после этого переложить их в ёмкость со льдом. Дайте мясу остыть. Затем их можно почистить – верхняя плёнка легко удаляется. Теперь морепродукт готов к варке. Важно помнить: чем меньше тепловой обработки, тем лучше. Отправьте очищенных кальмаров в кипящую подсоленную воду. Чтобы усилить вкус кальмаров, также добавьте уксус или лимонный сок. Около одной столовой ложки на один литр воды. Нужно дождаться повторного закипания. Выключайте огонь. Кальмары готовы!

Совет: если белок в кальмарах продолжает сворачиваться, остановить этот процесс можно, переложив продукт в ёмкость со льдом или холодной водой.

Рецепты

Кальмары в томатном соусе

Средиземноморская кулинария, конечно, богата блюдами из морепродуктов. Тушёные кальмары в томатном соусе – олицетворение этой кухни.

Ингредиенты:

кальмары – 700-800 г;

помидоры в собственном соку – 300 г;

луковица среднего размера – 1-2 шт.;

чеснок – 2-4 зубчика;

растительное масло – 3 ст.л.

соль и чёрный перец – по вкусу.

Приготовление:

Кальмаров ополоснуть кипятком, очистить и промыть. Нарезать кольцами. Измельчить помидоры, лук и чеснок. В сковороде разогреть часть масла на среднем огне. Примерно за 3-5 минут обжарить кальмаров, добавить соль и перец, выложить на тарелку. Разогреть оставшееся масло на среднем огне, обжарить лук и чеснок. Добавить помидоры и сок, тушить около 5 минут. Выложить кальмаров и оставить на огне на 3-4 минуты.

Фото: LauriPatterson / istockphoto.com

Жареный кальмар с луком

Нежные и ароматные кальмары, приготовленные на сковороде, могут стать дополнением к основному блюду.

Ингредиенты:

кальмары – 1 кг;

луковица – 1 среднего размера;

чеснок – 3 зуб.;

растительное масло – 2 ст.л.;

соевый соус – 1-2 ст.л.;

соль и чёрный перец – по вкусу

сахар – 1 ч.л.

Приготовление:

Мясо кальмаров нужно опустить на 40-50 секунд в кипяток, затем очистить и промыть. Нарезать тушки на кольца, а лук — на полукольца. Измельчить чеснок. Разогреть масло на сковороде. Обжарить лук до золотистого цвета. Добавить кальмаров и готовить ещё минуту. Потом увеличить огонь, добавить соевый соус и специи. Перемешать и обжаривать еще пару минут. Посыпать чесноком – блюдо готово.

Подходящие сочетания

Такие закуски лучше подавать на стол на общей тарелке, чтобы каждый смог попробовать деликатес. Кальмары отлично гармонируют с овощами (морковью, кукурузой, капустой), фруктами (яблоками и ананасами), а также с разными соусами, специями, сыром и грибами. Их вкус отлично подчеркнут напитки с фруктовыми тонами, средней кислотностью.