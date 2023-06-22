Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Главная Lifestyle Новости

Спортивный психолог назвала 5 правил, благодаря которым человек становится победителем

Спортивный психолог назвала 5 правил, благодаря которым человек становится победителем
Девушки занимаются спортом
Аудио-версия:
Комментарии

Лейкита Пул — директор отдела психического здоровья студентов-спортсменов спортивного факультета Университета штата Луизиана. Она помогает профессиональным атлетам, совмещающим карьеру с учёбой. Результаты её подопечных дают понять: психология важная составляющая выдающихся результатов.

Доктор Пул за годы работы вывела пять правил спортивной психологии, которые работают и вне состязаний. Эти советы можно интегрировать в повседневную жизнь, и результат не заставит себя ждать.

Читайте также:
Как сохранить здоровую психику даже в сложные времена? Полный гайд от гештальт-терапевта Как сохранить здоровую психику даже в сложные времена? Полный гайд от гештальт-терапевта
Что такое сублимация и как использовать её для жизненного прорыва? Инструкции психологов Что такое сублимация и как использовать её для жизненного прорыва? Инструкции психологов
  • Лейкита настаивает: важно чётко представлять себе желаемую цель. Определитесь с тем, чего вы хотите, и разработайте поэтапный план. Так вы сможете избавить себя от ненужных дел и сосредоточиться на цели.
  • Помните о мотивации. У вас в голове должен быть чёткий ответ на вопрос: зачем вы что-либо делаете. Не забывайте напоминать себе, что будет желаемым итогом.
  • Обязательно перезагружайтесь. Найдите время для отдыха, если чувствуете, что не можете сосредоточиться. Даже небольшой перерыв может сделать работу качественнее.
  • Позвольте себе расстраиваться, когда что-то не получается. Абсолютно нормально иногда проваливать задачи, получать отказы и делать ошибки. Если такое случилось, дайте себе время погрустить.
  • Также необходимо помнить: какой путь вы прошли. Если у вас случился большой успех и вы полностью отрекаетесь от прошлого, это негативно сказывается на вашей психике. Человек не может жить без прошлого, даже если оно не такое, как вам хотелось бы.
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023