Спортивный психолог назвала 5 правил, благодаря которым человек становится победителем
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Лейкита Пул — директор отдела психического здоровья студентов-спортсменов спортивного факультета Университета штата Луизиана. Она помогает профессиональным атлетам, совмещающим карьеру с учёбой. Результаты её подопечных дают понять: психология важная составляющая выдающихся результатов.
Доктор Пул за годы работы вывела пять правил спортивной психологии, которые работают и вне состязаний. Эти советы можно интегрировать в повседневную жизнь, и результат не заставит себя ждать.
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- Лейкита настаивает: важно чётко представлять себе желаемую цель. Определитесь с тем, чего вы хотите, и разработайте поэтапный план. Так вы сможете избавить себя от ненужных дел и сосредоточиться на цели.
- Помните о мотивации. У вас в голове должен быть чёткий ответ на вопрос: зачем вы что-либо делаете. Не забывайте напоминать себе, что будет желаемым итогом.
- Обязательно перезагружайтесь. Найдите время для отдыха, если чувствуете, что не можете сосредоточиться. Даже небольшой перерыв может сделать работу качественнее.
- Позвольте себе расстраиваться, когда что-то не получается. Абсолютно нормально иногда проваливать задачи, получать отказы и делать ошибки. Если такое случилось, дайте себе время погрустить.
- Также необходимо помнить: какой путь вы прошли. Если у вас случился большой успех и вы полностью отрекаетесь от прошлого, это негативно сказывается на вашей психике. Человек не может жить без прошлого, даже если оно не такое, как вам хотелось бы.
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