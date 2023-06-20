Телеведущий утреннего шоу поделился рецептом экстренного пробуждения

Он способен поднять вас даже после трёх часов сна. Даже людям, которые встают на работу в обычное время, утреннее пробуждение обычно даётся непросто. Особенно если сон прерывался из-за плачущего ребёнка или жаркой погоды на улице. Но как быть тем, кому надо вставать ещё раньше остальных и при этом выглядеть максимально бодро? Секрет пробуждения ведущих утренних шоу показал телевизионщик Дермот О'Лири.

Мужчина работает на канале ITV и признаётся, что иногда, когда он просыпается утром, единственные слова в его голове, это: «Мама, я не хочу сегодня идти в школу». Но так как телевизионная работа не позволяет расслабляться, у него есть рецепт быстрого пробуждения, который он показал в своих социальных сетях.

Дермот опускает лицо в миску с ледяной водой. Он делает это несколько раз, пока не почувствует прилив бодрости. Это также помогает ему выглядеть более отдохнувшим. По его словам, он подсмотрел этот рецепт у своего визажиста и теперь пользуется им регулярно. Поэтому даже после трёх часов сна в кадре он выглядит отлично. Но надо понимать, что лайфхак не совсем безопасный, хоть и наверняка действенный. Если слишком долго держать лицо под водой, можно простудиться. Так что перед применением проконсультируйтесь со своим врачом.

Екатерина Андреева Фото: @ekaterinaandreeva_official

Отечественные телевизионщики тоже не отстают, правда, методы пробуждения у них не такие радикальные. К примеру, Екатерина Андреева, которая тоже часто делится секретами красоты в своих социальных сетях, настаивает, что утром необходима спортивная активность. Её секрет пробуждения: улыбка, тёплая вода и движение.