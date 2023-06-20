Голод и боль: Виктория Бекхэм показала, что помогает ей в 49 выглядеть на 30

Жена именитого футболиста сейчас выглядит даже лучше, чем во время активной музыкальной карьеры. Когда Виктория показывает часть спортивной рутины в социальных сетях, ей не позавидуешь. Это однозначно программа для фитнес-энтузиастов.

В основе режима Бекхэм активные силовые тренировки. Она часто показывает упражнения с серьёзными отягощениями. Главное правило — занятия должны быть разными, она меняет программу каждый раз. Перед началом она тщательно продумывает, какую часть тела ей нужно проработать сегодня. Кроме того, Виктория считает, что восстановление после нагрузок очень важно. Это помогает мышцам снять напряжение. Без этого вы не сможете справиться с активным спортивным режимом.

Виктория Бекхэм Фото: @victoriabeckham

Про рацион дизайнера ходят легенды. Виктория раньше часто сидела на очень ограничивающих диетах. До сих пор она практикует регулярный детокс. Её муж, Дэвид Бекхэм, в интервью с сожалением говорил про жену, что он живёт с человеком, который последние 25 лет ест одно и то же. Чаще всего пища звезды — это рыба и овощи на пару. Вообще в основе рациона звезды в основном полезные жиры: авокадо, орехи, морепродукты.

Секреты красоты Виктории тоже не для слабонервных. Она рассказывала в социальных сетях про свою любимую бьюти-процедуру — Morpheus8, которая считается самым болезненным неинвазивным вмешательством, когда с помощью тончайших иголочек в кожу подаётся высокочастотный импульс.