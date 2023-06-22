Спортивный психолог назвала 5 правил, благодаря которым человек становится победителем

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Лейкита Пул — директор отдела психического здоровья студентов-спортсменов спортивного факультета Университета штата Луизиана. Она помогает профессиональным атлетам, совмещающим карьеру с учёбой. Результаты её подопечных дают понять: психология важная составляющая выдающихся результатов.

Доктор Пул за годы работы вывела пять правил спортивной психологии, которые работают и вне состязаний. Эти советы можно интегрировать в повседневную жизнь, и результат не заставит себя ждать.

Лейкита настаивает: важно чётко представлять себе желаемую цель. Определитесь с тем, чего вы хотите, и разработайте поэтапный план. Так вы сможете избавить себя от ненужных дел и сосредоточиться на цели.

Помните о мотивации. У вас в голове должен быть чёткий ответ на вопрос: зачем вы что-либо делаете. Не забывайте напоминать себе, что будет желаемым итогом.

Обязательно перезагружайтесь. Найдите время для отдыха, если чувствуете, что не можете сосредоточиться. Даже небольшой перерыв может сделать работу качественнее.

Позвольте себе расстраиваться, когда что-то не получается. Абсолютно нормально иногда проваливать задачи, получать отказы и делать ошибки. Если такое случилось, дайте себе время погрустить.

Также необходимо помнить: какой путь вы прошли. Если у вас случился большой успех и вы полностью отрекаетесь от прошлого, это негативно сказывается на вашей психике. Человек не может жить без прошлого, даже если оно не такое, как вам хотелось бы.