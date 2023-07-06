Дэвид Бекхэм назвал жену своим лучшим собутыльником и нежно поздравил с годовщиной

Чета Бекхэмов отпраздновала 24-летие совместной жизни. В честь важного события бывший футболист обнародовал семейный архивный кадр, на котором пара запечатлена в молодости. Соответствующим снимком спортсмен поделился в своих социальных сетях.

Дэвид и Виктория Бекхэм Фото: @davidbeckham

Дэвид добавил душевную подпись к посту:

В этот день 2.7.99. 24 года и до сих пор. Лучшая жена, мама и лучший собутыльник (бóльшую часть времени). С годовщиной. Люблю тебя так сильно.

Напомним, Дэвид и Виктория впервые встретились в 1997 году после футбольного матча «Челси» и «Манчестер Юнайтед». С того момента между ними завязалась любовь. Супруги воспитывают четверых детей – сыновей – Бруклина, Ромео и Круза. Самая младшая и единственная дочь пары – Харпер Севен.